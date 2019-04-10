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25 фото идеальных штор для детских комнат


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Эту статью вы можете читать вместе со своими ребенком и вместе выбрать шторы по фото.

Детская комната — всегда очень сложное помещение для оформления. Приходится учитывать и желания ребенка. Как понять, что действительно нужно малышу, а что ему разонравится уже через пару недель? Самое сложное — выбрать мебель и отделку, потому что их заменить будет не так просто. Другое дело текстиль, в первую очередь шторы. С ними можно и нужно экспериментировать.

Шторы могут «меняться» вместе с маленьким хозяином комнаты. Поначалу это будут практичные плотные шторы, для хорошего сна, которые по душе маме. Потом — яркие и веселые, для детского развития, затем шторы с изображениями персонажей сказок или цветов, просто красивые шторы в тон интерьеру или с любимым принтом ребенка. Вкус выработается у ребенка очень быстро, и важно об этом вкусе не забывать. А предложить ему разные варианты вы можете прямо сейчас, прочитав нашу статью.

1. Шторы из льна

Мягкие натуральные ткани приятных естественных оттенков — это выбор многих мам, которые заботятся о здоровье и комфорте своего ребенка. И пусть сам малыш пока не оценит однотонный лен — для комнаты грудного младенца это, пожалуй, лучший выбор.

Фото № 1: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: i.etsystatic.com

2. Короткие шторы

Римские шторы или жалюзи — частый и практичный выбор для комнаты, где живет подрастающий шалунишка. Ребенку будет сложнее их порвать ненароком, в них не запутаешься, на них не повиснешь. 

Фото № 2: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: archzine.fr

3. Шторы в рифмуltr">Детская комната — всегда очень сложное помещение для оформления. Приходится учитывать и желания ребенка. Как понять, что действительно нужно малышу, а что ему разонравится уже через пару недель? Самое сложное — выбрать мебель и отделку, потому что их заменить будет не так просто. Другое дело текстиль, в первую очередь шторы. С ними можно и нужно экспериментировать.

Шторы могут «меняться» вместе с маленьким хозяином комнаты. Поначалу это будут практичные плотные шторы, для хорошего сна, которые по душе маме. Потом — яркие и веселые, для детского развития, затем шторы с изображениями персонажей сказок или цветов, просто красивые шторы в тон интерьеру или с любимым принтом ребенка. Вкус выработается у ребенка очень быстро, и важно об этом вкусе не забывать. А предложить ему разные варианты вы можете прямо сейчас, прочитав нашу статью.

1. Шторы из льна

Мягкие натуральные ткани приятных естественных оттенков — это выбор многих мам, которые заботятся о здоровье и комфорте своего ребенка. И пусть сам малыш пока не оценит однотонный лен — для комнаты грудного младенца это, пожалуй, лучший выбор.

Фото № 1: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: i.etsystatic.com

2. Короткие шторы

Римские шторы или жалюзи — частый и практичный выбор для комнаты, где живет подрастающий шалунишка. Ребенку будет сложнее их порвать ненароком, в них не запутаешься, на них не повиснешь. 

Фото № 2: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: archzine.fr

3. Шторы в рифму

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В детских комнатах редко бывает полный порядок. Сначала здесь повсюду будут предметы ухода за ребенком и одежда, а затем игрушки. Поэтому здорово, если вам удастся упорядочить хотя бы интерьер и приобрести шторы и другой декоративный текстиль из одной ткани.

Фото № 3: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: monty-panesar.com

4. Римские шторы со зверями

Малыши учатся каждую минуту, глядя даже на самые простые вещи. И если на шторах появятся изображения животных, он без труда запомнит, как они выглядят и как называются. Особенно если кроме картинок будут еще и надписи.

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Фото № 4: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: masiavilardaga.com

5. Шторы разных цветов

Если в комнате и так все яркое и пестрое, но скучные шторы приобретать вам не хочется, выбирайте простой дизайн, однотонный, но яркого цвета.

Фото № 5: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: luciegavronova.cz

6. Яркие контрастные шторы

То же касается и комнат в холодных, спокойных тонах. Если боитесь, что малыш заскучает, выбирайте один яркий теплый оттенок для штор.

Фото № 6: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: scpavilion.com

7. Шторы с бантиками

Даже у дошкольника уже есть свои интересы и предпочтения. Большинству девочек захочется иметь кукольную нежную комнату, как у принцессы. Это не значит, что нужно сразу все красить в розовый. Но кокетливые бантики на шторах помогут создать женственную атмосферу.

Фото № 7: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: ultimatechristoph.com

8. Шторы в крупный горох

Собирать кубики и пирамидки очень важно для детского развития. Так малыши учат формы и цвета, а наглядные пособия могут быть изображены на шторах.

Фото № 8: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: dwellideas.com

9. Плотные шторы с ламбрекеном

Плотные шторы с ламбрекеном надежно защищают окно, и ни один порыв ветра, ни один лучик сквозь них не пройдет.

Фото № 9: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: homishome.com

10. Белые шторы с декором

Белые шторы в доме с маленьким ребенком и даже со школьником быстро испачкаются и потеряют первоначальный вид. Но пока малыш еще не научился ходить и хватать все вокруг, вы можете насладиться видом чистой, опрятной и элегантной детской.

Фото № 10: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: bradshomefurnishings.com

11. Шторы с геометрическим принтом

Простой геометрический принт немного нейтрализует хаос, который обычно царит в детских комнатах.

Фото № 11: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: babyparty.ml

12. Шторы с воздушными шарами

Шторы в общей с интерьером стилистике, с изображением любимых героев или игрушек — это решение, которое понравится детям. Машинки, куклы, воздушные шары на шторах обязательно приведут их в восторг.

Фото № 12: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: media.93fm.co.il

13. Лесные шторы

Живете на природе, любите экостиль и следите за чистотой? Можно привить ребенку ваши вкусы с помощью оформления интерьера. И вот у вас уже подрастает путешественник!

Фото № 13: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: i.etsystatic.com

14. Цветочные шторы

Цветы на шторах — универсальный вариант для любой комнаты. И если у вас девочка, а менять шторы каждые два года не хочется, просто выбирайте цветочный принт в ее любимых оттенках.

Фото № 14: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: chroniclesoffrivolity.com

15. Шторы в клеточку

Клетка на шторах — это либо стиль прованс, либо шотландка, либо просто строгий мужской принт. Тем, кто уже учится и кто нуждается в концентрации внимания, очень подойдет этот узор.

Фото № 15: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: changethecaucus.org

16. Морские шторы

Интерьер в морском духе очень популярен в комнатах для мальчиков. А еще космические корабли, самолетики и другая техника. Если у ребенка есть мечта стать капитаном дальнего плавания, эту мечту можно смело поддержать в интерьере. Изменится мечта — поменяете шторы.

Фото № 16: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: freshideen.com

17. Шторы в полоску

Полоска выглядит не так строго, как клетка, но выполняет очень похожие функции. Крупный упорядоченный рисунок помогает комнате выглядеть аккуратной.

Фото № 17: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: bellevivir.com

18. Шторы в цвет стен

Обычно шторы в детскую выбирают контрастные или, наоборот, нейтральные. Но если на стене у вас красивые обои или роспись, то любимый рисунок можно продолжить и в шторах.

Фото № 18: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: katieconsiders.com

19. Желтые шторы

Обязательно помните о темпераменте своего ребенка! Желтый — цвет, которые идеально подходит меланхоликам, он помогает им взбодриться. А вот холерикам такие яркие цвета противопоказаны.

Фото № 19: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: tremontgrand.com

20. Шторы в тонкую полоску

Чем старше ребенок, тем больше он хочет, чтобы его комната казалась взрослой. Не хотите, чтобы чадо взрослело раньше времени? Выбирайте нейтральный принт в качестве компромисса. Неяркая тонкая полоска вполне подойдет.

Фото № 20: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: res.cloudinary.com

21. Шторы с тропическим принтом

О трендах тоже не стоит забывать, особенно если вы хотите, чтобы ребенок был в теме и развивал вкус. Сейчас, например, популярны тропики и джунгли. Наверняка малыш будет от них в восторге.

Фото № 21: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: lonny.com

22. Шторы в насыщенных оттенках

Темные шторы в детских комнатах появляются редко, но иногда они необходимы как защита от солнца. Пусть лучше они будут римскими, тогда их легко сложить, когда они не нужны.

Фото № 22: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: craftland.me

23. Шторы под мебель

Мы привыкли, что шторы подбирают под цвет стен, но иногда можно проявить фантазию. Детская мебель может иметь нестандартную классическую гамму или принт, и если вам удалось найти идеально подходящую ткань, то почему бы не использовать эту идею?
Фото № 23: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: hgtvhome.sndimg.com

24. Детская с соломенной шторкой

Тема натуральных экологичных материалов сегодня популярна как никогда. И если в комнате и так уютно, хватает цвета и текстиля, то соломенная шторка — это хорошо и практично.

Фото № 24: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: independencedayshayari.com

25. Детская без штор

И это тоже вариант! Если у вас небольшое окно или окно на север, а ребенку не хватает света и энергии, шторы могут и вовсе не понадобиться. А захочется — вы всегда можете их повесить.

Фото № 25: 25 фото идеальных штор для детских комнат

Фото: agora-elles.com



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