25 фото идеальных штор для детских комнат

Эту статью вы можете читать вместе со своими ребенком и вместе выбрать шторы по фото.
Детская комната — всегда очень сложное помещение для оформления. Приходится учитывать и желания ребенка. Как понять, что действительно нужно малышу, а что ему разонравится уже через пару недель? Самое сложное — выбрать мебель и отделку, потому что их заменить будет не так просто. Другое дело текстиль, в первую очередь шторы. С ними можно и нужно экспериментировать.
Шторы могут «меняться» вместе с маленьким хозяином комнаты. Поначалу это будут практичные плотные шторы, для хорошего сна, которые по душе маме. Потом — яркие и веселые, для детского развития, затем шторы с изображениями персонажей сказок или цветов, просто красивые шторы в тон интерьеру или с любимым принтом ребенка. Вкус выработается у ребенка очень быстро, и важно об этом вкусе не забывать. А предложить ему разные варианты вы можете прямо сейчас, прочитав нашу статью.
1. Шторы из льна
Мягкие натуральные ткани приятных естественных оттенков — это выбор многих мам, которые заботятся о здоровье и комфорте своего ребенка. И пусть сам малыш пока не оценит однотонный лен — для комнаты грудного младенца это, пожалуй, лучший выбор.
Фото:
2. Короткие шторы
Римские шторы или жалюзи — частый и практичный выбор для комнаты, где живет подрастающий шалунишка. Ребенку будет сложнее их порвать ненароком, в них не запутаешься, на них не повиснешь.
Фото: archzine.fr
3. Шторы в рифмуltr">Детская комната — всегда очень сложное помещение для оформления. Приходится учитывать и желания ребенка. Как понять, что действительно нужно малышу, а что ему разонравится уже через пару недель? Самое сложное — выбрать мебель и отделку, потому что их заменить будет не так просто. Другое дело текстиль, в первую очередь шторы. С ними можно и нужно экспериментировать.
Шторы могут «меняться» вместе с маленьким хозяином комнаты. Поначалу это будут практичные плотные шторы, для хорошего сна, которые по душе маме. Потом — яркие и веселые, для детского развития, затем шторы с изображениями персонажей сказок или цветов, просто красивые шторы в тон интерьеру или с любимым принтом ребенка. Вкус выработается у ребенка очень быстро, и важно об этом вкусе не забывать. А предложить ему разные варианты вы можете прямо сейчас, прочитав нашу статью.
1. Шторы из льна
Мягкие натуральные ткани приятных естественных оттенков — это выбор многих мам, которые заботятся о здоровье и комфорте своего ребенка. И пусть сам малыш пока не оценит однотонный лен — для комнаты грудного младенца это, пожалуй, лучший выбор.
Фото:
2. Короткие шторы
Римские шторы или жалюзи — частый и практичный выбор для комнаты, где живет подрастающий шалунишка. Ребенку будет сложнее их порвать ненароком, в них не запутаешься, на них не повиснешь.
Фото: archzine.fr
3. Шторы в рифму
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В детских комнатах редко бывает полный порядок. Сначала здесь повсюду будут предметы ухода за ребенком и одежда, а затем игрушки. Поэтому здорово, если вам удастся упорядочить хотя бы интерьер и приобрести шторы и другой декоративный текстиль из одной ткани.
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4. Римские шторы со зверями
Малыши учатся каждую минуту, глядя даже на самые простые вещи. И если на шторах появятся изображения животных, он без труда запомнит, как они выглядят и как называются. Особенно если кроме картинок будут еще и надписи.
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5. Шторы разных цветов
Если в комнате и так все яркое и пестрое, но скучные шторы приобретать вам не хочется, выбирайте простой дизайн, однотонный, но яркого цвета.
Фото: luciegavronova.cz
6. Яркие контрастные шторы
То же касается и комнат в холодных, спокойных тонах. Если боитесь, что малыш заскучает, выбирайте один яркий теплый оттенок для штор.
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7. Шторы с бантиками
Даже у дошкольника уже есть свои интересы и предпочтения. Большинству девочек захочется иметь кукольную нежную комнату, как у принцессы. Это не значит, что нужно сразу все красить в розовый. Но кокетливые бантики на шторах помогут создать женственную атмосферу.
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8. Шторы в крупный горох
Собирать кубики и пирамидки очень важно для детского развития. Так малыши учат формы и цвета, а наглядные пособия могут быть изображены на шторах.
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9. Плотные шторы с ламбрекеном
Плотные шторы с ламбрекеном надежно защищают окно, и ни один порыв ветра, ни один лучик сквозь них не пройдет.
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10. Белые шторы с декором
Белые шторы в доме с маленьким ребенком и даже со школьником быстро испачкаются и потеряют первоначальный вид. Но пока малыш еще не научился ходить и хватать все вокруг, вы можете насладиться видом чистой, опрятной и элегантной детской.
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11. Шторы с геометрическим принтом
Простой геометрический принт немного нейтрализует хаос, который обычно царит в детских комнатах.
Фото: babyparty.ml
12. Шторы с воздушными шарами
Шторы в общей с интерьером стилистике, с изображением любимых героев или игрушек — это решение, которое понравится детям. Машинки, куклы, воздушные шары на шторах обязательно приведут их в восторг.
Фото: media.93fm.co.il
13. Лесные шторы
Живете на природе, любите экостиль и следите за чистотой? Можно привить ребенку ваши вкусы с помощью оформления интерьера. И вот у вас уже подрастает путешественник!
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14. Цветочные шторы
Цветы на шторах — универсальный вариант для любой комнаты. И если у вас девочка, а менять шторы каждые два года не хочется, просто выбирайте цветочный принт в ее любимых оттенках.
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15. Шторы в клеточку
Клетка на шторах — это либо стиль прованс, либо шотландка, либо просто строгий мужской принт. Тем, кто уже учится и кто нуждается в концентрации внимания, очень подойдет этот узор.
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16. Морские шторы
Интерьер в морском духе очень популярен в комнатах для мальчиков. А еще космические корабли, самолетики и другая техника. Если у ребенка есть мечта стать капитаном дальнего плавания, эту мечту можно смело поддержать в интерьере. Изменится мечта — поменяете шторы.
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17. Шторы в полоску
Полоска выглядит не так строго, как клетка, но выполняет очень похожие функции. Крупный упорядоченный рисунок помогает комнате выглядеть аккуратной.
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18. Шторы в цвет стен
Обычно шторы в детскую выбирают контрастные или, наоборот, нейтральные. Но если на стене у вас красивые обои или роспись, то любимый рисунок можно продолжить и в шторах.
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19. Желтые шторы
Обязательно помните о темпераменте своего ребенка! Желтый — цвет, которые идеально подходит меланхоликам, он помогает им взбодриться. А вот холерикам такие яркие цвета противопоказаны.
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20. Шторы в тонкую полоску
Чем старше ребенок, тем больше он хочет, чтобы его комната казалась взрослой. Не хотите, чтобы чадо взрослело раньше времени? Выбирайте нейтральный принт в качестве компромисса. Неяркая тонкая полоска вполне подойдет.
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21. Шторы с тропическим принтом
О трендах тоже не стоит забывать, особенно если вы хотите, чтобы ребенок был в теме и развивал вкус. Сейчас, например, популярны тропики и джунгли. Наверняка малыш будет от них в восторге.
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22. Шторы в насыщенных оттенках
Темные шторы в детских комнатах появляются редко, но иногда они необходимы как защита от солнца. Пусть лучше они будут римскими, тогда их легко сложить, когда они не нужны.
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23. Шторы под мебель
Мы привыкли, что шторы подбирают под цвет стен, но иногда можно проявить фантазию. Детская мебель может иметь нестандартную классическую гамму или принт, и если вам удалось найти идеально подходящую ткань, то почему бы не использовать эту идею?
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24. Детская с соломенной шторкой
Тема натуральных экологичных материалов сегодня популярна как никогда. И если в комнате и так уютно, хватает цвета и текстиля, то соломенная шторка — это хорошо и практично.
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25. Детская без штор
И это тоже вариант! Если у вас небольшое окно или окно на север, а ребенку не хватает света и энергии, шторы могут и вовсе не понадобиться. А захочется — вы всегда можете их повесить.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники