30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Эти цветовые сочетания никогда не выйдут из моды и не наскучат.
Какой ваш любимый цвет? А какие интерьеры вы предпочитаете, яркие или пастельные? Оказывается, стильный дизайн интерьера может быть одновременно пастельным и ярким, сдержанным и нескучным, актуальным и вечным. Розовый, мятный, голубой, персиковый и нежно-желтый оттенки замечательно сочетаются между собой. Такой интерьер никогда не выйдет из моды, будет привлекать внимание, от него невозможно устать.
На дворе весна, природа пробуждается, и первые травинки и цветы как раз окрашены в легкие ненасыщенные тона. Мы предлагаем получить порцию вдохновения, разглядывая весенние интерьеры. Может быть, как раз таких оттенков не хватает вашему интерьеру? И может быть, после этой статьи вы захотите как минимум перекрасить стены, а как максимум — сделать полноценный ремонт? Пусть эти тридцать фотографий пастельных интерьеров станут началом новой жизни.
1. Светлая гостиная
Самые первые весенние соцветия — это мимозы, и именно о них напоминает желто-зеленое сочетание. Если вам все еще холодно, можно спрятаться от ветра в уютном кресле.
Фото: sadecor.co.zaltr">Какой ваш любимый цвет? А какие интерьеры вы предпочитаете, яркие или пастельные? Оказывается, стильный дизайн интерьера может быть одновременно пастельным и ярким, сдержанным и нескучным, актуальным и вечным. Розовый, мятный, голубой, персиковый и нежно-желтый оттенки замечательно сочетаются между собой. Такой интерьер никогда не выйдет из моды, будет привлекать внимание, от него невозможно устать.
На дворе весна, природа пробуждается, и первые травинки и цветы как раз окрашены в легкие ненасыщенные тона. Мы предлагаем получить порцию вдохновения, разглядывая весенние интерьеры. Может быть, как раз таких оттенков не хватает вашему интерьеру? И может быть, после этой статьи вы захотите как минимум перекрасить стены, а как максимум — сделать полноценный ремонт? Пусть эти тридцать фотографий пастельных интерьеров станут началом новой жизни.
1. Светлая гостиная
Самые первые весенние соцветия — это мимозы, и именно о них напоминает желто-зеленое сочетание. Если вам все еще холодно, можно спрятаться от ветра в уютном кресле.
Фото: sadecor.co.za
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2. Гостиная с модульным диваном
Светло-голубой — вообще нестандартный оттенок для большого дивана. Такой цвет кажется непрактичным, но все зависит от ткани и вашей аккуратности.
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3. Пудровая кухня
Натуральные древесные оттенки для кухни — это, конечно, классика, но далеко не единственный возможный вариант. Розовые оттенки вызывают аппетит и желание готовить десерты.
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4. Минималистичная спальня
Ну а розовый и голубой — это сочетание из далекого детства, которое кажется вполне взрослым в интерьере и немного смягчает строгие линии и аскетичность спальни.
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5. Интерьер с желтым диваном
Нам почему-то кажется, что на фото все-таки детская, а не гостиная. Нежные оттенки выглядят уж очень девичьими. Но вы имеете полное право на такую нежную гостиную!
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6. Очаровательная ванная
О ванных комнатах нельзя забывать — они тоже хотят быть весенними и легкомысленными. Добавьте в интерьер немного цветных пастельных ноток.
Фото: marcante-testa.it
7. Карамельная спальня
Чуть-чуть серого, немного бежевого, броские синие акценты — и вот перед вами современная спальня, где смешались ар-деко, скандинавский и экостиль.
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8. Интерьер с птицами
Очевидно, птицы выпорхнули из клетки и нашли свой дом прямо на стенах. Наше внимание привлек письменный стол — кусочек солнца в этом интерьере.
9. Интерьер с белым фоном
Из года в год розовые оттенки остаются модными, их выбирают дизайнеры для своих интерьеров и предметов мебели. Последуем же этому примеру!
Фото: planete-deco.fr
10. Неузнаваемая кухня
Сегодня актуально делать кухню так, чтобы издали ее можно было принять за гостиную или кабинет. Никаких верхних шкафов, спрятанная техника и нестандартные цвета.
Фото: citylife.si
11. Смелая спальня
Пожалуй, сонные пастельные цвета как нельзя лучше подходят для спальни. Вечером они помогают уснуть, а при солнечном свете расцветают.
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12. Комната с ковром
Ковры становятся не просто модными, а обязательными аксессуарами. Иногда достаточно сделать интерьер однотонным или белоснежным, а правильный ковер добавит яркости и настроения.
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13. Столовая в припыленных тонах
Если жизнерадостные пастельные тона кажутся вам недостаточно солидными, вот немного другой взгляд на пастель. В каждый оттенок добавили чуть-чуть серого, и палитра стала совсем другой.
14. Солнечная гостиная
Классический диван превратил этот молодежный игривый интерьер в более строгий и респектабельный. Всего один акцент— а как много поменялось.
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15. Приятная прихожая
Прихожая частенько — самое темное место в доме, а ведь именно здесь мы встречаем гостей, здесь прощаемся и здороваемся со своим домом. Пусть в прихожей будет красиво!
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16. Классическая спальня
Классика обычно тяготеет к светлым оттенкам либо к темным. Здесь мы видим первый вариант, но с неожиданными акцентами оттенков лаванды и весеннего неба.
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17. Коралловый интерьер
Вы уже слышали, что коралловый объявлен цветом года? Скоро увидим, как дизайнеры используют его в интерьерах, а пока вот фото для начала.
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18. Интерьер для отдыха
Цвет можно использовать не только в качестве фона или обивки мягкой мебели. Можно проявить смелость и перекрасить целый буфет, например.
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19. Кухня в розовых тонах
Использовать в одном интерьере несколько оттенков одного цвета — это стильное решение, которое выбирают многие дизайнеры. Получается цельно, несложно и нескучно.
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20. Большая гостиная
Как все-таки много зависит от окон, их площади и количества! Если бы в этой комнате было мало света, она не была бы такой воздушной и комфортной.
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21. Теплая гостиная-столовая
Хорошо, когда есть большое пространство для приема гостей. А теплая палитра создаст нужную атмосферу.
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22. Гостиная с кушеткой
Здесь смешались сразу несколько контрастных оттенков, и результат нам очень нравится. Вам тоже захотелось сесть на эту кушетку?
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23. Место для чтения
Для тех, кто любит почитать в тишине, полистать журналы или просто посидеть с чашечкой кофе в одиночестве, очень важно оборудовать такую зону в интерьере.
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24. Летняя гостиная
В пастельном интерьере легко визуально регулировать температуру при помощи акцентов. Летом ими станут зеленые цветы и яркие подушки.
25. Гостиная с камином
Если вам кажется, что камин в интерьере все внимание заберет на себя, то вот отличный пример, когда он вовсе не бросается в глаза.
Фото: vtwonen.nl
26. Кухня с необычными полками
Отсутствие верхних шкафов на кухне становится трендом. Главное, чтобы внизу хватило места для хранения.
Фото: bobedre.dk
27. Пестрая гостиная
Интерьер на фото кажется пестрым и разноцветным. Но достаточно убрать аксессуары — и перед вами чистый холст для работы декоратора.
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28. Спальня за перегородкой
Если вам приходится прятать кровать там, где нет солнечного света, это не повод не уделить внимания спальной зоне.
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29. Скандинавская гостиная
Правда, все пастельные цвета прекрасно сочетаются с натуральными древесными оттенками?
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30. Прохладная ванная комната
Если среди пастельных оттенков нашелся ваш любимый цвет, используйте его максимально.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники