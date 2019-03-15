30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Самые первые весенние соцветия — это мимозы, и именно о них напоминает желто-зеленое сочетание. Если вам все еще холодно, можно спрятаться от ветра в уютном кресле.

На дворе весна, природа пробуждается, и первые травинки и цветы как раз окрашены в легкие ненасыщенные тона. Мы предлагаем получить порцию вдохновения, разглядывая весенние интерьеры. Может быть, как раз таких оттенков не хватает вашему интерьеру? И может быть, после этой статьи вы захотите как минимум перекрасить стены, а как максимум — сделать полноценный ремонт? Пусть эти тридцать фотографий пастельных интерьеров станут началом новой жизни.

Фото: sadecor.co.zaltr">Какой ваш любимый цвет? А какие интерьеры вы предпочитаете, яркие или пастельные? Оказывается, стильный дизайн интерьера может быть одновременно пастельным и ярким, сдержанным и нескучным, актуальным и вечным. Розовый, мятный, голубой, персиковый и нежно-желтый оттенки замечательно сочетаются между собой. Такой интерьер никогда не выйдет из моды, будет привлекать внимание, от него невозможно устать.

Самые первые весенние соцветия — это мимозы, и именно о них напоминает желто-зеленое сочетание. Если вам все еще холодно, можно спрятаться от ветра в уютном кресле.

На дворе весна, природа пробуждается, и первые травинки и цветы как раз окрашены в легкие ненасыщенные тона. Мы предлагаем получить порцию вдохновения, разглядывая весенние интерьеры. Может быть, как раз таких оттенков не хватает вашему интерьеру? И может быть, после этой статьи вы захотите как минимум перекрасить стены, а как максимум — сделать полноценный ремонт? Пусть эти тридцать фотографий пастельных интерьеров станут началом новой жизни.

Какой ваш любимый цвет? А какие интерьеры вы предпочитаете, яркие или пастельные? Оказывается, стильный дизайн интерьера может быть одновременно пастельным и ярким, сдержанным и нескучным, актуальным и вечным. Розовый, мятный, голубой, персиковый и нежно-желтый оттенки замечательно сочетаются между собой. Такой интерьер никогда не выйдет из моды, будет привлекать внимание, от него невозможно устать.

2. Гостиная с модульным диваном

Светло-голубой — вообще нестандартный оттенок для большого дивана. Такой цвет кажется непрактичным, но все зависит от ткани и вашей аккуратности.

Фото: ahigo.net

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3. Пудровая кухня

Натуральные древесные оттенки для кухни — это, конечно, классика, но далеко не единственный возможный вариант. Розовые оттенки вызывают аппетит и желание готовить десерты.

Фото: www.redian.us

4. Минималистичная спальня

Ну а розовый и голубой — это сочетание из далекого детства, которое кажется вполне взрослым в интерьере и немного смягчает строгие линии и аскетичность спальни.

Фото: we-are-scout.com

5. Интерьер с желтым диваном

Нам почему-то кажется, что на фото все-таки детская, а не гостиная. Нежные оттенки выглядят уж очень девичьими. Но вы имеете полное право на такую нежную гостиную!

Фото: ohmaigodestudio.blogspot.com

6. Очаровательная ванная

О ванных комнатах нельзя забывать — они тоже хотят быть весенними и легкомысленными. Добавьте в интерьер немного цветных пастельных ноток.

Фото: marcante-testa.it

7. Карамельная спальня

Чуть-чуть серого, немного бежевого, броские синие акценты — и вот перед вами современная спальня, где смешались ар-деко, скандинавский и экостиль.

Фото: home-designing.com

8. Интерьер с птицами

Очевидно, птицы выпорхнули из клетки и нашли свой дом прямо на стенах. Наше внимание привлек письменный стол — кусочек солнца в этом интерьере.

Из года в год розовые оттенки остаются модными, их выбирают дизайнеры для своих интерьеров и предметов мебели. Последуем же этому примеру!





Фото: planete-deco.fr

10. Неузнаваемая кухня

Сегодня актуально делать кухню так, чтобы издали ее можно было принять за гостиную или кабинет. Никаких верхних шкафов, спрятанная техника и нестандартные цвета.

Фото: citylife.si

11. Смелая спальня

Пожалуй, сонные пастельные цвета как нельзя лучше подходят для спальни. Вечером они помогают уснуть, а при солнечном свете расцветают.

Фото: collettivomensa.com

12. Комната с ковром

Ковры становятся не просто модными, а обязательными аксессуарами. Иногда достаточно сделать интерьер однотонным или белоснежным, а правильный ковер добавит яркости и настроения.





Фото: edilportale.com

13. Столовая в припыленных тонах

Если жизнерадостные пастельные тона кажутся вам недостаточно солидными, вот немного другой взгляд на пастель. В каждый оттенок добавили чуть-чуть серого, и палитра стала совсем другой.

Классический диван превратил этот молодежный игривый интерьер в более строгий и респектабельный. Всего один акцент— а как много поменялось.

Фото: seatersofa.com

15. Приятная прихожая

Прихожая частенько — самое темное место в доме, а ведь именно здесь мы встречаем гостей, здесь прощаемся и здороваемся со своим домом. Пусть в прихожей будет красиво!

Фото: blogarredamento.com

16. Классическая спальня

Классика обычно тяготеет к светлым оттенкам либо к темным. Здесь мы видим первый вариант, но с неожиданными акцентами оттенков лаванды и весеннего неба.

Фото: elmueble.com

17. Коралловый интерьер

Вы уже слышали, что коралловый объявлен цветом года? Скоро увидим, как дизайнеры используют его в интерьерах, а пока вот фото для начала.

Фото: inspirationdesignbooks.com

18. Интерьер для отдыха

Цвет можно использовать не только в качестве фона или обивки мягкой мебели. Можно проявить смелость и перекрасить целый буфет, например.

Фото: danberry.com

19. Кухня в розовых тонах

Использовать в одном интерьере несколько оттенков одного цвета — это стильное решение, которое выбирают многие дизайнеры. Получается цельно, несложно и нескучно.

Фото: stephydeco.blogspot.com

20. Большая гостиная

Как все-таки много зависит от окон, их площади и количества! Если бы в этой комнате было мало света, она не была бы такой воздушной и комфортной.

Фото: caitlinmoraninteriors.com

21. Теплая гостиная-столовая

Хорошо, когда есть большое пространство для приема гостей. А теплая палитра создаст нужную атмосферу.

Фото: omega-pure.com

22. Гостиная с кушеткой

Здесь смешались сразу несколько контрастных оттенков, и результат нам очень нравится. Вам тоже захотелось сесть на эту кушетку?



Фото: serfcity.us

23. Место для чтения

Для тех, кто любит почитать в тишине, полистать журналы или просто посидеть с чашечкой кофе в одиночестве, очень важно оборудовать такую зону в интерьере.

Фото: topsimages.com

24. Летняя гостиная

В пастельном интерьере легко визуально регулировать температуру при помощи акцентов. Летом ими станут зеленые цветы и яркие подушки.

Если вам кажется, что камин в интерьере все внимание заберет на себя, то вот отличный пример, когда он вовсе не бросается в глаза.

Фото: vtwonen.nl

26. Кухня с необычными полками

Отсутствие верхних шкафов на кухне становится трендом. Главное, чтобы внизу хватило места для хранения.

Фото: bobedre.dk

27. Пестрая гостиная

Интерьер на фото кажется пестрым и разноцветным. Но достаточно убрать аксессуары — и перед вами чистый холст для работы декоратора.

Фото: avso.org

28. Спальня за перегородкой

Если вам приходится прятать кровать там, где нет солнечного света, это не повод не уделить внимания спальной зоне.

Фото: binladenseahunt.com

29. Скандинавская гостиная

Правда, все пастельные цвета прекрасно сочетаются с натуральными древесными оттенками?

Фото: decorationforhouse.com

30. Прохладная ванная комната

Если среди пастельных оттенков нашелся ваш любимый цвет, используйте его максимально.