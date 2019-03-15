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30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все


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Эти цветовые сочетания никогда не выйдут из моды и не наскучат.

Какой ваш любимый цвет? А какие интерьеры вы предпочитаете, яркие или пастельные? Оказывается, стильный дизайн интерьера может быть одновременно пастельным и ярким, сдержанным и нескучным, актуальным и вечным. Розовый, мятный, голубой, персиковый и нежно-желтый оттенки замечательно сочетаются между собой. Такой интерьер никогда не выйдет из моды, будет привлекать внимание, от него невозможно устать.

На дворе весна, природа пробуждается, и первые травинки и цветы как раз окрашены в легкие ненасыщенные тона. Мы предлагаем получить порцию вдохновения, разглядывая весенние интерьеры. Может быть, как раз таких оттенков не хватает вашему интерьеру? И может быть, после этой статьи вы захотите как минимум перекрасить стены, а как максимум — сделать полноценный ремонт? Пусть эти тридцать фотографий пастельных интерьеров станут началом новой жизни.

1. Светлая гостиная

Самые первые весенние соцветия — это мимозы, и именно о них напоминает желто-зеленое сочетание. Если вам все еще холодно, можно спрятаться от ветра в уютном кресле.

Фото № 1: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: sadecor.co.zaltr">Какой ваш любимый цвет? А какие интерьеры вы предпочитаете, яркие или пастельные? Оказывается, стильный дизайн интерьера может быть одновременно пастельным и ярким, сдержанным и нескучным, актуальным и вечным. Розовый, мятный, голубой, персиковый и нежно-желтый оттенки замечательно сочетаются между собой. Такой интерьер никогда не выйдет из моды, будет привлекать внимание, от него невозможно устать.

На дворе весна, природа пробуждается, и первые травинки и цветы как раз окрашены в легкие ненасыщенные тона. Мы предлагаем получить порцию вдохновения, разглядывая весенние интерьеры. Может быть, как раз таких оттенков не хватает вашему интерьеру? И может быть, после этой статьи вы захотите как минимум перекрасить стены, а как максимум — сделать полноценный ремонт? Пусть эти тридцать фотографий пастельных интерьеров станут началом новой жизни.

1. Светлая гостиная

Самые первые весенние соцветия — это мимозы, и именно о них напоминает желто-зеленое сочетание. Если вам все еще холодно, можно спрятаться от ветра в уютном кресле.

Фото № 1: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: sadecor.co.za

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2. Гостиная с модульным диваном

Светло-голубой — вообще нестандартный оттенок для большого дивана. Такой цвет кажется непрактичным, но все зависит от ткани и вашей аккуратности. 

Фото № 2: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: ahigo.net

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3. Пудровая кухня

Натуральные древесные оттенки для кухни — это, конечно, классика, но далеко не единственный возможный вариант. Розовые оттенки вызывают аппетит и желание готовить десерты.

Фото № 3: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: www.redian.us

4. Минималистичная спальня

Ну а розовый и голубой — это сочетание из далекого детства, которое кажется вполне взрослым в интерьере и немного смягчает строгие линии и аскетичность спальни. 

Фото № 4: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: we-are-scout.com

5. Интерьер с желтым диваном

Нам почему-то кажется, что на фото все-таки детская, а не гостиная. Нежные оттенки выглядят уж очень девичьими. Но вы имеете полное право на такую нежную гостиную!

Фото № 5: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: ohmaigodestudio.blogspot.com

6. Очаровательная ванная

О ванных комнатах нельзя забывать — они тоже хотят быть весенними и легкомысленными. Добавьте в интерьер немного цветных пастельных ноток.

Фото № 6: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: marcante-testa.it

7. Карамельная спальня

Чуть-чуть серого, немного бежевого, броские синие акценты — и вот перед вами современная спальня, где смешались ар-деко, скандинавский и экостиль.

Фото № 7: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: home-designing.com

8. Интерьер с птицами

Очевидно, птицы выпорхнули из клетки и нашли свой дом прямо на стенах. Наше внимание привлек письменный стол — кусочек солнца в этом интерьере.

Фото № 8: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся всеФото: noithatvlux.com 9. Интерьер с белым фоном

Из года в год розовые оттенки остаются модными, их выбирают дизайнеры для своих интерьеров и предметов мебели. Последуем же этому примеру!


Фото № 9: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: planete-deco.fr

10. Неузнаваемая кухня

Сегодня актуально делать кухню так, чтобы издали ее можно было принять за гостиную или кабинет. Никаких верхних шкафов, спрятанная техника и нестандартные цвета.

Фото № 10: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: citylife.si

11. Смелая спальня

Пожалуй, сонные пастельные цвета как нельзя лучше подходят для спальни. Вечером они помогают уснуть, а при солнечном свете расцветают.

Фото № 11: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: collettivomensa.com

12. Комната с ковром

Ковры становятся не просто модными, а обязательными аксессуарами. Иногда достаточно сделать интерьер однотонным или белоснежным, а правильный ковер добавит яркости и настроения.


Фото № 12: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: edilportale.com

13. Столовая в припыленных тонах

Если жизнерадостные пастельные тона кажутся вам недостаточно солидными, вот немного другой взгляд на пастель. В каждый оттенок добавили чуть-чуть серого, и палитра стала совсем другой.

Фото № 13: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: hubstairs.com

 14. Солнечная гостиная

Классический диван превратил этот молодежный игривый интерьер в более строгий и респектабельный. Всего один акцент— а как много поменялось.

Фото № 14: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: seatersofa.com

15. Приятная прихожая

Прихожая частенько — самое темное место в доме, а ведь именно здесь мы встречаем гостей, здесь прощаемся и здороваемся со своим домом. Пусть в прихожей будет красиво! 

Фото № 15: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: blogarredamento.com

16. Классическая спальня

Классика обычно тяготеет к светлым оттенкам либо к темным. Здесь мы видим первый вариант, но с неожиданными акцентами оттенков лаванды и весеннего неба.

Фото № 16: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: elmueble.com

17. Коралловый интерьер

Вы уже слышали, что коралловый объявлен цветом года? Скоро увидим, как дизайнеры используют его в интерьерах, а пока вот фото для начала.

Фото № 17: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: inspirationdesignbooks.com

18. Интерьер для отдыха

Цвет можно использовать не только в качестве фона или обивки мягкой мебели. Можно проявить смелость и перекрасить целый буфет, например.

Фото № 18: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: danberry.com

19. Кухня в розовых тонах

Использовать в одном интерьере несколько оттенков одного цвета — это стильное решение, которое выбирают многие дизайнеры. Получается цельно, несложно и нескучно. 

Фото № 19: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: stephydeco.blogspot.com

20. Большая гостиная

Как все-таки много зависит от окон, их площади и количества! Если бы в этой комнате было мало света, она не была бы такой воздушной и комфортной.

Фото № 20: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: caitlinmoraninteriors.com

21. Теплая гостиная-столовая

Хорошо, когда есть большое пространство для приема гостей. А теплая палитра создаст нужную атмосферу.

Фото № 21: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: omega-pure.com

22. Гостиная с кушеткой

Здесь смешались сразу несколько контрастных оттенков, и результат нам очень нравится. Вам тоже захотелось сесть на эту кушетку?
Фото № 22: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: serfcity.us

23. Место для чтения

Для тех, кто любит почитать в тишине, полистать журналы или просто посидеть с чашечкой кофе в одиночестве, очень важно оборудовать такую зону в интерьере.

Фото № 23: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: topsimages.com

24. Летняя гостиная

В пастельном интерьере легко визуально регулировать температуру при помощи акцентов. Летом ими станут зеленые цветы и яркие подушки.

Фото № 24: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся всеФото: anatkoren.blogspot.com  25. Гостиная с камином

Если вам кажется, что камин в интерьере все внимание заберет на себя, то вот отличный пример, когда он вовсе не бросается в глаза. 

Фото № 25: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: vtwonen.nl

26. Кухня с необычными полками

Отсутствие верхних шкафов на кухне становится трендом. Главное, чтобы внизу хватило места для хранения.

Фото № 26: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: bobedre.dk

27. Пестрая гостиная

Интерьер на фото кажется пестрым и разноцветным. Но достаточно убрать аксессуары — и перед вами чистый холст для работы декоратора. 

Фото № 27: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: avso.org

28. Спальня за перегородкой

Если вам приходится прятать кровать там, где нет солнечного света, это не повод не уделить внимания спальной зоне.

Фото № 28: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: binladenseahunt.com

29. Скандинавская гостиная

Правда, все пастельные цвета прекрасно сочетаются с натуральными древесными оттенками?

Фото № 29: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся все

Фото: decorationforhouse.com

30. Прохладная ванная комната

Если среди пастельных оттенков нашелся ваш любимый цвет, используйте его максимально.

Фото № 30: 30 пастельных интерьеров, в которые влюбятся всеФото: cachecrazy.com

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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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