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30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире


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Хранение обуви в обычной квартире — проблема для каждой хозяйки. Мы покажем, как эту проблему решить и заодно упростить доступ к нужной паре туфель или сапог.

Модные эксперты говорят, что у женщины должна быть обувь к каждому платью и костюму. Причем на любой сезон и непременно модных фасонов. Где это все разместить, учитывая и мужские туфли, ботинки и сапоги? Выбирайте любую идею!


Самая очевидная мысль — разместить туфли в кармашках подвесной системы хранения на внутренней стороне дверцы кладовки или гардеробной комнаты. Правда, здесь придется хранить лишь обувь небольшого размера.

И обязательно приобретите универсальные формодержатели для обуви с ручкой из бука.

Фото № 1: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: cokee.org

Компактная обувница вмещает много пар обуви и занимает совсем немного места. Наверху ставьте летние туфли на каблуках, в среднем отделении — кроссовки, внизу — сапоги и ботинки.

Фото № 2: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: tremontgrand.com

К этой обувнице отлично подойдут двойные подставки для обуви Double Shoe Racks:

Фото № 3: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире
Двойные подставки для обуви Double Shoe Racks
290 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Большой обувной шкаф-витрина поместится далеко не в каждой квартире. Но если вы можете выделить для такой красоты отдельную площадь, это поможет быстро достать нужную пару и любоваться всей коллекцией в любое время.

Фото: initial.com.ua

Стойка для обуви Amazing shoe rack — прекрасный вариант для такого хранения.

Фото № 4: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире
Стойка для обуви Amazing shoe rack
840 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Молдинги на стене за занавеской отлично выполнят функцию обувных полок, но займут намного меньше места.

Фото: femeide10.ro

Ящики из джута на стойке с колесиками не только вместят много пар обуви, но и дадут возможность перемещать эту мини-систему в любое нужное место.

Фото № 5: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: femeide10.roltr">Модные эксперты говорят, что у женщины должна быть обувь к каждому платью и костюму. Причем на любой сезон и непременно модных фасонов. Где это все разместить, учитывая и мужские туфли, ботинки и сапоги? Выбирайте любую идею!


Самая очевидная мысль — разместить туфли в кармашках подвесной системы хранения на внутренней стороне дверцы кладовки или гардеробной комнаты. Правда, здесь придется хранить лишь обувь небольшого размера.

И обязательно приобретите универсальные формодержатели для обуви с ручкой из бука.

Фото № 1: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: cokee.org

Компактная обувница вмещает много пар обуви и занимает совсем немного места. Наверху ставьте летние туфли на каблуках, в среднем отделении — кроссовки, внизу — сапоги и ботинки.

Фото № 2: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: tremontgrand.com

К этой обувнице отлично подойдут двойные подставки для обуви Double Shoe Racks:

Фото № 3: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире
Двойные подставки для обуви Double Shoe Racks
290 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Большой обувной шкаф-витрина поместится далеко не в каждой квартире. Но если вы можете выделить для такой красоты отдельную площадь, это поможет быстро достать нужную пару и любоваться всей коллекцией в любое время.

Фото: initial.com.ua

Стойка для обуви Amazing shoe rack — прекрасный вариант для такого хранения.

Фото № 4: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире
Стойка для обуви Amazing shoe rack
840 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Молдинги на стене за занавеской отлично выполнят функцию обувных полок, но займут намного меньше места.

Фото: femeide10.ro

Ящики из джута на стойке с колесиками не только вместят много пар обуви, но и дадут возможность перемещать эту мини-систему в любое нужное место.

Фото № 5: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: femeide10.ro

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Стиль
Площадь, м²

В ящиках поместятся и сумки-органайзеры для обуви Shoe Tote

Отдельные шкафы и полки для обуви — мечта любой хозяйки. На коробки можно наклеить фотографии той обуви, которая там хранится, и не искать второпях подходящую пару.

Фото № 6: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: annarellasworld.com

Специальные выдвижные системы хранения, которые напоминают обычный комод, упростят процесс подбора туфель, но потребуют предварительной тщательной систематизации обуви.

Фото № 7: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: blog.zanui.com.au

Подвесить туфли на крючках, которые можно закрепить на рейлинге под одеждой прямо на стене, — прекрасная идея для скандинавского интерьера.

Фото № 8: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: femeide10.ro

Крепления для обуви могут быть почти незаметными. В этом случае важно уловить принцип равновесия и следовать ему.

Фото № 9: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: femeide10.ro

Декоративные ящики, якобы хаотично устроившиеся на стене, много обуви не вместят. Но смотреться эта конструкция будет грандиозно.

Фото № 10: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Сапоги удобно хранить, подвесив на специальных креплениях в нижней части шкафа. Срок службы обуви заметно увеличится.

Фото № 11: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Выдвижная деревянная решетка с несколькими парами туфель может удобно разместиться под кроватью.

Фото № 12: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: blog.zanui.com.au

Органайзер для обуви Shoes Organizer Pro с вентиляцией можно класть прямо на такую решетку:

Фото № 13: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире
Органайзер для обуви Shoes Organizer Pro с вентиляцией
390 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф от пола до потолка в спальне можно полностью предназначить для обуви. Все в одном месте, на виду, под руками.

Фото: initial.com.ua

Узкую кладовку, которая часто есть в небольших квартирах, разумно обустроить системой хранения для обуви.

Фото № 14: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: tremontgrand.com

Прозрачные выдвижные коробки для обуви можно составить друг на друга хоть до потолка. Визуально они не будут перегружать пространство. Но ставить их лучше не на самом виду.

Фото № 15: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Тканевые короба удобны для размещения тапочек, спортивной и пляжной обуви. Поставить их можно хоть на шкаф, хоть под кровать.

Фото № 16: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Просто полки в коридоре. Плюс много коробок. Плюс занавеска. Получается отличная система хранения.

Фото № 17: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: tremontgrand.com

Даже картонные коробки необычной формы могут приютить с десяток пар ваших любимых туфель.

Фото № 18: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: tremontgrand.com

Есть свободная стена и несколько гвоздей? Кеды тоже могут стать декором. Тем более их можно время от времени менять местами. Долой скуку и правила!

Фото № 19: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: tremontgrand.com

Эта идея не о хранении обуви, а о декоре интерьера. Подвесьте за каблуки несколько туфель на небольшую лесенку и поищите для нее место — в ванной, в спальне, в коридоре.

Фото № 20: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: femeide10.ro

Совмещение двух идей: прозрачные контейнеры и фото обуви. Ставим контейнеры в шкаф и всегда кладем пару на хранение в ее родную коробку.

Фото № 21: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Красивую обувь можно хранить в прозрачных пластиковых контейнерах хоть на самом виду.

Фото № 22: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Возможно, не самая красивая система хранения, зато самая компактная и недорогая.

Фото № 23: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: prihozhaya.guru

Любые ступеньки и проемы могут превратиться в систему для хранения обуви. Но спроектировать это нужно сразу же.

Фото № 24: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: tremontgrand.com

Модные в последние годы плетеные корзины — отличная идея для размещения домашних тапочек, которые вечно путаются под ногами.

Фото № 25: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Вешалки для шляп и одежды? Да. Для обуви? Почему бы нет?

Фото № 26: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Стильные ведерки хороши сами по себе. А с обувью внутри они приобретают особое значение в интерьере.

Фото № 27: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

Чехлы для обуви сохранят туфли еще надежнее:

Фото № 28: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире
Чехол для обуви
99 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Что-то среднее между сейфом и витриной. Это тоже для обуви. Прозрачность дверей факультативна.

Фото: tremontgrand.com

В гардеробной комнате можно позволить себе сделать много-много секций для хранения обуви.

Фото № 29: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

В большом коридоре несколько пар обуви в нарочито простых ящиках — мода наступившего года. Скорее забирайте идею!

Фото № 30: 30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Фото: initial.com.ua

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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