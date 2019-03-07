30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Хранение обуви в обычной квартире — проблема для каждой хозяйки. Мы покажем, как эту проблему решить и заодно упростить доступ к нужной паре туфель или сапог.
Модные эксперты говорят, что у женщины должна быть обувь к каждому платью и костюму. Причем на любой сезон и непременно модных фасонов. Где это все разместить, учитывая и мужские туфли, ботинки и сапоги? Выбирайте любую идею!
Самая очевидная мысль — разместить туфли в кармашках подвесной системы хранения на внутренней стороне дверцы кладовки или гардеробной комнаты. Правда, здесь придется хранить лишь обувь небольшого размера.
И обязательно приобретите универсальные
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Компактная обувница вмещает много пар обуви и занимает совсем немного места. Наверху ставьте летние туфли на каблуках, в среднем отделении — кроссовки, внизу — сапоги и ботинки.
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К этой обувнице отлично подойдут двойные подставки для обуви Double Shoe Racks:
Большой обувной шкаф-витрина поместится далеко не в каждой квартире. Но если вы можете выделить для такой красоты отдельную площадь, это поможет быстро достать нужную пару и любоваться всей коллекцией в любое время.
Фото:
Стойка для обуви Amazing shoe rack — прекрасный вариант для такого хранения.
Молдинги на стене за занавеской отлично выполнят функцию обувных полок, но займут намного меньше места.
Фото:
Ящики из джута на стойке с колесиками не только вместят много пар обуви, но и дадут возможность перемещать эту мини-систему в любое нужное место.
Фото:
Самая очевидная мысль — разместить туфли в кармашках подвесной системы хранения на внутренней стороне дверцы кладовки или гардеробной комнаты. Правда, здесь придется хранить лишь обувь небольшого размера.
И обязательно приобретите универсальные
Фото:
Компактная обувница вмещает много пар обуви и занимает совсем немного места. Наверху ставьте летние туфли на каблуках, в среднем отделении — кроссовки, внизу — сапоги и ботинки.
Фото:
К этой обувнице отлично подойдут двойные подставки для обуви Double Shoe Racks:
Большой обувной шкаф-витрина поместится далеко не в каждой квартире. Но если вы можете выделить для такой красоты отдельную площадь, это поможет быстро достать нужную пару и любоваться всей коллекцией в любое время.
Фото:
Стойка для обуви Amazing shoe rack — прекрасный вариант для такого хранения.
Молдинги на стене за занавеской отлично выполнят функцию обувных полок, но займут намного меньше места.
Фото:
Ящики из джута на стойке с колесиками не только вместят много пар обуви, но и дадут возможность перемещать эту мини-систему в любое нужное место.
Фото:
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В ящиках поместятся и
Отдельные шкафы и полки для обуви — мечта любой хозяйки. На коробки можно наклеить фотографии той обуви, которая там хранится, и не искать второпях подходящую пару.
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Специальные выдвижные системы хранения, которые напоминают обычный комод, упростят процесс подбора туфель, но потребуют предварительной тщательной систематизации обуви.
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Подвесить туфли на крючках, которые можно закрепить на рейлинге под одеждой прямо на стене, — прекрасная идея для скандинавского интерьера.
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Крепления для обуви могут быть почти незаметными. В этом случае важно уловить принцип равновесия и следовать ему.
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Декоративные ящики, якобы хаотично устроившиеся на стене, много обуви не вместят. Но смотреться эта конструкция будет грандиозно.
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Сапоги удобно хранить, подвесив на специальных креплениях в нижней части шкафа. Срок службы обуви заметно увеличится.
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Выдвижная деревянная решетка с несколькими парами туфель может удобно разместиться под кроватью.
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Органайзер для обуви Shoes Organizer Pro с вентиляцией можно класть прямо на такую решетку:
Шкаф от пола до потолка в спальне можно полностью предназначить для обуви. Все в одном месте, на виду, под руками.
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Узкую кладовку, которая часто есть в небольших квартирах, разумно обустроить системой хранения для обуви.
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Прозрачные выдвижные коробки для обуви можно составить друг на друга хоть до потолка. Визуально они не будут перегружать пространство. Но ставить их лучше не на самом виду.
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Тканевые короба удобны для размещения тапочек, спортивной и пляжной обуви. Поставить их можно хоть на шкаф, хоть под кровать.
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Просто полки в коридоре. Плюс много коробок. Плюс занавеска. Получается отличная система хранения.
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Даже картонные коробки необычной формы могут приютить с десяток пар ваших любимых туфель.
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Есть свободная стена и несколько гвоздей? Кеды тоже могут стать декором. Тем более их можно время от времени менять местами. Долой скуку и правила!
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Эта идея не о хранении обуви, а о декоре интерьера. Подвесьте за каблуки несколько туфель на небольшую лесенку и поищите для нее место — в ванной, в спальне, в коридоре.
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Совмещение двух идей: прозрачные контейнеры и фото обуви. Ставим контейнеры в шкаф и всегда кладем пару на хранение в ее родную коробку.
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Красивую обувь можно хранить в прозрачных пластиковых контейнерах хоть на самом виду.
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Возможно, не самая красивая система хранения, зато самая компактная и недорогая.
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Любые ступеньки и проемы могут превратиться в систему для хранения обуви. Но спроектировать это нужно сразу же.
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Модные в последние годы плетеные корзины — отличная идея для размещения домашних тапочек, которые вечно путаются под ногами.
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Вешалки для шляп и одежды? Да. Для обуви? Почему бы нет?
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Стильные ведерки хороши сами по себе. А с обувью внутри они приобретают особое значение в интерьере.
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Чехлы для обуви сохранят туфли еще надежнее:
Что-то среднее между сейфом и витриной. Это тоже для обуви. Прозрачность дверей факультативна.
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В гардеробной комнате можно позволить себе сделать много-много секций для хранения обуви.
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В большом коридоре несколько пар обуви в нарочито простых ящиках — мода наступившего года. Скорее забирайте идею!
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники