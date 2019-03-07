30 вариантов хранения обуви в маленькой квартире

Модные эксперты говорят, что у женщины должна быть обувь к каждому платью и костюму. Причем на любой сезон и непременно модных фасонов. Где это все разместить, учитывая и мужские туфли, ботинки и сапоги? Выбирайте любую идею!





Самая очевидная мысль — разместить туфли в кармашках подвесной системы хранения на внутренней стороне дверцы кладовки или гардеробной комнаты. Правда, здесь придется хранить лишь обувь небольшого размера.

И обязательно приобретите универсальные формодержатели для обуви с ручкой из бука.

Фото: cokee.org

Компактная обувница вмещает много пар обуви и занимает совсем немного места. Наверху ставьте летние туфли на каблуках, в среднем отделении — кроссовки, внизу — сапоги и ботинки.

Фото: tremontgrand.com

К этой обувнице отлично подойдут двойные подставки для обуви Double Shoe Racks:

Двойные подставки для обуви Double Shoe Racks 290 руб.* Купить *Цена может измениться

Большой обувной шкаф-витрина поместится далеко не в каждой квартире. Но если вы можете выделить для такой красоты отдельную площадь, это поможет быстро достать нужную пару и любоваться всей коллекцией в любое время.

Фото: initial.com.ua

Стойка для обуви Amazing shoe rack — прекрасный вариант для такого хранения.

Стойка для обуви Amazing shoe rack 840 руб.* Купить *Цена может измениться

Молдинги на стене за занавеской отлично выполнят функцию обувных полок, но займут намного меньше места.

Фото: femeide10.ro

Ящики из джута на стойке с колесиками не только вместят много пар обуви, но и дадут возможность перемещать эту мини-систему в любое нужное место.

Фото: femeide10.ro ltr">Модные эксперты говорят, что у женщины должна быть обувь к каждому платью и костюму. Причем на любой сезон и непременно модных фасонов. Где это все разместить, учитывая и мужские туфли, ботинки и сапоги? Выбирайте любую идею!





Самая очевидная мысль — разместить туфли в кармашках подвесной системы хранения на внутренней стороне дверцы кладовки или гардеробной комнаты. Правда, здесь придется хранить лишь обувь небольшого размера.

И обязательно приобретите универсальные формодержатели для обуви с ручкой из бука.

Фото: cokee.org

Компактная обувница вмещает много пар обуви и занимает совсем немного места. Наверху ставьте летние туфли на каблуках, в среднем отделении — кроссовки, внизу — сапоги и ботинки.

Фото: tremontgrand.com

К этой обувнице отлично подойдут двойные подставки для обуви Double Shoe Racks:

Двойные подставки для обуви Double Shoe Racks 290 руб.* Купить *Цена может измениться

Большой обувной шкаф-витрина поместится далеко не в каждой квартире. Но если вы можете выделить для такой красоты отдельную площадь, это поможет быстро достать нужную пару и любоваться всей коллекцией в любое время.

Фото: initial.com.ua

Стойка для обуви Amazing shoe rack — прекрасный вариант для такого хранения.

Стойка для обуви Amazing shoe rack 840 руб.* Купить *Цена может измениться

Молдинги на стене за занавеской отлично выполнят функцию обувных полок, но займут намного меньше места.

Фото: femeide10.ro

Ящики из джута на стойке с колесиками не только вместят много пар обуви, но и дадут возможность перемещать эту мини-систему в любое нужное место.