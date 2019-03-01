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30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным


15859
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Как создать стильный интерьер с помощью кирпичных стен — рассказывает ReRooms.

Содержание

1. Цветной кирпич

Для декорирования стен в комнатах чаще используют терракотовый или белый кирпич, однако ничто не мешает добавить ярких красок. Цветная кладка позволяет создать оригинальный интерьер в таких настроениях, как поп-арт, китч, фьюжн. «Русский камень» предлагает белый рельефный кирпич, который легко окрасить в нужный тон.

Фото № 1: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

2. Арочные своды

С помощью кирпича попробуйте декорировать арочные своды — это придает проходам оригинальный вид и помогает создать уютный домашний интерьер. В «Кирпичном дворике» можно подобрать интересные ложковые элементы даже с клеймом.

Фото № 2: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

3. Гладкая стена

Обычно кирпичная кладка выбирается для таких пространств, как лофт, рустик, гранж, и отличается грубоватой поверхностью. Но есть и гладкие варианты кирпичного декора, идеально подходящие для эклектики, неоклассицизма и даже ампира. В компании «Славдом» можно найти разные варианты гладкого кирпича.

Фото № 3: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: impressiveinteriordesign.com

4. Стильная ванная

Кирпичная стена отлично вписывается в интерьер ванной комнаты. Этот прием придает помещению дух викторианской эпохи. В интернет-магазине Plitka-Kirpich можно найти интересные варианты для обустройства ванной.

Фото № 4: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: impressiveinteriordesign.com

5. Кирпич для детской

Кирпичная стена отлично подходит для детских комнат. Выглядит очень уютно! В компании White Hills вы можете найти именно то, что нужно для вашего интерьера.

Фото № 5: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: decoist.com

6. Граффити в интерьере

Кирпичная стена — замечательная поверхность для граффити. А граффити — действительно оригинальный дизайнерский прием. В магазине «Идеальный камень» есть разные варианты кирпича для внутренней отделки — можно подобрать отличный фон.

Фото № 6: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: decoist.com

7. Каминная полка

Кирпичную стенку можно сделать еще интереснее, выложив камин с полкой. Не обязательно устанавливать настоящий дымоход. Достаточно ниши и красивых свечей. В продукции от Leonardo Stone можно найти подходящий камень с эффектом огня. Кирпич для печи есть в каталоге завода «Царский кирпич».

Фото № 7: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

8. Черный кирпич

Черный цвет редко выбирают для кирпичных стен в интерьере — и очень зря. Прием позволяет создать необычный и стильный вид. Роскошный вариант кирпича есть в магазине Klinker Stone.

Фото № 8: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: pinterest.com

9. Освещение кирпичной стены

Даже самые простые светильники смотрятся на кирпичной стене оригинально. К примеру, на кирпичной стене из изделий завода «Царский кирпич».

Фото № 9: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: 6sqft.com

10. Кирпичная стена и искусство

Разные картины и плакаты выглядят на кирпичной стене модно и броско. Обратите внимание на предложения магазина «Лофт-стайл».

Фото № 10: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: calsclassic.com

11. Открытые полки

Открытые полки на кирпичной стене — способ удобного хранения вещей и акцентирования внимания на различных аксессуарах. К примеру, красивый вариант материала можно выбрать в магазине Izolux.

Фото № 11: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: cuded.com

12. Стена с мозаикой

Кирпичная стена может стать художественным украшением дома, если раскрасить элементы в мозаичном стиле. В интернет-магазине PlitkaSite можно купить обычный белый кирпич и выбрать краски.

Фото № 12: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: renoguide.com.au

13. Необработанный кирпичветной кирпич

Для декорирования стен в комнатах чаще используют терракотовый или белый кирпич, однако ничто не мешает добавить ярких красок. Цветная кладка позволяет создать оригинальный интерьер в таких настроениях, как поп-арт, китч, фьюжн. «Русский камень» предлагает белый рельефный кирпич, который легко окрасить в нужный тон.

Фото № 1: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

2. Арочные своды

С помощью кирпича попробуйте декорировать арочные своды — это придает проходам оригинальный вид и помогает создать уютный домашний интерьер. В «Кирпичном дворике» можно подобрать интересные ложковые элементы даже с клеймом.

Фото № 2: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

3. Гладкая стена

Обычно кирпичная кладка выбирается для таких пространств, как лофт, рустик, гранж, и отличается грубоватой поверхностью. Но есть и гладкие варианты кирпичного декора, идеально подходящие для эклектики, неоклассицизма и даже ампира. В компании «Славдом» можно найти разные варианты гладкого кирпича.

Фото № 3: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: impressiveinteriordesign.com

4. Стильная ванная

Кирпичная стена отлично вписывается в интерьер ванной комнаты. Этот прием придает помещению дух викторианской эпохи. В интернет-магазине Plitka-Kirpich можно найти интересные варианты для обустройства ванной.

Фото № 4: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: impressiveinteriordesign.com

5. Кирпич для детской

Кирпичная стена отлично подходит для детских комнат. Выглядит очень уютно! В компании White Hills вы можете найти именно то, что нужно для вашего интерьера.

Фото № 5: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: decoist.com

6. Граффити в интерьере

Кирпичная стена — замечательная поверхность для граффити. А граффити — действительно оригинальный дизайнерский прием. В магазине «Идеальный камень» есть разные варианты кирпича для внутренней отделки — можно подобрать отличный фон.

Фото № 6: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: decoist.com

7. Каминная полка

Кирпичную стенку можно сделать еще интереснее, выложив камин с полкой. Не обязательно устанавливать настоящий дымоход. Достаточно ниши и красивых свечей. В продукции от Leonardo Stone можно найти подходящий камень с эффектом огня. Кирпич для печи есть в каталоге завода «Царский кирпич».

Фото № 7: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

8. Черный кирпич

Черный цвет редко выбирают для кирпичных стен в интерьере — и очень зря. Прием позволяет создать необычный и стильный вид. Роскошный вариант кирпича есть в магазине Klinker Stone.

Фото № 8: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: pinterest.com

9. Освещение кирпичной стены

Даже самые простые светильники смотрятся на кирпичной стене оригинально. К примеру, на кирпичной стене из изделий завода «Царский кирпич».

Фото № 9: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: 6sqft.com

10. Кирпичная стена и искусство

Разные картины и плакаты выглядят на кирпичной стене модно и броско. Обратите внимание на предложения магазина «Лофт-стайл».

Фото № 10: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: calsclassic.com

11. Открытые полки

Открытые полки на кирпичной стене — способ удобного хранения вещей и акцентирования внимания на различных аксессуарах. К примеру, красивый вариант материала можно выбрать в магазине Izolux.

Фото № 11: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: cuded.com

12. Стена с мозаикой

Кирпичная стена может стать художественным украшением дома, если раскрасить элементы в мозаичном стиле. В интернет-магазине PlitkaSite можно купить обычный белый кирпич и выбрать краски.

Фото № 12: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: renoguide.com.au

13. Необработанный кирпич

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Грубая кирпичная стена — замечательное решение для интерьеров в стиле кантри, прованс и эко. В ассортименте компании «Старинный дворик» вас ждут самые интересные варианты.

Фото № 13: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

14. Кирпичная стена в лофте

Кирпичная стена — незаменимый элемент для создания элегантного интерьера в стиле лофт. Идеальный вариант можно найти в каталоге Izolux.

Фото № 14: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

15. Состаренный кирпич

Стена из состаренного кирпича придает комнате уют и особенную атмосферу. В «Торговом доме КСМ» есть отличные предложения.

Фото № 15: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: renoguide.com.au

16. Белая стена

Интерьер в белом цвете остается модным вот уже несколько лет. Выбеленная кирпичная стена — прекрасный способ придать этому тренду любопытный акцент. В строительном гипермаркете Izolux есть модные варианты в белой палитре.

Фото № 16: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: ofdesign.net

17. Кирпичная «лента» между окнами

Если у вас несколько окон в комнате, можно декорировать пространство между ними кирпичной кладкой. Это придаст интерьеру особенное настроение и современный вид. В магазине «Славдом» есть неплохие варианты для воплощения этой идеи.

Фото № 17: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: renoguide.com.au

18. Стеклянный кирпич

Стена из стеклянного кирпича (возможно, даже цветного) зрительно расширяет пространство, добавляет света и выглядит очень необычно. На сайте Steklobloki.com можно найти стеклоблоки продолговатой формы.

Фото № 18: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: renoguide.com.au

19. Идеальное сочетание с деревянными балками

Кирпичная стена прекрасно гармонирует с потолочными деревянными балками. В «Торговом доме КСМ» хороший ассортимент интерьерного кирпича.

Фото № 19: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: cuded.com

20. Надписи на стене

Кирпичная стена может стать удобной поверхностью для различных текстовых посланий — это тренд сезона. Стильный вариант дизайна кирпича можно найти в Leonardo Stone.

Фото № 20: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: cuded.com

21. Эффект старины

Кирпичная стена и неровный слой штукатурки — верный способ придать помещению стильный вид, уют и элегантность старины. В компании Keralux есть очень интересные решения.

Фото № 21: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: cuded.com

22. Решение для скошенных потолков

Кирпичная стена позволяет сделать интерьер мансардных комнат интересным и комфортным. Можно ознакомиться с оптимальными вариантами материалов на сайте Loft-Kirpich.ru.

Фото № 22: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: digsdigs.com

23. Незатейливый декор

Чтобы придать стене эффектный вид, достаточно использовать простой декор из кирпичиков. Например, можно выбрать элементы в «Кибела-декор».

Фото № 23: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: renopedia.sg

24. Пестрая стена

Кирпичная стена может быть одного цвета, на ней хорошо создавать целые картины или же сделать ее палитрой, где один оттенок плавно переходит в другой. В компании «Еврокам» вы можете найти именно такой материал для стены и раскрасить на свой вкус.

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Фото № 24: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: rosegal.com

25. Кирпичная перегородка

С помощью кирпичной стены можно зонировать помещение и сохранить приятную атмосферу. На сайте компании «Имперский кирпичъ» можно подобрать стильные решения.

Фото № 25: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: homestratosphere.com

26. Эффект огня и дыма

Кирпичная стена, словно устоявшая в пожаре, выглядит чрезвычайно стильно и на удивление уютно. Компания «СовтСтрой» предлагает безупречный дизайн декоративного кирпича.

Фото № 26: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: roohome.com

27. Дух стимпанка

Если вам нравится стимпанк, то кирпичная стена — одна из основных черт этого стиля. Продукция компании «Клинкер хаус» поможет вам в реализации задумки.

Фото № 27: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

28. Вертикальное направление

Кирпичная кладка в интерьере может быть не только привычной горизонтальной, но и вертикальной. Выбирайте дизайн в каталогах White Hills.

Фото № 28: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: donpedrobrooklyn.com

29. Неон и кирпич

Ультрамодные неоновые вывески невероятно эффектно смотрятся на фоне кирпичной стены.

Фото № 29: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: google.com

30. Весь мир на стене

В тренде — изображение карты мира с помощью кирпичного декора. Выглядит элегантно и интересно. Ищем безупречный дизайн в коллекции компании «Лофтстайл».

Фото № 30: 30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Фото: mrperswall.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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04. Ведомость сантехники

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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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