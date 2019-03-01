30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

Как создать стильный интерьер с помощью кирпичных стен — рассказывает ReRooms.
- 1. Цветной кирпич
- 2. Арочные своды
- 3. Гладкая стена
- 4. Стильная ванная
- 5. Кирпич для детской
- 6. Граффити в интерьере
- 7. Каминная полка
- 8. Черный кирпич
- 9. Освещение кирпичной стены
- 10. Кирпичная стена и искусство
- 11. Открытые полки
- 12. Стена с мозаикой
- 13. Необработанный кирпич
- 14. Кирпичная стена в лофте
- 15. Состаренный кирпич
- 16. Белая стена
- 17. Кирпичная «лента» между окнами
- 18. Стеклянный кирпич
- 19. Идеальное сочетание с деревянными балками
- 20. Надписи на стене
- 21. Эффект старины
- 22. Решение для скошенных потолков
- 23. Незатейливый декор
- 24. Пестрая стена
- 25. Кирпичная перегородка
- 26. Эффект огня и дыма
- 27. Дух стимпанка
- 28. Вертикальное направление
- 29. Неон и кирпич
- 30. Весь мир на стене
1. Цветной кирпич
Для декорирования стен в комнатах чаще используют терракотовый или белый кирпич, однако ничто не мешает добавить ярких красок. Цветная кладка позволяет создать оригинальный интерьер в таких настроениях, как поп-арт, китч, фьюжн.
Фото:
2. Арочные своды
С помощью кирпича попробуйте декорировать арочные своды — это придает проходам оригинальный вид и помогает создать уютный домашний интерьер. В
Фото:
3. Гладкая стена
Обычно кирпичная кладка выбирается для таких пространств, как лофт, рустик, гранж, и отличается грубоватой поверхностью. Но есть и гладкие варианты кирпичного декора, идеально подходящие для эклектики, неоклассицизма и даже ампира. В компании
Фото:
4. Стильная ванная
Кирпичная стена отлично вписывается в интерьер ванной комнаты. Этот прием придает помещению дух викторианской эпохи. В
Фото:
5. Кирпич для детской
Кирпичная стена отлично подходит для детских комнат. Выглядит очень уютно! В компании
Фото:
6. Граффити в интерьере
Кирпичная стена — замечательная поверхность для граффити. А граффити — действительно оригинальный дизайнерский прием. В магазине
Фото:
7. Каминная полка
Кирпичную стенку можно сделать еще интереснее, выложив камин с полкой. Не обязательно устанавливать настоящий дымоход. Достаточно ниши и красивых свечей. В продукции от
Фото:
8. Черный кирпич
Черный цвет редко выбирают для кирпичных стен в интерьере — и очень зря. Прием позволяет создать необычный и стильный вид.
Фото:
9. Освещение кирпичной стены
Даже самые простые светильники смотрятся на кирпичной стене оригинально. К примеру, на кирпичной стене из изделий завода
Фото:
10. Кирпичная стена и искусство
Разные картины и плакаты выглядят на кирпичной стене модно и броско. Обратите внимание на
Фото:
11. Открытые полки
Открытые полки на кирпичной стене — способ удобного хранения вещей и акцентирования внимания на различных аксессуарах. К примеру, красивый вариант материала можно
Фото:
12. Стена с мозаикой
Кирпичная стена может стать художественным украшением дома, если раскрасить элементы в мозаичном стиле.
Фото:
13. Необработанный кирпичветной кирпич
Для декорирования стен в комнатах чаще используют терракотовый или белый кирпич, однако ничто не мешает добавить ярких красок. Цветная кладка позволяет создать оригинальный интерьер в таких настроениях, как поп-арт, китч, фьюжн.
Фото:
2. Арочные своды
С помощью кирпича попробуйте декорировать арочные своды — это придает проходам оригинальный вид и помогает создать уютный домашний интерьер. В
Фото:
3. Гладкая стена
Обычно кирпичная кладка выбирается для таких пространств, как лофт, рустик, гранж, и отличается грубоватой поверхностью. Но есть и гладкие варианты кирпичного декора, идеально подходящие для эклектики, неоклассицизма и даже ампира. В компании
Фото:
4. Стильная ванная
Кирпичная стена отлично вписывается в интерьер ванной комнаты. Этот прием придает помещению дух викторианской эпохи. В
Фото:
5. Кирпич для детской
Кирпичная стена отлично подходит для детских комнат. Выглядит очень уютно! В компании
Фото:
6. Граффити в интерьере
Кирпичная стена — замечательная поверхность для граффити. А граффити — действительно оригинальный дизайнерский прием. В магазине
Фото:
7. Каминная полка
Кирпичную стенку можно сделать еще интереснее, выложив камин с полкой. Не обязательно устанавливать настоящий дымоход. Достаточно ниши и красивых свечей. В продукции от
Фото:
8. Черный кирпич
Черный цвет редко выбирают для кирпичных стен в интерьере — и очень зря. Прием позволяет создать необычный и стильный вид.
Фото:
9. Освещение кирпичной стены
Даже самые простые светильники смотрятся на кирпичной стене оригинально. К примеру, на кирпичной стене из изделий завода
Фото:
10. Кирпичная стена и искусство
Разные картины и плакаты выглядят на кирпичной стене модно и броско. Обратите внимание на
Фото:
11. Открытые полки
Открытые полки на кирпичной стене — способ удобного хранения вещей и акцентирования внимания на различных аксессуарах. К примеру, красивый вариант материала можно
Фото:
12. Стена с мозаикой
Кирпичная стена может стать художественным украшением дома, если раскрасить элементы в мозаичном стиле.
Фото:
13. Необработанный кирпич
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Грубая кирпичная стена — замечательное решение для интерьеров в стиле кантри, прованс и эко.
Фото:
14. Кирпичная стена в лофте
Кирпичная стена — незаменимый элемент для создания элегантного интерьера в стиле лофт. Идеальный вариант можно
15. Состаренный кирпич
Стена из состаренного кирпича придает комнате уют и особенную атмосферу.
Фото:
16. Белая стена
Интерьер в белом цвете остается модным вот уже несколько лет. Выбеленная кирпичная стена — прекрасный способ придать этому тренду любопытный акцент.
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17. Кирпичная «лента» между окнами
Если у вас несколько окон в комнате, можно декорировать пространство между ними кирпичной кладкой. Это придаст интерьеру особенное настроение и современный вид.
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18. Стеклянный кирпич
Стена из стеклянного кирпича (возможно, даже цветного) зрительно расширяет пространство, добавляет света и выглядит очень необычно.
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19. Идеальное сочетание с деревянными балками
Кирпичная стена прекрасно гармонирует с потолочными деревянными балками.
Фото:
20. Надписи на стене
Кирпичная стена может стать удобной поверхностью для различных текстовых посланий — это тренд сезона. Стильный вариант дизайна кирпича можно
Фото:
21. Эффект старины
Кирпичная стена и неровный слой штукатурки — верный способ придать помещению стильный вид, уют и элегантность старины. В компании
Фото:
22. Решение для скошенных потолков
Кирпичная стена позволяет сделать интерьер мансардных комнат интересным и комфортным. Можно ознакомиться с оптимальными вариантами материалов на сайте
Фото:
23. Незатейливый декор
Чтобы придать стене эффектный вид, достаточно использовать простой декор из кирпичиков. Например, можно
Фото:
24. Пестрая стена
Кирпичная стена может быть одного цвета, на ней хорошо создавать целые картины или же сделать ее палитрой, где один оттенок плавно переходит в другой. В компании
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Фото:
25. Кирпичная перегородка
С помощью кирпичной стены можно зонировать помещение и сохранить приятную атмосферу. На сайте компании
Фото:
26. Эффект огня и дыма
Кирпичная стена, словно устоявшая в пожаре, выглядит чрезвычайно стильно и на удивление уютно. Компания
Фото:
27. Дух стимпанка
Если вам нравится стимпанк, то кирпичная стена — одна из основных черт этого стиля.
28. Вертикальное направление
Кирпичная кладка в интерьере может быть не только привычной горизонтальной, но и вертикальной. Выбирайте
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29. Неон и кирпич
Ультрамодные неоновые вывески невероятно эффектно смотрятся на фоне кирпичной стены.
Фото:
30. Весь мир на стене
В тренде — изображение карты мира с помощью кирпичного декора. Выглядит элегантно и интересно. Ищем безупречный
Фото:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники