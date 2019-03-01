30 вариантов кирпичных стен в интерьере, которые не оставят вас равнодушным

1. Цветной кирпич

Для декорирования стен в комнатах чаще используют терракотовый или белый кирпич, однако ничто не мешает добавить ярких красок. Цветная кладка позволяет создать оригинальный интерьер в таких настроениях, как поп-арт, китч, фьюжн. «Русский камень» предлагает белый рельефный кирпич, который легко окрасить в нужный тон.

Фото: digsdigs.com

2. Арочные своды

С помощью кирпича попробуйте декорировать арочные своды — это придает проходам оригинальный вид и помогает создать уютный домашний интерьер. В «Кирпичном дворике» можно подобрать интересные ложковые элементы даже с клеймом.

Фото: digsdigs.com

3. Гладкая стена

Обычно кирпичная кладка выбирается для таких пространств, как лофт, рустик, гранж, и отличается грубоватой поверхностью. Но есть и гладкие варианты кирпичного декора, идеально подходящие для эклектики, неоклассицизма и даже ампира. В компании «Славдом» можно найти разные варианты гладкого кирпича.

Фото: impressiveinteriordesign.com

4. Стильная ванная

Кирпичная стена отлично вписывается в интерьер ванной комнаты. Этот прием придает помещению дух викторианской эпохи. В интернет-магазине Plitka-Kirpich можно найти интересные варианты для обустройства ванной.

Фото: impressiveinteriordesign.com

5. Кирпич для детской

Кирпичная стена отлично подходит для детских комнат. Выглядит очень уютно! В компании White Hills вы можете найти именно то, что нужно для вашего интерьера.

Фото: decoist.com

6. Граффити в интерьере

Кирпичная стена — замечательная поверхность для граффити. А граффити — действительно оригинальный дизайнерский прием. В магазине «Идеальный камень» есть разные варианты кирпича для внутренней отделки — можно подобрать отличный фон.

Фото: decoist.com

7. Каминная полка

Кирпичную стенку можно сделать еще интереснее, выложив камин с полкой. Не обязательно устанавливать настоящий дымоход. Достаточно ниши и красивых свечей. В продукции от Leonardo Stone можно найти подходящий камень с эффектом огня. Кирпич для печи есть в каталоге завода «Царский кирпич» .

Фото: digsdigs.com

8. Черный кирпич

Черный цвет редко выбирают для кирпичных стен в интерьере — и очень зря. Прием позволяет создать необычный и стильный вид. Роскошный вариант кирпича есть в магазине Klinker Stone .

Фото: pinterest.com

9. Освещение кирпичной стены

Даже самые простые светильники смотрятся на кирпичной стене оригинально. К примеру, на кирпичной стене из изделий завода «Царский кирпич» .

Фото: 6sqft.com

10. Кирпичная стена и искусство

Разные картины и плакаты выглядят на кирпичной стене модно и броско. Обратите внимание на предложения магазина «Лофт-стайл» .

Фото: calsclassic.com

11. Открытые полки

Открытые полки на кирпичной стене — способ удобного хранения вещей и акцентирования внимания на различных аксессуарах. К примеру, красивый вариант материала можно выбрать в магазине Izolux .

Фото: cuded.com

12. Стена с мозаикой

Кирпичная стена может стать художественным украшением дома, если раскрасить элементы в мозаичном стиле. В интернет-магазине PlitkaSite можно купить обычный белый кирпич и выбрать краски.

Фото: renoguide.com.au

13. Необработанный кирпичветной кирпич

Для декорирования стен в комнатах чаще используют терракотовый или белый кирпич, однако ничто не мешает добавить ярких красок. Цветная кладка позволяет создать оригинальный интерьер в таких настроениях, как поп-арт, китч, фьюжн. «Русский камень» предлагает белый рельефный кирпич, который легко окрасить в нужный тон.

Фото: digsdigs.com

2. Арочные своды

С помощью кирпича попробуйте декорировать арочные своды — это придает проходам оригинальный вид и помогает создать уютный домашний интерьер. В «Кирпичном дворике» можно подобрать интересные ложковые элементы даже с клеймом.

Фото: digsdigs.com

3. Гладкая стена

Обычно кирпичная кладка выбирается для таких пространств, как лофт, рустик, гранж, и отличается грубоватой поверхностью. Но есть и гладкие варианты кирпичного декора, идеально подходящие для эклектики, неоклассицизма и даже ампира. В компании «Славдом» можно найти разные варианты гладкого кирпича.

Фото: impressiveinteriordesign.com

4. Стильная ванная

Кирпичная стена отлично вписывается в интерьер ванной комнаты. Этот прием придает помещению дух викторианской эпохи. В интернет-магазине Plitka-Kirpich можно найти интересные варианты для обустройства ванной.

Фото: impressiveinteriordesign.com

5. Кирпич для детской

Кирпичная стена отлично подходит для детских комнат. Выглядит очень уютно! В компании White Hills вы можете найти именно то, что нужно для вашего интерьера.

Фото: decoist.com

6. Граффити в интерьере

Кирпичная стена — замечательная поверхность для граффити. А граффити — действительно оригинальный дизайнерский прием. В магазине «Идеальный камень» есть разные варианты кирпича для внутренней отделки — можно подобрать отличный фон.

Фото: decoist.com

7. Каминная полка

Кирпичную стенку можно сделать еще интереснее, выложив камин с полкой. Не обязательно устанавливать настоящий дымоход. Достаточно ниши и красивых свечей. В продукции от Leonardo Stone можно найти подходящий камень с эффектом огня. Кирпич для печи есть в каталоге завода «Царский кирпич» .

Фото: digsdigs.com

8. Черный кирпич

Черный цвет редко выбирают для кирпичных стен в интерьере — и очень зря. Прием позволяет создать необычный и стильный вид. Роскошный вариант кирпича есть в магазине Klinker Stone .

Фото: pinterest.com

9. Освещение кирпичной стены

Даже самые простые светильники смотрятся на кирпичной стене оригинально. К примеру, на кирпичной стене из изделий завода «Царский кирпич» .

Фото: 6sqft.com

10. Кирпичная стена и искусство

Разные картины и плакаты выглядят на кирпичной стене модно и броско. Обратите внимание на предложения магазина «Лофт-стайл» .

Фото: calsclassic.com

11. Открытые полки

Открытые полки на кирпичной стене — способ удобного хранения вещей и акцентирования внимания на различных аксессуарах. К примеру, красивый вариант материала можно выбрать в магазине Izolux .

Фото: cuded.com

12. Стена с мозаикой

Кирпичная стена может стать художественным украшением дома, если раскрасить элементы в мозаичном стиле. В интернет-магазине PlitkaSite можно купить обычный белый кирпич и выбрать краски.

Фото: renoguide.com.au

13. Необработанный кирпич