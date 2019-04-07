Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

37 интерьеров с использованием бамбука


8139
Получить образец дизайн-проекта

Этот природный материал отличается прочностью, легкостью и универсальностью. С его помощью можно привнести в помещение функциональные элементы и оригинальный стиль с этническим оттенком. Как бамбук смотрится в интерьере? Рассказывает и показывает ReRooms.

1. Бамбуковые обои

Обработанные бамбуковые планки (их толщина может быть разной в зависимости от задумки дизайнера) приклеиваются к тканевой основе надежным и безопасным составом. Такие обои прочные, просты в уходе и придают комнате особый этнический шарм.

Фото № 1: 37 интерьеров с использованием бамбука


mrperswall.com

2. Эффектное зонирование

Бамбуковые палки замечательно подходят для зонирования помещения. Из них получаются удобные и необычные перегородки.

Фото № 2: 37 интерьеров с использованием бамбука

smalldesignideas.com

3. Рельефная стена

Бамбуковая стена из полых стеблей растения может стать очень интересным элементом интерьера.


Фото № 3: 37 интерьеров с использованием бамбука

ofdesign.net

4. Решение для ванной

Стебли бамбука отличаются водостойкостью и прекрасно подходят для декора ванных комнат. Материал используется как для стен и потолков, так и для ковриков и мебели.

Фото № 4: 37 интерьеров с использованием бамбука

morrison6.com 

5. Идея для потолка

Бамбуковыми панелями можно декорировать потолочную поверхность и придать этим интерьеру романтичность и уют.

Фото № 5: 37 интерьеров с использованием бамбука

houseofbamboo.com.au

6. Оригинальное покрытие для пола

Бамбук издревле использовался в качестве напольного покрытия благодаря высоким эксплуатационным и эстетическим свойствам. Новые технологии обработки сделали материал еще более прочным и красивым.


Фото № 6: 37 интерьеров с использованием бамбука

suryoyehnan.com 

7. Мебель в тропическом стиле

Предметы мебели из бамбука обладают не только оригинальным внешним видом, но и высокой износостойкостью.

Фото № 7: 37 интерьеров с использованием бамбука

ivoghave.dk 

8. Экодетская

Родители часто выбирают экостиль для детской комнаты — и натуральные материалы, такие как бамбук, оптимально подходят для его воплощения.


Фото № 8: 37 интерьеров с использованием бамбука

i-h2.pinimg.com

9. Уютный декор окон

Бамбуковое полотно — замечательный материал для изготовления штор. Аксессуар эффективно защищает от солнца и создает уютную атмосферу.


Фото № 9: 37 интерьеров с использованием бамбука

jewtopiamovie.com


10. Изящные светильники

Люстры, лампы и бра, выполненные из бамбука, выглядят элегантно и добавляют в интерьер особенное, экзотическое очарование.

Фото № 10: 37 интерьеров с использованием бамбука

cdn.shopify.com

11. Бамбуковый декор для стен

Из бамбуковых стеблей создают рамки для фотографий и интерьерных зеркал. Аксессуары получаются необычными и стильными.

Фото № 11: 37 интерьеров с использованием бамбука

secure.img2-ag.wfcdn.com

12. Красивое комнатное растение

Можно найти виды бамбука, которые прекрасно растут в доме и не требуют особого ухода. При этом растение выглядит ярко и вносит в интерьер тропическое настроение.


Фото № 12: 37 интерьеров с использованием бамбука

thespruce.com

13. Оригинальные коврики

Коврики из бамбука очень красивы и обладают приятной рельефной поверхностью. Аксессуары подходят как для гостиных, так и для ванных комнат.

Фото № 13: 37 интерьеров с использованием бамбука

naturalrugco.com

14. Яркие ноты

Бамбук можно легко окрасить. Предметы мебели, аксессуары и декор в том или ином цвете выглядят бесподобно.


Фото № 14: 37 интерьеров с использованием бамбука

roundecor.com

15. Колониальный стиль

Обычно бамбук выбирают для создания интерьера в азиатском, африканском настроении или в экостиле. Но не менее интересно материал смотрится в колониальном стиле.


Фото № 15: 37 интерьеров с использованием бамбука

blog.damasketdentelle.com

16. Элегантная кухня

Кухня, выполненная с использованием бамбука, смотрится аккуратно, элегантно и уютно.

Фото № 16: 37 интерьеров с использованием бамбука

suryoyehnan.com

17. Изголовье для кровати

Изголовье для кровати, выложенное бамбуковыми стеблями, придает спальне атмосферу релакса и неповторимый стиль.

Фото № 17: 37 интерьеров с использованием бамбука

faburous.com

18. Монохромный дизайн

С помощью бамбука можно создать интересный монохромный дизайн. Материал подходит для стен, полов, мебели и аксессуаров. Выглядит великолепно!

Фото № 18: 37 интерьеров с использованием бамбука

modishstore.imgix.net

19. Внутренний сад

При достаточной площади можно создать в доме невероятной красоты бамбуковый сад и наслаждаться пейзажем.

Фото № 19: 37 интерьеров с использованием бамбука

cdn.homedsgn.com

20. Роскошная гостиная

Лакированный бамбук смотрится превосходно и позволяет внести в интерьер респектабельность и шик.


Фото № 20: 37 интерьеров с использованием бамбука

literates.co

21. Креативный декор

Бамбуковые палки могут стать модными аксессуарами в интерьере.

Фото № 21: 37 интерьеров с использованием бамбука


brandnewoffice.be 

22. Имитация леса

«Лес» из высоких бамбуковых стеблей у стен комнаты — необычное и очень стильное решение для любой комнаты.

Фото № 22: 37 интерьеров с использованием бамбука


cdn.decoist.com

23. Бамбуковый букет

Бамбуковые стебли и зелень великолепно смотрятся в вазах любого размера.

Фото № 23: 37 интерьеров с использованием бамбука

https://ak1.ostkcdn.com

24. Бамбуковые корзины

Корзины из бамбука — это и удобно, и красиво. В интерьер аксессуары вносят комфорт и нежность.

Фото № 24: 37 интерьеров с использованием бамбука

philippine-property.net

25. Бамбук в интерьере прихожей

Бамбуковая мебель отлично подходит для обстановки прихожей — она крепкая и эстетичная. С помощью стеблей этого растения можно декорировать стены помещения.

Фото № 25: 37 интерьеров с использованием бамбука

design-milk.com


26. Кухонный декор

Из бамбука изготавливают удивительные вещицы, которые служат декором для кухни. 

Фото № 26: 37 интерьеров с использованием бамбука

chilewich.com


27. Бамбуковые панели для украшения стен

Срезы бамбуковых стеблей — отличный материал для создания необыкновенного и вместе с тем стильного декора на стенах. Идеально смотрится геометрический узор в пастельных тонах.

ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ

archiexpo.fr

28. Массивные люстры

Габаритные светильники из легких бамбуковых стеблей приковывают взгляд и не утяжеляют интерьер.

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ bamboo new interior design

perspectiveglobal.com

29. Ванная комната в японском настроении

Для воплощения лаконичного и воздушного японского настроения в ванной основным материалом может стать именно бамбук — натуральный, легкий и надежный.

ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ

click.ro

30. Идея для загородного коттеджа

Бамбук обладает такими свойствами, как прочность, теплоизоляция и звукопоглощение, то есть идеален для создания функционального интерьера загородного дома. Это красивый материал, способный придать любой комнате особенное очарование.

Фото № 30: 37 интерьеров с использованием бамбука


idesignarch.com

31. Восхитительное сочетание

Бамбук гармонично сочетается с другими натуральными материалами и помогает в обустройстве необыкновенно комфортных помещений. К примеру, бамбуковые и ротанговые стебли вместе смотрятся изящно и нежно.


Фото № 31: 37 интерьеров с использованием бамбука

https://ksassets.timeincuk.net

32. Живая стена

Длинные и тонкие стебли бамбука могут стать красивым комнатным растением и ширмой одновременно.


Фото № 32: 37 интерьеров с использованием бамбука

dezeen.com

33. Фотообои

Фотообои с изображением зеленого бамбукового леса привносят в интерьер гостиной атмосферу спокойствия и гармонию. А еще это, безусловно, очень красиво.

Фото № 33: 37 интерьеров с использованием бамбука

yourdecalshop.co.nz

34. Креативный дизайн мебели

Из бамбуковых стеблей изготавливают оригинальные предметы мебели.

Фото № 34: 37 интерьеров с использованием бамбука

ak1.ostkcdn.com

35. Бамбуковые качели

Кресло-качели из бамбука — находка для любого интерьера. 

Фото № 35: 37 интерьеров с использованием бамбука

furnish.co.uk

36. Очарование ретростиля

Мебель и аксессуары из бамбука идеально подходят для создания интерьера в стиле ретро.

Фото № 36: 37 интерьеров с использованием бамбука

urbanoutfitters.com

37. Бамбуковые занавески с рисунком

Тренд этого сезона — бамбуковые занавески с удивительными, нежными узорами.

Фото № 37: 37 интерьеров с использованием бамбука

s3.amazonaws.com

#бамбуковые обои#декор из бамбука#бамбуковое полотно#бамбуковая стена#бамбуковые панели#бамбук в интерьере прихожей#бамбуковые палки
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия