37 интерьеров с использованием бамбука

Этот природный материал отличается прочностью, легкостью и универсальностью. С его помощью можно привнести в помещение функциональные элементы и оригинальный стиль с этническим оттенком. Как бамбук смотрится в интерьере? Рассказывает и показывает ReRooms.

1. Бамбуковые обои

Обработанные бамбуковые планки (их толщина может быть разной в зависимости от задумки дизайнера) приклеиваются к тканевой основе надежным и безопасным составом. Такие обои прочные, просты в уходе и придают комнате особый этнический шарм.





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2. Эффектное зонирование

Бамбуковые палки замечательно подходят для зонирования помещения. Из них получаются удобные и необычные перегородки.

smalldesignideas.com

3. Рельефная стена

Бамбуковая стена из полых стеблей растения может стать очень интересным элементом интерьера.





ofdesign.net

4. Решение для ванной

Стебли бамбука отличаются водостойкостью и прекрасно подходят для декора ванных комнат. Материал используется как для стен и потолков, так и для ковриков и мебели.

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5. Идея для потолка

Бамбуковыми панелями можно декорировать потолочную поверхность и придать этим интерьеру романтичность и уют.

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6. Оригинальное покрытие для пола

Бамбук издревле использовался в качестве напольного покрытия благодаря высоким эксплуатационным и эстетическим свойствам. Новые технологии обработки сделали материал еще более прочным и красивым.





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7. Мебель в тропическом стиле

Предметы мебели из бамбука обладают не только оригинальным внешним видом, но и высокой износостойкостью.

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8. Экодетская

Родители часто выбирают экостиль для детской комнаты — и натуральные материалы, такие как бамбук, оптимально подходят для его воплощения.





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9. Уютный декор окон

Бамбуковое полотно — замечательный материал для изготовления штор. Аксессуар эффективно защищает от солнца и создает уютную атмосферу.





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10. Изящные светильники

Люстры, лампы и бра, выполненные из бамбука, выглядят элегантно и добавляют в интерьер особенное, экзотическое очарование.

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11. Бамбуковый декор для стен

Из бамбуковых стеблей создают рамки для фотографий и интерьерных зеркал. Аксессуары получаются необычными и стильными.

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12. Красивое комнатное растение

Можно найти виды бамбука, которые прекрасно растут в доме и не требуют особого ухода. При этом растение выглядит ярко и вносит в интерьер тропическое настроение.





thespruce.com

13. Оригинальные коврики

Коврики из бамбука очень красивы и обладают приятной рельефной поверхностью. Аксессуары подходят как для гостиных, так и для ванных комнат.

naturalrugco.com

14. Яркие ноты

Бамбук можно легко окрасить. Предметы мебели, аксессуары и декор в том или ином цвете выглядят бесподобно.





roundecor.com

15. Колониальный стиль

Обычно бамбук выбирают для создания интерьера в азиатском, африканском настроении или в экостиле. Но не менее интересно материал смотрится в колониальном стиле.





blog.damasketdentelle.com

16. Элегантная кухня

Кухня, выполненная с использованием бамбука, смотрится аккуратно, элегантно и уютно.

suryoyehnan.com

17. Изголовье для кровати

Изголовье для кровати, выложенное бамбуковыми стеблями, придает спальне атмосферу релакса и неповторимый стиль.

faburous.com

18. Монохромный дизайн

С помощью бамбука можно создать интересный монохромный дизайн. Материал подходит для стен, полов, мебели и аксессуаров. Выглядит великолепно!

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19. Внутренний сад

При достаточной площади можно создать в доме невероятной красоты бамбуковый сад и наслаждаться пейзажем.

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20. Роскошная гостиная

Лакированный бамбук смотрится превосходно и позволяет внести в интерьер респектабельность и шик.





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21. Креативный декор

Бамбуковые палки могут стать модными аксессуарами в интерьере.





brandnewoffice.be

22. Имитация леса

«Лес» из высоких бамбуковых стеблей у стен комнаты — необычное и очень стильное решение для любой комнаты.





cdn.decoist.com

23. Бамбуковый букет

Бамбуковые стебли и зелень великолепно смотрятся в вазах любого размера.

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24. Бамбуковые корзины

Корзины из бамбука — это и удобно, и красиво. В интерьер аксессуары вносят комфорт и нежность.

philippine-property.net

25. Бамбук в интерьере прихожей

Бамбуковая мебель отлично подходит для обстановки прихожей — она крепкая и эстетичная. С помощью стеблей этого растения можно декорировать стены помещения.

design-milk.com





26. Кухонный декор

Из бамбука изготавливают удивительные вещицы, которые служат декором для кухни.

chilewich.com





27. Бамбуковые панели для украшения стен

Срезы бамбуковых стеблей — отличный материал для создания необыкновенного и вместе с тем стильного декора на стенах. Идеально смотрится геометрический узор в пастельных тонах.

archiexpo.fr

28. Массивные люстры

Габаритные светильники из легких бамбуковых стеблей приковывают взгляд и не утяжеляют интерьер.

perspectiveglobal.com

29. Ванная комната в японском настроении

Для воплощения лаконичного и воздушного японского настроения в ванной основным материалом может стать именно бамбук — натуральный, легкий и надежный.

click.ro

30. Идея для загородного коттеджа

Бамбук обладает такими свойствами, как прочность, теплоизоляция и звукопоглощение, то есть идеален для создания функционального интерьера загородного дома. Это красивый материал, способный придать любой комнате особенное очарование.





idesignarch.com

31. Восхитительное сочетание

Бамбук гармонично сочетается с другими натуральными материалами и помогает в обустройстве необыкновенно комфортных помещений. К примеру, бамбуковые и ротанговые стебли вместе смотрятся изящно и нежно.





https://ksassets.timeincuk.net

32. Живая стена

Длинные и тонкие стебли бамбука могут стать красивым комнатным растением и ширмой одновременно.





dezeen.com

33. Фотообои

Фотообои с изображением зеленого бамбукового леса привносят в интерьер гостиной атмосферу спокойствия и гармонию. А еще это, безусловно, очень красиво.

yourdecalshop.co.nz

34. Креативный дизайн мебели

Из бамбуковых стеблей изготавливают оригинальные предметы мебели.

ak1.ostkcdn.com

35. Бамбуковые качели

Кресло-качели из бамбука — находка для любого интерьера.

furnish.co.uk

36. Очарование ретростиля

Мебель и аксессуары из бамбука идеально подходят для создания интерьера в стиле ретро.

urbanoutfitters.com

37. Бамбуковые занавески с рисунком

Тренд этого сезона — бамбуковые занавески с удивительными, нежными узорами.