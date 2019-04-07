37 интерьеров с использованием бамбука

Этот природный материал отличается прочностью, легкостью и универсальностью. С его помощью можно привнести в помещение функциональные элементы и оригинальный стиль с этническим оттенком. Как бамбук смотрится в интерьере? Рассказывает и показывает ReRooms.
1. Бамбуковые обои
Обработанные бамбуковые планки (их толщина может быть разной в зависимости от задумки дизайнера) приклеиваются к тканевой основе надежным и безопасным составом. Такие обои прочные, просты в уходе и придают комнате особый этнический шарм.
mrperswall.com
2. Эффектное зонирование
Бамбуковые палки замечательно подходят для зонирования помещения. Из них получаются удобные и необычные перегородки.
smalldesignideas.com
3. Рельефная стена
Бамбуковая стена из полых стеблей растения может стать очень интересным элементом интерьера.
ofdesign.net
4. Решение для ванной
Стебли бамбука отличаются водостойкостью и прекрасно подходят для декора ванных комнат. Материал используется как для стен и потолков, так и для ковриков и мебели.
5. Идея для потолка
Бамбуковыми панелями можно декорировать потолочную поверхность и придать этим интерьеру романтичность и уют.
6. Оригинальное покрытие для пола
Бамбук издревле использовался в качестве напольного покрытия благодаря высоким эксплуатационным и эстетическим свойствам. Новые технологии обработки сделали материал еще более прочным и красивым.
7. Мебель в тропическом стиле
Предметы мебели из бамбука обладают не только оригинальным внешним видом, но и высокой износостойкостью.
8. Экодетская
Родители часто выбирают экостиль для детской комнаты — и натуральные материалы, такие как бамбук, оптимально подходят для его воплощения.
9. Уютный декор окон
Бамбуковое полотно — замечательный материал для изготовления штор. Аксессуар эффективно защищает от солнца и создает уютную атмосферу.
10. Изящные светильники
Люстры, лампы и бра, выполненные из бамбука, выглядят элегантно и добавляют в интерьер особенное, экзотическое очарование.
11. Бамбуковый декор для стен
Из бамбуковых стеблей создают рамки для фотографий и интерьерных зеркал. Аксессуары получаются необычными и стильными.
12. Красивое комнатное растение
Можно найти виды бамбука, которые прекрасно растут в доме и не требуют особого ухода. При этом растение выглядит ярко и вносит в интерьер тропическое настроение.
thespruce.com
13. Оригинальные коврики
Коврики из бамбука очень красивы и обладают приятной рельефной поверхностью. Аксессуары подходят как для гостиных, так и для ванных комнат.
naturalrugco.com
14. Яркие ноты
Бамбук можно легко окрасить. Предметы мебели, аксессуары и декор в том или ином цвете выглядят бесподобно.
15. Колониальный стиль
Обычно бамбук выбирают для создания интерьера в азиатском, африканском настроении или в экостиле. Но не менее интересно материал смотрится в колониальном стиле.
16. Элегантная кухня
Кухня, выполненная с использованием бамбука, смотрится аккуратно, элегантно и уютно.
suryoyehnan.com
17. Изголовье для кровати
Изголовье для кровати, выложенное бамбуковыми стеблями, придает спальне атмосферу релакса и неповторимый стиль.
faburous.com
18. Монохромный дизайн
С помощью бамбука можно создать интересный монохромный дизайн. Материал подходит для стен, полов, мебели и аксессуаров. Выглядит великолепно!
19. Внутренний сад
При достаточной площади можно создать в доме невероятной красоты бамбуковый сад и наслаждаться пейзажем.
20. Роскошная гостиная
Лакированный бамбук смотрится превосходно и позволяет внести в интерьер респектабельность и шик.
21. Креативный декор
Бамбуковые палки могут стать модными аксессуарами в интерьере.
22. Имитация леса
«Лес» из высоких бамбуковых стеблей у стен комнаты — необычное и очень стильное решение для любой комнаты.
23. Бамбуковый букет
Бамбуковые стебли и зелень великолепно смотрятся в вазах любого размера.
24. Бамбуковые корзины
Корзины из бамбука — это и удобно, и красиво. В интерьер аксессуары вносят комфорт и нежность.
25. Бамбук в интерьере прихожей
Бамбуковая мебель отлично подходит для обстановки прихожей — она крепкая и эстетичная. С помощью стеблей этого растения можно декорировать стены помещения.
26. Кухонный декор
Из бамбука изготавливают удивительные вещицы, которые служат декором для кухни.
chilewich.com
27. Бамбуковые панели для украшения стен
Срезы бамбуковых стеблей — отличный материал для создания необыкновенного и вместе с тем стильного декора на стенах. Идеально смотрится геометрический узор в пастельных тонах.
28. Массивные люстры
Габаритные светильники из легких бамбуковых стеблей приковывают взгляд и не утяжеляют интерьер.
29. Ванная комната в японском настроении
Для воплощения лаконичного и воздушного японского настроения в ванной основным материалом может стать именно бамбук — натуральный, легкий и надежный.
30. Идея для загородного коттеджа
Бамбук обладает такими свойствами, как прочность, теплоизоляция и звукопоглощение, то есть идеален для создания функционального интерьера загородного дома. Это красивый материал, способный придать любой комнате особенное очарование.
31. Восхитительное сочетание
Бамбук гармонично сочетается с другими натуральными материалами и помогает в обустройстве необыкновенно комфортных помещений. К примеру, бамбуковые и ротанговые стебли вместе смотрятся изящно и нежно.
32. Живая стена
Длинные и тонкие стебли бамбука могут стать красивым комнатным растением и ширмой одновременно.
dezeen.com
33. Фотообои
Фотообои с изображением зеленого бамбукового леса привносят в интерьер гостиной атмосферу спокойствия и гармонию. А еще это, безусловно, очень красиво.
34. Креативный дизайн мебели
Из бамбуковых стеблей изготавливают оригинальные предметы мебели.
35. Бамбуковые качели
Кресло-качели из бамбука — находка для любого интерьера.
36. Очарование ретростиля
Мебель и аксессуары из бамбука идеально подходят для создания интерьера в стиле ретро.
urbanoutfitters.com
37. Бамбуковые занавески с рисунком
Тренд этого сезона — бамбуковые занавески с удивительными, нежными узорами.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники