Дизайн ручек для кухонной мебели

Ручки должны соответствовать стилю вашей кухни. Если в стоимость дизайн проекта таунхауса или квартиры заложен определенный тип ручек, то предпочтительно купить именно его. Чтобы не ошибиться с цветом, советуем взять с собой в магазин небольшой кусочек фасада. Если такого нет, то сфотографируйте цвет отделки на телефон. Этот способ может вас подвести, если вы будете фотографировать в темноте. Старайтесь делать фото при дневном освещении.

Ручки должны соответствовать стилю вашей кухни. Если в стоимость дизайн проекта таунхауса или квартиры заложен определенный тип ручек, то предпочтительно купить именно его. Чтобы не ошибиться с цветом, советуем взять с собой в магазин небольшой кусочек фасада. Если такого нет, то сфотографируйте цвет отделки на телефон. Этот способ может вас подвести, если вы будете фотографировать в темноте. Старайтесь делать фото при дневном освещении. для кухонной мебели бывают совершенно разных типов и размеров. При их создании используют большое количество различных материалов. Они могут подчеркнуть красоту кухонных фасадов, но при неправильном выборе способны легко их испортить. Как тут не запутаться и не испортить всю концепцию интерьера? Прислушайтесь к советам экспертов.

Ручки для кухонной мебели бывают совершенно разных типов и размеров. При их создании используют большое количество различных материалов. Они могут подчеркнуть красоту кухонных фасадов, но при неправильном выборе способны легко их испортить. Как тут не запутаться и не испортить всю концепцию интерьера? Прислушайтесь к советам экспертов.

Если вы решили использовать разные типы ручек на шкафчиках и ящиках, советуем выдержать всю фурнитуру в едином стиле. Можно купить ручки из одной коллекции или поискать похожие по цветам и фактуре.

Фото: inspirabytes.com

Фурнитуру лучше выбирать из крепкого материала, например из металла или дерева. Пластиковые ручки более хрупкие и ломаются чаще, чем другие. Еще один минус пластика — он деформируется от высоких температур. На кухне часто бывает жарко, и это может привести к негативным последствиям.

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При выборе в магазине учитывайте пропорции мебели и ручек. Длина ручки должна составлять одну треть от длины ящика. На очень длинные ящики можно прикрепить несколько ручек. Маленькая фурнитура не подойдет к сложно открывающейся мебели или к ящикам, в которых вы планируете хранить что-то тяжелое. Попробуйте, удобно ли вам держаться за ручку и подходит ли ее размер вашей руке.

Некоторые ручки имеют сложные крепления, поэтому перед установкой еще раз проверьте, удобно ли вам открывать ящики на такой высоте. После монтажа потяните ящик на себя при помощи ручки. Если вам удастся сделать это одним мизинцем, можете не сомневаться — вы выбрали правильную ручку.

Популярные виды кухонных ручек

Придя в магазин без подготовки, вы увидите огромное количество разной фурнитуры. От такого разнообразия можно растеряться и купить не то, что подходит под ваш интерьер. Мы собрали самые популярные виды, из которых вы легко выберете то, что нужно.

Ручки-скобы

Самые популярные ручки для кухни — это ручки-скобы. Обычно у них дугообразная или п-образная форма и надежное крепление на два винта. Такие ручки считаются удобными и износоустойчивыми, их рекомендуют устанавливать на шкафы, которые придется часто открывать.

Ручки-скобы можно крепить и горизонтально, и вертикально. В этом их преимущество. Например, одинаковые ручки можно прикрепить горизонтально на ящики и вертикально на дверцы шкафчиков. Это добавит интерьеру изюминку.

Фото: trademaster.com.au



Ручки-кнопки

Фурнитура в виде кнопок очень лаконична и компактна. Ее легко прикрутить, так как держится она на одном болте. Ручки бывают разной формы. Чаще используют круглые и овальные, но встречаются квадратные и более оригинальные формы ручек-кнопок.

Этот вид фурнитуры не подойдет для тяжелых ящиков. Но у нее есть и преимущества. Например, уберечь кухонный гарнитур от грязи намного проще, если вы будете браться за круглую ручку, а не за ручку-скобу.

Фото: pronteau.co.uk

Встроенные ручки

Встроенные или врезные ручки подходят для тех случаев, когда в интерьере кухни слишком много элементов декора. Встроенные ручки незаметны, поэтому не будут отвлекать внимание от основных украшений. Они удобны для тех, у кого есть маленькие дети, так как фурнитура утоплена в мебель и меньше привлекает детское внимание. Однако этот тип ручек устанавливается сложно и только на прямые поверхности.

Сенсорные ручки с LED-подсветкой

Прогресс дошел до того, что теперь выпускают даже сенсорные ручки со светодиодной подсветкой, подчеркивающей изящество мебели. Легкое прикосновение включает спрятанные внутри ручки лампочки, которые сами гаснут через минуту. Ручки работают от обычных батареек, находящихся в аккуратном блоке питания, который прячется за фасадом полки.

Фото: oops-cache.org

Профиль-ручки

Профиль-ручка (или ручка-погонаж) — это алюминиевый или пластиковый профиль, который крепится к кухонной дверце сверху или снизу. Его можно закрепить так, что он не будет выступать над поверхностью и сольется с фасадом. На выдвижных ящиках ручки заметны очень сильно, однако это не недостаток, а просто особенность фурнитуры.

Фото: allhandlesandpulls.com

Ручки необычной формы

Ручки в виде столовых ложек или карабкающихся человечков очень забавны, но, если вы хотите использовать их, вы должны быть максимально уверены, что они сочетаются с общей концепцией интерьера. Они хорошо будут смотреться в виде акцентов на кухне, выполненной в минималистичном дизайне и спокойных цветах.

Подбор ручек с учетом стиля кухни

Фурнитура, которую вы выбираете для мебели на кухне, должна соответствовать ее стилю. Например, если вы оформляете интерьер в бронзовых оттенках, глянцевые белые ручки будут выглядеть странно. Давайте разберемся, в каком стиле какие ручки будут смотреться уместно.

Классический стиль

Для кухни в традиционном стиле характерны тщательно продуманные детали и резьба на деревянных дверцах шкафов. Часто дизайнеры выбирают ручки бронзового цвета или ручки с фарфоровыми вставками, чтобы подчеркнуть элегантность помещения.

Неоклассический стиль

Неоклассика отличается тем, что в ней смешаны классические и современные элементы. В таком стиле хорошо будут смотреться простые ручки без резьбы и украшений, например универсальные ручки-скобы. Расцветку в этом случае лучше подбирать под стиль кухни, так как фурнитура выпускается в различных оттенках: хромированных, бронзовых, золотых и деревянных.

Хай-тек

Для кухонь в стиле хай-тек характерны прямые линии, отсутствие украшений и минималистичные цвета. Поэтому в таком стиле лучше использовать простую и удобную фурнитуру, например алюминиевые рейлинги. Они хорошо будут смотреться в сочетании с элементами стального цвета, которые часто используют в интерьере современных кухонь.

Фото: mukuro.net

Прованс

Кухням в этом стиле подходят специально состаренные ручки или классическая фурнитура со вставками из белого фарфора. Еще неплохо на кухне в стиле прованс смотрятся металлические ручки-ракушки.

А какие ручки для кухонной мебели выбрали бы вы? Расскажите в комментариях.







