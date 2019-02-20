Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идей

Так, если библиотека действительно большая, под нее требуется отдельная комната — она же будет служить кабинетом. Но чаще всего такой возможности нет, поэтому приходится изобретать велосипед: отводить под книги зону у акцентной стены в гостиной или спальне, играть с вариациями, где книжный шкаф делит собою помещение на две зоны (особенно актуально для студий), или пытаться разместить книги в неожиданном месте — например в коридоре.

При переезде или во время ремонта возникает резонный вопрос: как хранить книги, чтобы они отлично вписывались в интерьер, но без ущерба для практичности. Вариантов много, но перед тем как выбрать для себя приемлемый, важно определить задачи и уже под них искать решение.

Если у вас есть антикварные книги, они не стерпят некоторых методов хранения — им нужен особый микроклимат. Это и отсутствие прямых солнечных лучей, и уровень влажности в помещении не более 50—60%, и защита от пыли, и определенный температурный режим (в идеале — 19-20 градусов тепла). Кроме того, такие книги лучше всего хранить в положении лежа по одной — под стеклом, обеспечив циркуляцию воздуха.

Если «классика жанра» не для вас, возьмите на вооружение эти 12 отличных идей для организации домашней библиотеки.

1. Библиотека в коридоре

Под место для домашней библиотеки сгодятся любые стены — почему бы не использовать те, что в коридоре? Преимуществ у такой идеи несколько:

коридор — обычно мало используемая зона квартиры или дома, и аккуратный стеллаж с книгами позволит расширить ее полезные функции;

нередко в коридоре пустовато и дизайн интерьера не реализован — яркие книжные полки во всю стену, стеллажи или ниши как раз придадут ему динамичности (если, конечно, эту роль не взяли на себя полотна ваших любимых художников).

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Если габариты коридора позволяют, стеллажи или полки с книгами можно разместить по обе стены. Более узкий коридор потребует к себе индивидуального подхода: необходимо понять, не станут ли критичными те 25—30 сантиметров (средняя ширина книги), которые займут полки.

Фото: lindseyrunyondesign.com

1 /6 Фото: autodesign.access.ly

2 /6 Фото: cloudfront.net

3 /6 Фото: houzz.com

4 /6 Фото: impressiveinteriordesign.com

5 /6 Фото: deavita.net

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2. Читальный зал на подоконнике

Если у вас дома есть окно с широким подоконником, под которым нет батареи, можно переоборудовать эту зону в полноценный читальный зал с мини-библиотекой. Такой вариант вы могли видеть в голливудских романтических фильмах, он очень удобный и практичный. Проще всего такую зону организовать в загородном коттедже, но вполне реально и в многоквартирном доме — особенно при наличии эркера.

Когда габариты подоконника не позволяют использовать его как импровизированный диван, место под окном подойдет для хранения книг.

Фото: onekindesign.com

1 /3 Фото: mit24h.com

2 /3 Фото: sodimac.cl

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3. Два в одном: библиотека и элемент декора

Необычные модульные книжные полки могут стать одним из акцентов интерьера гостиной или кабинета. Главное преимущество — простота реализации идеи. К тому же среди большого количества вариаций полок обязательно найдется та, которая оживит помещение и подчеркнет его достоинства.

Среди недостатков, пожалуй, только ограниченная вместимость таких полок.

Фото: shelterness.com

1 /3 Фото: home-designing.com

2 /3 Фото: freshouz.com

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4. Библиотека-лоджия

Оборудованную лоджию вполне можно превратить в домашнюю библиотеку или даже полноценный кабинет.

Фото: zggx.cn

1 /3 Фото: cuded.com

2 /3 Фото: mt63.ru

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5. Книжный шкаф вокруг двери или окна

Пустующие пространства вокруг дверных проемов и окон тоже можно приспособить под хранение книг. Выглядит это необычно: гости будут отмечать креативность хозяина жилища, а сам он получит получит еще одну возможность использовать каждый сантиметр площади недвижимости по максимуму.

Конструкцию для оформления домашней библиотеки в таком стиле обычно изготавливают на заказ компании, которые специализируются на гарнитуре.

Фото: behance.net

1 /6 Фото: junishop.co

2 /6 Фото: ricgallery.com

3 /6 Фото: elmueble.com

4 /6 Фото: airfreshener.club

5 /6 Фото: forfur.com

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Кстати, реализовать эту идею можно не вокруг окна, а в одном из свободных углов.

Фото: easteranswer.com





6. Решение для тех, у кого очень много книг...

Варианты с книжными полками вокруг окон можно усилить, установив их вдоль нескольких стен комнаты. Такой интерьер напоминает скорее библиотеку, чем гостиную или кабинет, что смотрится небанально и позволяет продемонстрировать индивидуальность хозяина.

Фото: arcovis.com

7. … и тех, у кого их еще больше!

Перед вами — идея оформления домашней библиотеки для настоящих библиофилов! Дизайнеры ReRooms разработали проект квартиры, в которой книжные шкафы «устилают» стены гостиной и кабинета практически полностью.

Фото: rerooms.ru

1 /4 Фото: rerooms.ru

2 /4 Фото: rerooms.ru

3 /4 Фото: rerooms.ru

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Кстати, если вы библиофил, который мечтает о подобном интерьере, при этом еще и перфекционист, то книги в шкафах вдоль стен можно рассортировать по цвету обложек. Получится очень ярко и концептуально (добиться такого эффекта можно также при помощи цветных обложек).

Фото: modernarchitectureconcept.com

1 /4 Фото: abeautifulmess.com

2 /4 Фото: loladecoracio.com

3 /4 Фото: home-designing.com

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8. Мини-библиотека «на полу»

Производители мебели предлагают варианты функциональных кресел, диванов, столов и кроватей — есть и с отсеками для любимых книг! Поэтому если другого места под книги у вас дома не нашлось, можно прибегнуть к такому способу — в интерьере смотрится нетривиально.

Фото: oxot.com

1 /4 Фото: athensvoice.gr

2 /4 Фото: bolius.dk

3 /4 Фото: ormatek.com

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9. Букенды

Отлично вписываются в интерьер букенды — держатели для книг в самых разных вариациях. Это идеальный вариант для тех, кто уже перешел на электронную литературу, но хочет иметь несколько любимых произведений в печатном варианте: можно разместить несколько букендов в разных комнатах.



wayfair.com Фото: wayfair.com 1 /4 Фото: etsy.com

2 /4 Фото: awesomestufftobuy.com

3 /4 Фото: thegadgetflow.com

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10. Домашняя библиотека по-скандинавски

Этот вариант представляет собой лестницу, по которой можно добраться до книг на самой верхней полке. Конструкция довольно вместительна и в интерьере выглядит необычно. Такой книжный шкаф подойдет для загородного дома или небольшой хипстерской комнаты.

Фото: decohoms.com

Кстати, если вы подбираете вариант для удобного размещения книг в двухэтажном здании, можно реорганизовать под хранение книг стены вдоль обычной лестницы.

Фото: kidskunst.info

11. Все в одном

Интересный вариант в стиле «все в одном» для небольших квартир: готовые деревянные конструкции, куда вмонтированы и кровать, и книжные полки, и даже рабочие столы.

Фото: houzz.com

12. Скрытая мини-библиотека

Если в интерьер никак не вписываются высокие стеллажи с книгами, их всегда можно скрыть при помощи текстиля: как вариант — книжные полки можно завесить шторами в тон цветовой гамме помещения.

Фото: sohu.com