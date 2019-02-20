Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идей


4191
Получить образец дизайн-проекта

Объясняем, как организовать стильную и практичную домашнюю библиотеку даже там, где для нее, казалось бы, нет свободного места.

Содержание

При переезде или во время ремонта возникает резонный вопрос: как хранить книги, чтобы они отлично вписывались в интерьер, но без ущерба для практичности. Вариантов много, но перед тем как выбрать для себя приемлемый, важно определить задачи и уже под них искать решение.

Так, если библиотека действительно большая, под нее требуется отдельная комната — она же будет служить кабинетом. Но чаще всего такой возможности нет, поэтому приходится изобретать велосипед: отводить под книги зону у акцентной стены в гостиной или спальне, играть с вариациями, где книжный шкаф делит собою помещение на две зоны (особенно актуально для студий), или пытаться разместить книги в неожиданном месте — например в коридоре.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Если у вас есть антикварные книги, они не стерпят некоторых методов хранения — им нужен особый микроклимат. Это и отсутствие прямых солнечных лучей, и уровень влажности в помещении не более 50—60%, и защита от пыли, и определенный температурный режим (в идеале — 19-20 градусов тепла). Кроме того, такие книги лучше всего хранить в положении лежа по одной — под стеклом, обеспечив циркуляцию воздуха.

Если «классика жанра» не для вас, возьмите на вооружение эти 12 отличных идей для организации домашней библиотеки.

1. Библиотека в коридоре

Под место для домашней библиотеки сгодятся любые стены — почему бы не использовать те, что в коридоре? Преимуществ у такой идеи несколько:

  • коридор — обычно мало используемая зона квартиры или дома, и аккуратный стеллаж с книгами позволит расширить ее полезные функции;
  • нередко в коридоре пустовато и дизайн интерьера не реализован — яркие книжные полки во всю стену, стеллажи или ниши как раз придадут ему динамичности (если, конечно, эту роль не взяли на себя полотна ваших любимых художников).

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Если габариты коридора позволяют, стеллажи или полки с книгами можно разместить по обе стены. Более узкий коридор потребует к себе индивидуального подхода: необходимо понять, не станут ли критичными те 25—30 сантиметров (средняя ширина книги), которые займут полки.

Фото: lindseyrunyondesign.com
1/6
Фото: autodesign.access.ly
2/6
Фото: cloudfront.net
3/6
Фото: houzz.com
4/6
Фото: impressiveinteriordesign.com
5/6
Фото: deavita.net
6/6

2. Читальный зал на подоконнике

Если у вас дома есть окно с широким подоконником, под которым нет батареи, можно переоборудовать эту зону в полноценный читальный зал с мини-библиотекой. Такой вариант вы могли видеть в голливудских романтических фильмах, он очень удобный и практичный. Проще всего такую зону организовать в загородном коттедже, но вполне реально и в многоквартирном доме — особенно при наличии эркера. 

Когда габариты подоконника не позволяют использовать его как импровизированный диван, место под окном подойдет для хранения книг.

Фото: onekindesign.com
1/3
Фото: mit24h.com
2/3
Фото: sodimac.cl
3/3

3. Два в одном: библиотека и элемент декора

Необычные модульные книжные полки могут стать одним из акцентов интерьера гостиной или кабинета. Главное преимущество — простота реализации идеи. К тому же среди большого количества вариаций полок обязательно найдется та, которая оживит помещение и подчеркнет его достоинства.

Среди недостатков, пожалуй, только ограниченная вместимость таких полок.

Фото: shelterness.com
1/3
Фото: home-designing.com
2/3
Фото: freshouz.com
3/3

4. Библиотека-лоджия

Оборудованную лоджию вполне можно превратить в домашнюю библиотеку или даже полноценный кабинет.

Фото: zggx.cn
1/3
Фото: cuded.com
2/3
Фото: mt63.ru
3/3

5. Книжный шкаф вокруг двери или окна

Пустующие пространства вокруг дверных проемов и окон тоже можно приспособить под хранение книг. Выглядит это необычно: гости будут отмечать креативность хозяина жилища, а сам он получит получит еще одну возможность использовать каждый сантиметр площади недвижимости по максимуму.

Конструкцию для оформления домашней библиотеки в таком стиле обычно изготавливают на заказ компании, которые специализируются на гарнитуре.

Фото: behance.net
1/6
Фото: junishop.co
2/6
Фото: ricgallery.com
3/6
Фото: elmueble.com
4/6
Фото: airfreshener.club
5/6
Фото: forfur.com
6/6

Кстати, реализовать эту идею можно не вокруг окна, а в одном из свободных углов.

Фото № 1: Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идейФото: easteranswer.com


6. Решение для тех, у кого очень много книг...

Варианты с книжными полками вокруг окон можно усилить, установив их вдоль нескольких стен комнаты. Такой интерьер напоминает скорее библиотеку, чем гостиную или кабинет, что смотрится небанально и позволяет продемонстрировать индивидуальность хозяина.

Фото № 2: Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идейФото: arcovis.com

7. … и тех, у кого их еще больше!

Перед вами — идея оформления домашней библиотеки для настоящих библиофилов! Дизайнеры ReRooms разработали проект квартиры, в которой книжные шкафы «устилают» стены гостиной и кабинета практически полностью.

Фото: rerooms.ru
1/4
Фото: rerooms.ru
2/4
Фото: rerooms.ru
3/4
Фото: rerooms.ru
4/4

Кстати, если вы библиофил, который мечтает о подобном интерьере, при этом еще и перфекционист, то книги в шкафах вдоль стен можно рассортировать по цвету обложек. Получится очень ярко и концептуально (добиться такого эффекта можно также при помощи цветных обложек).

Фото: modernarchitectureconcept.com
1/4
Фото: abeautifulmess.com
2/4
Фото: loladecoracio.com
3/4
Фото: home-designing.com
4/4

8. Мини-библиотека «на полу»

Производители мебели предлагают варианты функциональных кресел, диванов, столов и кроватей — есть и с отсеками для любимых книг! Поэтому если другого места под книги у вас дома не нашлось, можно прибегнуть к такому способу — в интерьере смотрится нетривиально.

Фото: oxot.com
1/4
Фото: athensvoice.gr
2/4
Фото: bolius.dk
3/4
Фото: ormatek.com
4/4

9. Букенды

Отлично вписываются в интерьер букенды — держатели для книг в самых разных вариациях. Это идеальный вариант для тех, кто уже перешел на электронную литературу, но хочет иметь несколько любимых произведений в печатном варианте: можно разместить несколько букендов в разных комнатах.

Фото: wayfair.com
wayfair.com
1/4
Фото: etsy.com
2/4
Фото: awesomestufftobuy.com
3/4
Фото: thegadgetflow.com
4/4

10. Домашняя библиотека по-скандинавски

Этот вариант представляет собой лестницу, по которой можно добраться до книг на самой верхней полке. Конструкция довольно вместительна и в интерьере выглядит необычно. Такой книжный шкаф подойдет для загородного дома или небольшой хипстерской комнаты.

Фото № 3: Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идейФото: decohoms.com

Кстати, если вы подбираете вариант для удобного размещения книг в двухэтажном здании, можно реорганизовать под хранение книг стены вдоль обычной лестницы.

Фото № 4: Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идейФото: kidskunst.info

11. Все в одном

Интересный вариант в стиле «все в одном» для небольших квартир: готовые деревянные конструкции, куда вмонтированы и кровать, и книжные полки, и даже рабочие столы.

Фото № 5: Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идейФото: houzz.com

12. Скрытая мини-библиотека

Если в интерьер никак не вписываются высокие стеллажи с книгами, их всегда можно скрыть при помощи текстиля: как вариант — книжные полки можно завесить шторами в тон цветовой гамме помещения.

Фото № 6: Домашняя библиотека: как оформить, где найти место — 12 отличных идейФото: sohu.com

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия