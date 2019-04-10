Как использовать бирюзовый цвет в интерьере: 50 фотопримеров

Бирюзовый теплый цвет или холодный? Подойдет ли он к ванной или к гостиной? Давайте рассмотрим 50 вариантов использования этого чудесного цвета.
Сочетание зеленого и голубого подарило нам такой прекрасный цвет, как бирюзовый. Цвет получил свое название от издревле известного камня — бирюзы. Он приносит в интерьер одновременно гармонию и неординарность, успокаивает и приводит в восторг. Не зря бирюзовый цвет символизирует две стихии: воду и воздух.
1. Спальное ложе
Постель в бирюзовых тонах красиво сочетается со светлыми оттенками. Такая расцветка придаст спокойствия и благоприятно повлияет на сон.
2. Элементы мебели
В светлой комнате интересно смотрится один предмет мебели бирюзового цвета. Он разбавит спокойную атмосферу комнаты и притянет все взоры.
3. Мелкие детали интерьера
Небольшие элементы декора, такие как подушки, покрывало или даже картина, выполненные в бирюзовых тонах, приятно подчеркнут оригинальность вашего дизайна.
4. Шторы
Шторы в помещении играют огромную роль при создании уюта. Они сразу же дарят интерьеру атмосферу защищенности и спокойствия, особенно когда реализованы в бирюзовых оттенках.
5. Диван в гостиной
Бирюзовый диван — яркий элемент, который акцентирует на себе внимание. Он придаст свежести и шарма вашей гостиной и несомненно позволит расслабиться всем домочадцам и гостям.
6. Уютный уголок
Бирюзовый цвет имеет свойство снимать стресс. Скромный уютный уголок такого оттенка в вашем доме сделает вас домоседом.
7. Лестница в доме
Ступени бирюзовых оттенков с плавным переходом от темного оттенка к светлому создадут ощущение, что лестница уходит ввысь, в небо. Не зря этот цвет ассоциируется с чем-то воздушным и легким.
8. Зонирование помещения
Яркие насыщенные цвета на контрасте со светлыми и холодными визуально обозначают отдельные зоны помещения. Бирюзовый в этом случае не исключение.
9. Сочетание с коричневым
Сочетание бирюзового с темным коричневым цветом смотрится стильно и лаконично. Интерьер выглядит сдержанно. Подобное сочетание хорошо подходит для спальни.
10. Сочетание с бежевым
Бежевый цвет хорош в роли основного цвета помещения, потому что он нейтрален. А вот бирюзовый создает яркие и приятные акценты и интересно сочетается с остальными деталями интерьера.
11. Сочетание с белым
Белый цвет часто выступает в качестве главного цвета в интерьере, а в сочетании с бирюзовым создает лаконичную и слегка экстравагантную обстановку. Бирюзовые элементы могут разбавить декор, создать стиль и уют в вашем доме.
12. Сочетание с желтым
Комбинировать бирюзовый и желтый надо осторожно — иначе интерьер выглядит слишком пестро и перенасыщенно. Но если добавить желтый в детали интерьера и элементы мебели, результат получится неожиданно привлекательным.
13. Сочетание и розовым
Совмещение бирюзового и розового выглядит мягко и приятно. Такие цвета хорошо применять в спальне или детской комнате.
14. Сочетание с черным
Черный — один из классических цветов в дизайне. Комбинация черного с бирюзовым создаст оригинальный контраст, подчеркнет четкость линий и форм.
15. Сочетание с зеленым
К союзу бирюзового и зеленого многие относятся скептически из-за того, что эти цвета близки по оттенкам. Но их сочетание может выглядеть интересно и достойно.
16. Сочетание с пастельными тонами
Бирюзовый относится к пастельным цветам и отлично сочетается с другими пастельными — такими, как бледно-розовый, бледно-синий, нежно-желтый и подобными.
17. Сочетание с яркими цветами
Интересно и оживленно выглядит темно-бирюзовый цвет с яркими цветами, такими как желтый, оранжевый и красный. В комнате создается радостная атмосфера и благоприятная обстановка. Подобное сочетание цветов хорошо подойдет для детской комнаты или гостиной.
18. Украшение одной стены
Бирюзовый цвет поможет вам создать ненавязчивую композицию на стене помещения со сдержанным интерьером. Даже если она будет представлена в одном цвете, это не помешает ей смотреться привлекательно.
19. Оформление фартука кухни
К белой кухне хорошо подойдет фартук бирюзового оттенка. Этот цвет в интерьере отлично комбинируется с разнообразными тонами. Он придаст свежести и чистоты вашей кухне.
20. Обои с ярким рисунком
Обои бирюзового цвета с красочными узорами будут радовать вас своим приветливым и радостным настроением. Яркие цвета разбавят спокойствие бирюзового цвета.
21. Бирюза
Композиция, напоминающая природный драгоценный минерал, приятно гармонирует с деревянной отделкой интерьера, но при этом выглядит броско.
22. Ковры
Ковры бирюзового цвета способны отлично сочетаться с различными элементами интерьера гостиной.
23. Бирюзовый
Преобладающий бирюзовый цвет в вашей комнате создаст атмосферу уюта и защищенности. в таком помещении вы сможете спокойно расслабиться и заниматься любимым делом.
24. Классический стиль
Бирюзовый цвет хорошо подходит для классического стиля. Элементы мебели в сочетание со шторами и дизайнерскими вставками смотрятся изысканно и дорого.
25. Модерн
Сам по себе стиль модерн предполагает использование природных материалов и натуральных цветов. И бирюзовый цвет, который олицетворяет воду и воздух, гармонично впишется в такую композицию.
26. Бирюзовый цвет и стиль поп-арт
Поп-арт — необычный стиль, наполненный сложной цветовой гаммой. Так что и бирюзовый цвет не будет тут лишним. Он замечательно вольется в общую атмосферу и настроение такого интерьера.
27. Кантри
В стиле кантри преобладают пастельные оттенки и простые линии, и использовать бирюзовый цвет желательно в отдельных элементах интерьера для создания акцентов.
28. Авангард
Если вы делаете гостиную в стиле авангард, сочетание розового, бирюзового и зеленого отлично подойдет для решение этой задачи.
29. Хай-тек
Стиль хай-тек предполагает четкость линий, нетрадиционность форм и преобладание холодных цветов и металла. Бирюзовый сюда впишется в роли подсветки, которая придаст еще более неземной вид вашему интерьеру.
30. Ретро
Кухни в стиле ретро в основном выполняются в яркой цветовой гамме, но при этом не особо пестрой. И если вы выберете одним из цветов бирюзовый, остальные цвета должны быть нейтральными и спокойными.
31. Гостиная
Бирюзовый цвет придаст вашей гостиной экзотический и своенравный вид. Узоры на шторах и элементы декора привлекательно сочетаются с общим стилем комнаты.
32. Кухня
Бирюзовый цвет в интерьере ассоциируется со свободой и легкостью. Готовка и прием пищи в такой атмосфере приятно скажутся на вашем настроении.
33. Спальня
Бирюзовый называют цветом отдыха и наслаждения. Это цвет спокойствия и безмятежности. Все эти качества способствует тому, что он прекрасно впишется в интерьер вашей спальни и будет способствовать крепкому и безмятежному сну.
34. Прихожая
В интерьере гостиной не стоит использовать один бирюзовый цвет — должен быть еще какой-нибудь светлый оттенок. Бирюзовым лучше выделить элементы интерьера или, например, входную дверь.
35. Детская
Преимущество бирюзового цвета для интерьера детской комнаты в его универсальности. Этот цвет подойдет как для мальчика, так и для девочки — будет смотреться ярко и необычно и в то же время спокойно и не вызывающе.
36. Домашнее небо
С помощью бирюзового цвета вы сможете создать у себя дома искусственный небосвод, который подарит простор вашему жилищу. Не зря же бирюзовый — воздушный цвет.
37. Бирюзовый цвет и стулья
Очень красиво смотрится мебель, сделанная под старину и оформленная бирюзовой тканью. Такое сочетание придаст интерьеру одновременно свежести и уверенности.
38. Ванная комната
Бирюзовый — цвет морской волны. Такой оттенок хорошо впишется в интерьер ванной комнаты, наполнит ее свежестью и придаст стиля.
39. Отделка под плитку
Плитка бирюзового цвета выглядит как кусочек моря, запечатленный в камне. Такая плитка несомненно сможет украсить дизайн вашей кухни, придав ей свежести и красоты.
40. Сочетание с деревом
Одно из приятных сочетаний — дерево с бирюзовым и серым цветами. Это композиция выглядит натурально и оригинально.
41. Картины
Если вы любите произведения искусства и думаете, как бы их разместить так, чтобы они хорошо были видны на первом плане, стена бирюзового оттенка поможет вам.
42. Бирюзовый цвет и полки
На светлой мебели красивым штрихом будут цветные полости. Полки, выкрашенные в бирюзовый цвет, будут казаться глубже, а их содержимое выглядит более выразительно.
43. Море в окне
Не зря бирюзовый называют цветом морской волны, действительно, иногда элементы декора выглядят как море. Например, это могут быть жалюзи на окнах, как на фото ниже.
44. Двери и арки
Оформление дверных проемов бирюзовым цветом создаст приятные переходы между помещениями.
45. Потолок
Бирюзовые потолки привнесут в помещение приятное чувство свободы. Поверхности такого цвета успокаивающе влияют на человека. Этот цвет прекрасно подойдет для оформления спальни.
46. Аксессуары интерьера
В интерьере, выполненном в светлых спокойных тонах, часто не хватает изюминки. И как раз такой изюминкой могут стать аксессуары бирюзового цвета, которые вдохнут жизнь в скромный дизайн.
47. Светильники и люстры
Светильник бирюзового цвета и необычной формы станет великолепным дополнением вашего интерьера.
48. Мебель
Мебель бирюзового цвета выглядит непривычно, но все чаще используется дизайнерами, и не зря — ведь выглядит она завораживающе.
49. Обои с рисунком
Бирюзовые рисунки на обоях создадут приятную творческую атмосферу и хорошо подойдут интерьеру кабинета.
50. Место у окна
Сесть почитать книгу или просто насладиться видом из окна — для этого нужно уютное место. Оформленный подоконник или целая ниша у окна прекрасно подойдут для такого времяпрепровождения. А бирюзовый цвет поможет вам расслабиться.
Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
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01. Планировка объекта
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01. Обмерный план помещений
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04. Ведомость сантехники