Как использовать бирюзовый цвет в интерьере: 50 фотопримеров

Бирюзовый теплый цвет или холодный? Подойдет ли он к ванной или к гостиной? Давайте рассмотрим 50 вариантов использования этого чудесного цвета.

Сочетание зеленого и голубого подарило нам такой прекрасный цвет, как бирюзовый. Цвет получил свое название от издревле известного камня — бирюзы. Он приносит в интерьер одновременно гармонию и неординарность, успокаивает и приводит в восторг. Не зря бирюзовый цвет символизирует две стихии: воду и воздух.

1. Спальное ложе

Постель в бирюзовых тонах красиво сочетается со светлыми оттенками. Такая расцветка придаст спокойствия и благоприятно повлияет на сон. Фото: redmag.ir

2. Элементы мебели

В светлой комнате интересно смотрится один предмет мебели бирюзового цвета. Он разбавит спокойную атмосферу комнаты и притянет все взоры.

paittakulammarbles.com Фото: 3. Мелкие детали интерьера

Небольшие элементы декора, такие как подушки, покрывало или даже картина, выполненные в бирюзовых тонах, приятно подчеркнут оригинальность вашего дизайна.

Шторы в помещении играют огромную роль при создании уюта. Они сразу же дарят интерьеру атмосферу защищенности и спокойствия, особенно когда реализованы в бирюзовых оттенках.

Фото: oyorooms.com

5. Диван в гостиной

Бирюзовый диван — яркий элемент, который акцентирует на себе внимание. Он придаст свежести и шарма вашей гостиной и несомненно позволит расслабиться всем домочадцам и гостям.

Фото: aws.amazon.com

6. Уютный уголок

Бирюзовый цвет имеет свойство снимать стресс. Скромный уютный уголок такого оттенка в вашем доме сделает вас домоседом.

Фото: hotpads.com

7. Лестница в доме

Ступени бирюзовых оттенков с плавным переходом от темного оттенка к светлому создадут ощущение, что лестница уходит ввысь, в небо. Не зря этот цвет ассоциируется с чем-то воздушным и легким. Фото: architectureartdesigns.com

8. Зонирование помещения

Яркие насыщенные цвета на контрасте со светлыми и холодными визуально обозначают отдельные зоны помещения. Бирюзовый в этом случае не исключение. Фото: thalesribeiro.com

9. Сочетание с коричневым

Сочетание бирюзового с темным коричневым цветом смотрится стильно и лаконично. Интерьер выглядит сдержанно. Подобное сочетание хорошо подходит для спальни.

Фото: cindymartindesign.com

10. Сочетание с бежевым

Бежевый цвет хорош в роли основного цвета помещения, потому что он нейтрален. А вот бирюзовый создает яркие и приятные акценты и интересно сочетается с остальными деталями интерьера.

Фото: housetipster.com

11. Сочетание с белым

Белый цвет часто выступает в качестве главного цвета в интерьере, а в сочетании с бирюзовым создает лаконичную и слегка экстравагантную обстановку. Бирюзовые элементы могут разбавить декор, создать стиль и уют в вашем доме.

Фото: archilovers.com

12. Сочетание с желтым

Комбинировать бирюзовый и желтый надо осторожно — иначе интерьер выглядит слишком пестро и перенасыщенно. Но если добавить желтый в детали интерьера и элементы мебели, результат получится неожиданно привлекательным.

Фото: neathomes.com

13. Сочетание и розовым

Совмещение бирюзового и розового выглядит мягко и приятно. Такие цвета хорошо применять в спальне или детской комнате.

Фото: riccardovandoni.com

14. Сочетание с черным

Черный — один из классических цветов в дизайне. Комбинация черного с бирюзовым создаст оригинальный контраст, подчеркнет четкость линий и форм.

Фото: argedekor.com

15. Сочетание с зеленым

К союзу бирюзового и зеленого многие относятся скептически из-за того, что эти цвета близки по оттенкам. Но их сочетание может выглядеть интересно и достойно.

Фото: bigcommerce.com

16. Сочетание с пастельными тонами

Бирюзовый относится к пастельным цветам и отлично сочетается с другими пастельными — такими, как бледно-розовый, бледно-синий, нежно-желтый и подобными.

Фото: matchness.com

17. Сочетание с яркими цветами

Интересно и оживленно выглядит темно-бирюзовый цвет с яркими цветами, такими как желтый, оранжевый и красный. В комнате создается радостная атмосфера и благоприятная обстановка. Подобное сочетание цветов хорошо подойдет для детской комнаты или гостиной.

Фото: hoommy.com

18. Украшение одной стены

Бирюзовый цвет поможет вам создать ненавязчивую композицию на стене помещения со сдержанным интерьером. Даже если она будет представлена в одном цвете, это не помешает ей смотреться привлекательно.

Фото: funda.nl

19. Оформление фартука кухни

К белой кухне хорошо подойдет фартук бирюзового оттенка. Этот цвет в интерьере отлично комбинируется с разнообразными тонами. Он придаст свежести и чистоты вашей кухне.

Фото: southeast.com

20. Обои с ярким рисунком

Обои бирюзового цвета с красочными узорами будут радовать вас своим приветливым и радостным настроением. Яркие цвета разбавят спокойствие бирюзового цвета.

Фото: meubelcentraledokkum.nl

21. Бирюза

Композиция, напоминающая природный драгоценный минерал, приятно гармонирует с деревянной отделкой интерьера, но при этом выглядит броско.

Фото: youtube.com

22. Ковры

Ковры бирюзового цвета способны отлично сочетаться с различными элементами интерьера гостиной.

Фото: squarespace.com

23. Бирюзовый

Преобладающий бирюзовый цвет в вашей комнате создаст атмосферу уюта и защищенности. в таком помещении вы сможете спокойно расслабиться и заниматься любимым делом.

Фото: butikdk.com

24. Классический стиль

Бирюзовый цвет хорошо подходит для классического стиля. Элементы мебели в сочетание со шторами и дизайнерскими вставками смотрятся изысканно и дорого.

Фото: ro.decorexpro.com

25. Модерн

Сам по себе стиль модерн предполагает использование природных материалов и натуральных цветов. И бирюзовый цвет, который олицетворяет воду и воздух, гармонично впишется в такую композицию.

Фото: topsimages.com

26. Бирюзовый цвет и стиль поп-арт

Поп-арт — необычный стиль, наполненный сложной цветовой гаммой. Так что и бирюзовый цвет не будет тут лишним. Он замечательно вольется в общую атмосферу и настроение такого интерьера.

Фото: ja.aliexpress.com

27. Кантри

В стиле кантри преобладают пастельные оттенки и простые линии, и использовать бирюзовый цвет желательно в отдельных элементах интерьера для создания акцентов.

Фото: charlestonhomeandliving.com

28. Авангард

Если вы делаете гостиную в стиле авангард, сочетание розового, бирюзового и зеленого отлично подойдет для решение этой задачи.

Фото: elintransigente.com

29. Хай-тек

Стиль хай-тек предполагает четкость линий, нетрадиционность форм и преобладание холодных цветов и металла. Бирюзовый сюда впишется в роли подсветки, которая придаст еще более неземной вид вашему интерьеру.

Фото: btfdesign.com

30. Ретро

Кухни в стиле ретро в основном выполняются в яркой цветовой гамме, но при этом не особо пестрой. И если вы выберете одним из цветов бирюзовый, остальные цвета должны быть нейтральными и спокойными.

Фото: casaytextil.com

31. Гостиная

Бирюзовый цвет придаст вашей гостиной экзотический и своенравный вид. Узоры на шторах и элементы декора привлекательно сочетаются с общим стилем комнаты.

Фото: emproveit.org

32. Кухня

Бирюзовый цвет в интерьере ассоциируется со свободой и легкостью. Готовка и прием пищи в такой атмосфере приятно скажутся на вашем настроении.

Фото: swyyne.com

33. Спальня

Бирюзовый называют цветом отдыха и наслаждения. Это цвет спокойствия и безмятежности. Все эти качества способствует тому, что он прекрасно впишется в интерьер вашей спальни и будет способствовать крепкому и безмятежному сну.

Фото: comelite-arch.com

34. Прихожая

В интерьере гостиной не стоит использовать один бирюзовый цвет — должен быть еще какой-нибудь светлый оттенок. Бирюзовым лучше выделить элементы интерьера или, например, входную дверь.

Фото: omega-pure.com

35. Детская

Преимущество бирюзового цвета для интерьера детской комнаты в его универсальности. Этот цвет подойдет как для мальчика, так и для девочки — будет смотреться ярко и необычно и в то же время спокойно и не вызывающе.

Фото: bangkoklibrary.com

36. Домашнее небо

С помощью бирюзового цвета вы сможете создать у себя дома искусственный небосвод, который подарит простор вашему жилищу. Не зря же бирюзовый — воздушный цвет.

Фото: design-milk.com

37. Бирюзовый цвет и стулья

Очень красиво смотрится мебель, сделанная под старину и оформленная бирюзовой тканью. Такое сочетание придаст интерьеру одновременно свежести и уверенности.

Фото: ru.shopify.com

38. Ванная комната

Бирюзовый — цвет морской волны. Такой оттенок хорошо впишется в интерьер ванной комнаты, наполнит ее свежестью и придаст стиля.

Фото: thespruce.com

39. Отделка под плитку

Плитка бирюзового цвета выглядит как кусочек моря, запечатленный в камне. Такая плитка несомненно сможет украсить дизайн вашей кухни, придав ей свежести и красоты.

Фото: kathybridgman.com

40. Сочетание с деревом

Одно из приятных сочетаний — дерево с бирюзовым и серым цветами. Это композиция выглядит натурально и оригинально.

Фото: wallartistanbul.com

41. Картины

Если вы любите произведения искусства и думаете, как бы их разместить так, чтобы они хорошо были видны на первом плане, стена бирюзового оттенка поможет вам.

Фото: luxurynext.com

42. Бирюзовый цвет и полки

На светлой мебели красивым штрихом будут цветные полости. Полки, выкрашенные в бирюзовый цвет, будут казаться глубже, а их содержимое выглядит более выразительно.

Фото: adminilegis.com

43. Море в окне

Не зря бирюзовый называют цветом морской волны, действительно, иногда элементы декора выглядят как море. Например, это могут быть жалюзи на окнах, как на фото ниже.

Фото: raumausstattung-gauweiler.de

44. Двери и арки

Оформление дверных проемов бирюзовым цветом создаст приятные переходы между помещениями.

Фото: toctocvintage.com

45. Потолок

Бирюзовые потолки привнесут в помещение приятное чувство свободы. Поверхности такого цвета успокаивающе влияют на человека. Этот цвет прекрасно подойдет для оформления спальни.

Фото: fanimages.com

46. Аксессуары интерьера

В интерьере, выполненном в светлых спокойных тонах, часто не хватает изюминки. И как раз такой изюминкой могут стать аксессуары бирюзового цвета, которые вдохнут жизнь в скромный дизайн.

Фото: miifotos.com

47. Светильники и люстры

Светильник бирюзового цвета и необычной формы станет великолепным дополнением вашего интерьера.

Фото: nedgis.com

48. Мебель

Мебель бирюзового цвета выглядит непривычно, но все чаще используется дизайнерами, и не зря — ведь выглядит она завораживающе.

Фото: rsynews.com

49. Обои с рисунком

Бирюзовые рисунки на обоях создадут приятную творческую атмосферу и хорошо подойдут интерьеру кабинета.

Фото: mixandchic.com

50. Место у окна

Сесть почитать книгу или просто насладиться видом из окна — для этого нужно уютное место. Оформленный подоконник или целая ниша у окна прекрасно подойдут для такого времяпрепровождения. А бирюзовый цвет поможет вам расслабиться.

Фото: deringhall.com



