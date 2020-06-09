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Как мы делали ремонт в нашей квартире? (Взгляд изнутри)


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Получить образец дизайн-проекта

О, это страшное слово ремонт! Он может полностью изменить вашу жизнь и выбить из привычной колеи на долгие месяцы, а бывает и годы. Во время ремонта вы способны думать только о штукатурке, обоях, методах укладки плитки и поездках по строительным рынкам. Поэтому, затевая ремонт нашей квартиры–студии в ЖК «Домашний», мы хотели, чтобы все работы были выполнены не только качественно, но и в четко оговоренные сроки.

Компанию-исполнителя искали через интернет и в итоге остановились на ReRooms.ru. Ребята были готовы вести нас с нуля, от разработки дизайн-проекта до финальных штрихов в ремонте. 

Здесь пару слов скажу о дизайн-проекте

Как выяснилось, это очень важная составляющая в процессе обустройства квартиры. Он помогает увидеть все в деталях и понять, как будет выглядеть интерьер после ремонта. Кроме того, дизайнер всегда предложит интересные решения, позволит взглянуть на пространство под другим углом. Например, для нашего интерьера были предложены нетрадиционные варианты облицовочной плитки и ее сочетания. Также понравилась идея с многоуровневым потолком и разноплановым освещением. 


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нию-исполнителя искали через интернет и в итоге остановились на ReRooms.ru. Ребята были готовы вести нас с нуля, от разработки дизайн-проекта до финальных штрихов в ремонте. 

Здесь пару слов скажу о дизайн-проекте

Как выяснилось, это очень важная составляющая в процессе обустройства квартиры. Он помогает увидеть все в деталях и понять, как будет выглядеть интерьер после ремонта. Кроме того, дизайнер всегда предложит интересные решения, позволит взглянуть на пространство под другим углом. Например, для нашего интерьера были предложены нетрадиционные варианты облицовочной плитки и ее сочетания. Также понравилась идея с многоуровневым потолком и разноплановым освещением. 


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Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Разработка дизайн-проекта нашей студии в стиле лофт заняла около месяца и обошлась нам в 19 990 рублей. Нам очень понравилось, что в ReRooms.ru цены фиксированные и зависят от количества помещений, а не от метража. При планировании бюджета, это позволяет сразу понять, во сколько вам обойдется авторский дизайн-проект. 

Что должно быть в дизайн-проекте

По окончании разработки дизайн-проекта мы получили на руки комплект документов, включающий 3D визуализации, технические чертежи и шопинг-лист со ссылками на товары из проекта в интернет-магазине. Вообще, забегая вперед, скажу, что нужно просить скидку на интерьер у дизайнеров всегда. Rerooms.ru предлагает хорошие скидки на товары интерьера, и в процессе ремонта на обустройстве интерьера квартиры нам удалось сэкономить порядка 150 тыс. рублей. 


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Немного о ремонте

С ремонтом решили не затягивать и приступить к нему как можно скорее. К нам на объект приехал сметчик-консультант (услуга бесплатная), с которым мы обсудили все нюансы нашего помещения и некоторые рабочие вопросы. После чего нам сделали расчет стоимости ремонта и количество черновых материалов. На этом этапе нам подготовили график работ с датами и суммами, график закупки материалов с датами и суммами, а также предоставили возможность согласования необходимых изменений в смете.

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В договоре, который мы заключили с Рерумс, четко были оговорены следующие моменты:

- Точные сроки;

- Точная стоимость;

- Порядок оплаты;

- Компенсация за каждый день просрочки;

- Гарантия на все виды работ.

Замечу, что во избежание различных неприятностей, каждый вид ремонтных работ, Rerooms.ru выполняется и согласовывается с нами. Оплачивали мы только за выполненный этап работы, после приемки по акту на р/с компании. Смета на ремонт почти не изменилась, были небольшие отклонения по черновым материалам. А на чистовых материалов не докупали, все как в дизайн-проекте.

Поэтому вам не нужно беспокоиться по поводу нужного количества плитки, электрики или сантехники, все будет точно и сделано с соблюдением всех установленных норм.


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Черновые и расходные материалы мы покупали через ReRooms.ru. В принципе, их можно было купить самостоятельно, но подъем и стоимость доставки в магазинах оказалась дороже. ReRooms доставили все одной машиной, и в результате мы не только приобрели качественный товар, но и сэкономили определенную сумму денег.

Результатом мы остались довольны.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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