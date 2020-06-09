Как мы делали ремонт в нашей квартире? (Взгляд изнутри)

Компанию-исполнителя искали через интернет и в итоге остановились на ReRooms.ru. Ребята были готовы вести нас с нуля, от разработки дизайн-проекта до финальных штрихов в ремонте.

Как выяснилось, это очень важная составляющая в процессе обустройства квартиры. Он помогает увидеть все в деталях и понять, как будет выглядеть интерьер после ремонта. Кроме того, дизайнер всегда предложит интересные решения, позволит взглянуть на пространство под другим углом. Например, для нашего интерьера были предложены нетрадиционные варианты облицовочной плитки и ее сочетания. Также понравилась идея с многоуровневым потолком и разноплановым освещением.

Как выяснилось, это очень важная составляющая в процессе обустройства квартиры. Он помогает увидеть все в деталях и понять, как будет выглядеть интерьер после ремонта. Кроме того, дизайнер всегда предложит интересные решения, позволит взглянуть на пространство под другим углом. Например, для нашего интерьера были предложены нетрадиционные варианты облицовочной плитки и ее сочетания. Также понравилась идея с многоуровневым потолком и разноплановым освещением.

Разработка дизайн-проекта нашей студии в стиле лофт заняла около месяца и обошлась нам в 19 990 рублей. Нам очень понравилось, что в ReRooms.ru цены фиксированные и зависят от количества помещений, а не от метража. При планировании бюджета, это позволяет сразу понять, во сколько вам обойдется авторский дизайн-проект.

Что должно быть в дизайн-проекте

По окончании разработки дизайн-проекта мы получили на руки комплект документов, включающий 3D визуализации, технические чертежи и шопинг-лист со ссылками на товары из проекта в интернет-магазине. Вообще, забегая вперед, скажу, что нужно просить скидку на интерьер у дизайнеров всегда. Rerooms.ru предлагает хорошие скидки на товары интерьера, и в процессе ремонта на обустройстве интерьера квартиры нам удалось сэкономить порядка 150 тыс. рублей.



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Немного о ремонте

С ремонтом решили не затягивать и приступить к нему как можно скорее. К нам на объект приехал сметчик-консультант (услуга бесплатная), с которым мы обсудили все нюансы нашего помещения и некоторые рабочие вопросы. После чего нам сделали расчет стоимости ремонта и количество черновых материалов. На этом этапе нам подготовили график работ с датами и суммами, график закупки материалов с датами и суммами, а также предоставили возможность согласования необходимых изменений в смете.

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В договоре, который мы заключили с Рерумс, четко были оговорены следующие моменты:

- Точные сроки;

- Точная стоимость;

- Порядок оплаты;

- Компенсация за каждый день просрочки;

- Гарантия на все виды работ.

Замечу, что во избежание различных неприятностей, каждый вид ремонтных работ, Rerooms.ru выполняется и согласовывается с нами. Оплачивали мы только за выполненный этап работы, после приемки по акту на р/с компании. Смета на ремонт почти не изменилась, были небольшие отклонения по черновым материалам. А на чистовых материалов не докупали, все как в дизайн-проекте.

Поэтому вам не нужно беспокоиться по поводу нужного количества плитки, электрики или сантехники, все будет точно и сделано с соблюдением всех установленных норм.



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Черновые и расходные материалы мы покупали через ReRooms.ru. В принципе, их можно было купить самостоятельно, но подъем и стоимость доставки в магазинах оказалась дороже. ReRooms доставили все одной машиной, и в результате мы не только приобрели качественный товар, но и сэкономили определенную сумму денег.

Результатом мы остались довольны.