Как обустроить узкую спальню: 13 практичных советов от ReRooms

Белый — универсальный цвет для маленьких комнат. Он и другие светлые оттенки визуально увеличивают комнату. Особенно это актуально для помещений, где окно маленькое или его вообще нет. Отсутствие естественного света в таком случае компенсирует яркий белый. К тому же этот цвет — отличный фон, на котором можно расставлять яркие акценты с помощью мебели и аксессуаров.

Белый — универсальный цвет для маленьких комнат. Он и другие светлые оттенки визуально увеличивают комнату. Особенно это актуально для помещений, где окно маленькое или его вообще нет. Отсутствие естественного света в таком случае компенсирует яркий белый. К тому же этот цвет — отличный фон, на котором можно расставлять яркие акценты с помощью мебели и аксессуаров.ртирах старых домов спальни скорее похожи на большой чулан, нежели на полноценное пространство для сна. В квартирах с маленьким метражом тоже есть вероятность, что одна из комнат окажется намного меньше остальных. Перестроить ее, увы, нельзя, зато можно оформить интерьер так, что она будет казаться шире. Наши идеи помогут обустроить спальню по-новому и сделать из нее удобное и комфортное для отдыха место.

В квартирах старых домов спальни скорее похожи на большой чулан, нежели на полноценное пространство для сна. В квартирах с маленьким метражом тоже есть вероятность, что одна из комнат окажется намного меньше остальных. Перестроить ее, увы, нельзя, зато можно оформить интерьер так, что она будет казаться шире. Наши идеи помогут обустроить спальню по-новому и сделать из нее удобное и комфортное для отдыха место.

Фото: brightside.me

Если боитесь просто белых стен, вас выручат светлые обои с мелким рисунком. Они тоже визуально расширяют комнату.

Фото: seragidecor.com

2. Поиграйте с цветами отделки

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Если светлые цвета кажутся вам унылыми, попробуйте использовать в отделке контрастные оттенки. Например, цвет пола можно сделать темным, а стены и потолок светлыми. Важно, чтобы цвета при этом сочетались между собой.

Фото: bobedre.dk

Другой вариант, для более смелых. Окрасьте короткие стены в теплые оттенки, а длинные — в холодные. Такие сочетания визуально сделают узкую комнату квадратной.

Фото: apartmenttherapy.com

3. Используйте естественный свет

Если в спальне есть окно, постарайтесь по максимуму использовать дневной свет. Дизайнеры советуют отказаться от тяжелых карнизов и плотных штор. Лучше использовать легкие однотонные, но не тюль. Можно вообще отказаться от штор и повесить жалюзи или рулонные, тогда свободного пространства будет больше. Если у вас есть возможность увеличить окно, это тоже стоит сделать. В комнате станет светлее, и она будет казаться шире.

Фото: mydomaine.com

4. Повесьте на стены зеркала

Создание иллюзии дополнительного пространства с помощью зеркал в интерьере — еще один трюк, который всегда работает. Повесьте на более широкую стену зеркала. Это визуально удвоит пространство комнаты, превращая ее из длинной и узкой в большую квадратную.

Фото: homedecorfreak.com

5. Избавьтесь от громоздких предметов

Минимализм и отсутствие громоздких предметов — главное требование узкой спальни. Например, покупая кровать, задумайтесь, нужно ли вам огромное изголовье. В большинстве случаев можно обойтись без него или выбрать модель с тонкой спинкой.

Фото: xtradecor.com

Однако если вам очень хочется купить кровать с мягким широким изголовьем, повесьте его отдельно на стену, а кровать поставьте впритык к ней. Таким образом вы сэкономите немного места.

Фото: housebeautiful.com

6. Организуйте дополнительное пространство

В узкую маленькую комнату не всегда получается вместить полноценный шкаф. Альтернативой ему могут служить ящики кровати или навесные полки над ней. Если же в комнате есть место для шкафа, выбирайте высокие модели, максимально вытянутые вверх.

Фото: decoretoo.com

7. Добавьте подсветку

Небольшие световые акценты будут отвлекать внимание от формы помещения. Повесьте лампы над кроватью, поставьте торшер интересной формы и добавьте уютные декоративные свечи. Они сделают комнату немного шире. И ни в коем случае не делайте подсветку по периметру комнаты — она создаст ненужный акцент на узкой форме помещения.

Фото: freshome.com

8. Выбирайте трансформирующуюся мебель

Если вы живете в студии или просто хотите сэкономить еще больше места в узкой спальне, поставьте вместо кровати раскладную кушетку. Днем она будет служить вам диваном, а ночью раскладываться в полноценное спальное место.





Другой вариант трансформера — это кровать, прячущая под собой полноценный стол. Иногда она может обрамляться ящиками и полками. В небольшом помещении дополнительные места для хранения всегда очень ценны.

9. Организуйте рабочее пространство

Если вам нужно пространство для работы в спальне, не стоит отказываться от письменного стола. Работать, сидя на кровати, не только неудобно, но и вредно для осанки. Поэтому проявите фантазию и попробуйте вписать стол в существующий интерьер. Например, если не хватает места на полноценный вариант, объедините тумбочку у кровати и столешницу, как на этой фотографии.

Фото: housebeautiful.com

Неплохо смотрятся узкие столы около окна.

Фото: designpress.com

10. Закажите мебель по нужным размерам

Бывает, что для длинной комнаты сложно подобрать кровать. Решение проблемы — мебель на заказ. Цена будет, скорее всего, выше, чем у кровати в обычном магазине. Но подумайте, сколько раз вы стукнетесь ногой о выступающий край и пожалеете, что сэкономили? Поэтому лучше один раз переплатить, но создать комфортные условия для своей жизни.

Фото: residencestyle.com

11. Разделите комнату на зоны

Зонирование — спасение для очень узких и длинных комнат. Такую комнату лучше разделить на две зоны ширмой, занавеской или стеллажом. Зоны могут служить разным целям, например, в одной будет пространство для отдыха, а в другой для работы. Минус этого решения — отсутствие окна и естественного света в одной из зон.





12. Добавьте отвлекающие аксессуары

Различные аксессуары в интерьере могут сделать узкую комнату шире. Например, плед или ковер с широкими горизонтальными полосками. А яркая большая картина будет отвлекать от формы помещения.

Фото: alternativeflooring.com

13. Ставьте мебель правильно

Расположение мебели — важный нюанс в узкой комнате. Не расставляйте мебель вдоль длинных стен, иначе комната будет похожа на коридор. Кровать можно расположить около торцевой стены. По бокам от нее останется пространство для прохода.

Фото: habituallychic.luxury

Если вам не нужно свободное пространство с двух сторон, придвиньте кровать к стене. В таком случае появится дополнительное место для мебели.