Как оформить шторы на кухне: 20 оригинальных идей

Вам наскучили шторы на кухне и вы уже готовы заменить их на новые? Не спешите. Старые занавески можно интересно обыграть и создать из них необычные арт-объекты. Украсить шторы легко без особых затрат: поменяйте карниз, подберите интересный декор, создайте нестандартную форму. Все эти манипуляции и эксперименты можно провести с помощью подручных средств. Предлагаем оригинальные идеи для оформления штор на кухне, некоторые могут показаться вам весьма неожиданными.

1. Мешковина

Для кухни, выполненной в деревенском стиле или кантри, отлично подойдут шторы из мешковины. Оригинально будут смотреться кухонные занавески из старых кофейных мешков, которые можно сделать своими руками, просто нанеся на мешковину рисунок через трафарет.

2. Слоистый эффект

Создать интересный образ на традиционной кухне можно с помощью комбинации собранной римской шторы и ровного ламбрекена, изготовленных из одного материала, например из льна. Такой слоистый эффект придаст даже узкому окну нарядный вид.

Фото: hgtv.com

3. Маркиза

Маркизой называют защищающий от солнца навес из ткани над окном, балконом или террасой. Такую конструкцию легко воспроизвести на кухне. Для этого достаточно короткой шторы и дополнительной планки, установленной в оконной нише.

Фото: homedit.com

4. Макраме

Шторы макраме, созданные из натуральных нитей в технике узелкового плетения, внесут в интерьер вашей кухни индивидуальность и неповторимость. Узелковый декор позволяет не только деликатно оформить окно, не перегружая его деталями, но и защитить комнату от палящих солнечных лучей. Шторы в технике макраме подойдут поклонникам лофта, кантри и скандинавского стиля. В зависимости от общей цветовой гаммы комнаты можно выбирать варианты, окрашенные в технике омбре.

Фото: northmallow.co

5. Джаботы и сваги

Ламбрекены, в том числе джаботы, сваги и ажурные бандо, подходят для многих интерьерных стилей, от классики и до барокко. Джаботами, мягкими вертикальными ламбрекенами, украшают боковые стороны окна. Сваги выполняются в виде горизонтального полукруга из красивых драпированных складок, свободно провисающих в верхней части оконного проема. Жесткие ламбрекены (бандо) изготавливаются из плотного нетканого материала, который с одной стороны красиво декорируется тканью. Бандо будет выигрышно смотреться в малогабаритных кухнях — если карниз с ламбрекеном прикрепить под потолок, комната будет казаться просторнее.

Если ваша кухня расположена не на солнечной стороне, а шторы в ней играют исключительно декоративную роль, для оформления оконного проема можно обойтись одним ламбрекеном. Таким образом вы сильно не затемните помещение и внесете в него ощущение уюта.

6. Фантазийный декор

Для частичного затенения кухни отличным вариантом станут шторы-кафе. Они состоят из трех частей: ламбрекена и двух коротких штор, закрывающих нижнюю часть окна. Занавески в мелкую клетку, цветочек, горошек, тонкую полоску идеально впишутся в кухню в стилях кантри, прованс, рустик, шебби-шик, шале. В современных интерьерах будут уместны однотонные модели из хлопка или льна. Оригинально оформить шторы-кафе на кухне помогут кружева, ленты, бантики, пуговицы, вышивка, монограммы, вязаные детали — здесь есть где разгуляться фантазии.

7. Английские складки

Оригинально оформить шторы на кухне можно в английском стиле. В традиционном формате лондонская штора — это тяжелая гардина на плотной подкладке со складками по краям и объемными драпировками в нижней части. Такой вариант будет гармонично смотреться на просторных кухнях. В маленьких и узких кухнях-пеналах лучше избегать объемных фалд и непрозрачных текстур — здесь будут уместны занавески из хлопка или ситца, подвязанные лентами. Для того чтобы зрительно сделать оконный проем выше, установите карниз под потолком, а размер шторы подберите так, чтобы нижний край прикрывал только верхнюю часть окна.

8. Кисея из нитей

Нитяные шторы на кухне выглядят воздушно и по-домашнему. Они защищают комнату от яркого солнца в жаркие дни и при этом не создают в комнате полумрак. Такие шторы могут быть выполнены в виде радужной кисеи из меланжа или однотонной портьеры с декором из блесток, бусин или пайеток. Нити в кисейных шторах чаще всего отличаются толщиной и длиной, что позволяет создать в оконном проеме многослойное оформление.

9. Веревка-держатель

Веревки и канаты в интерьере кухни можно применить в качестве держателя для занавесок, заменив ими обычные кольца от карниза. Оригинально и не требует особых затрат или усилий.

Фото: homebnc.com





10. Бабочка

Из обычной короткой шторы на кухне можно сделать настоящее дизайнерское творение. Подхватите ее по центру лентой или декоративной нитью — и в вашем окне появится красивая бабочка.

Фото: trialandstyle.com





11. Кружева

Нежные кружевные салфетки выглядят очень изысканно в интерьере кухни, так почему бы не сделать из них оригинальную штору? Она станет дизайнерской находкой для оформления окна. Использовать для создания кружевной занавески можно различные орнаменты и сюжетные композиции в той цветовой гамме, которая подходит к общему интерьеру комнаты.

Фото: brit.co





12. Песочные часы

Шторы «песочные часы» называют так за их необычный внешний вид. Они представляют собой прямые полотна материи, которые посередине перехвачены лентой из контрастной ткани, кружева или тесьмы. Именно этот перехват можно сделать главной изюминкой текстильных «часов» в оконном проеме. Нарядно будет выглядеть отделка из лент и оборок, цветов, бусин и даже мешковины.

13. Рулонный орнамент

Не хотите пышных складок на окнах — выбирайте рулонные модели. Они не только отлично защитят комнату от палящего солнца и посторонних глаз, но и сыграют роль яркого акцента в интерьере. Обратите внимание на варианты с оригинальным изображением — городские пейзажи, контрастная геометрия, интересные натюрморты сделают вашу кухню почти неповторимой.

14. Необычные подхваты

Если подход к вашему окну открыт, а плита стоит далеко, смело оформляйте оконный проем на кухне длинными шторами. Подхватите их декоративной нитью или обычным кожаным ремнем — и вы вдохнете в шторы новую жизнь.

15. Декоративный карниз

Интересно оформить шторы можно также с помощью декоративного карниза. Его можно сделать своими руками или приобрести уже готовый дизайнерский вариант. Оригинально будут смотреться шторы на ветке или на карнизе из веревок.

16. Асимметричная драпировка

Универсальный и практичный вариант для кухни — легкие шторы из тафты, органзы, вуали, сетки, собранные в интересные драпировки. На таких занавесках можно экспериментировать с асимметрией. Изменяя форму, вы мгновенно преобразите наскучивший интерьер без материальных затрат.

17. День — ночь

Не можете выбрать на кухню один вариант штор — используйте два. Комбинировать шторы можно по принципу «день — ночь», когда один слой состоит из тюля, а второй из плотных гардин. Не нравятся тяжелые шторы — выбирайте другой принцип комбинирования: оконный проем закрывайте рулонной шторой, а на карниз вешайте легкую декоративную занавеску.

18. Объемные фалды

Австрийская модель штор, известная своими великолепными складками, вписывается как в классические, так и в современный кухни. В традиционном виде такие шторы представляют собой ровное полотно, собирающееся внизу в объемные фалды. Интересный вариант австрийской шторы легко создать с помощью тесьмы, бахромы, бантиков или цветов.

19. Воздушный шар

Из обычных кухонных штор несложно сделать еще одну интересную дизайнерскую декорацию на окне, похожую на воздушный шар. Для этого даже не потребуется дополнительных материалов — определите центр внизу шторы и соедините его с верхним при помощи карнизной прищепки.

20. Двойные шторы

Двойные шторы эффектно выглядят на кухне. Их главный акцент — обратная сторона, которую можно использовать в неповторимых вариациях. Соберите двойные шторы внизу вместе либо поодиночке, закрепив изящными заколками или прихватами. Очень элегантно смотрится вариант оформления, при котором наружную часть штор закалывают по центру брошью или фиксируют магнитом.

Фото: tescomobileiphone.com