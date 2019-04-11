Как оживить цветовую гамму спальни: 20 советов

Вы даже не догадывались, как с помощью цвета можно преобразить спальню!
Спальня — место уединения, где человек отдыхает душой и телом. По традиции эту комнату оформляют в мягкой и спокойной цветовой гамме, создающей в комнате расслабляющую и уютную атмосферу. Однако в спальне мы не только засыпаем, но и пробуждаемся, и для многих покидать теплую кровать по утрам — далеко не самая легкая задача. Какое цветовое оформление выбрать для спальни, чтобы здесь одновременно царили покой и энергия? Показываем на двадцати красочных фотопримерах, как сочетать самые неожиданные оттенки, чтобы они работали на вас.
1. Утонченная элегантность красного и черного
Если вы подбираете захватывающую, яркую и в то же время классическую цветовую схему для спальни, обратите внимание на сочетание черного и красного. Такая комбинация раскрывает большой простор для дизайнерских идей. Но здесь важно не переусердствовать: красный и черный имеют мощную энергетику, в большом количестве они могут создать в комнате угнетающую атмосферу.
Вносите красно-черную палитру в интерьер дозированно: в виде плюшевого текстиля, натурального меха, мебели или акцентной стены. Смело сочетайте с белым — такое цветовое трио способствует расслаблению по вечерам и легкому пробуждению по утрам.
2. Лавандовый оазис
Спокойную и безмятежную энергию в спальню внесут светло-фиолетовые и желто-зеленые оттенки. Нежная лавандовая гамма со свежестью зелени даже маленькую комнату расширит до просторов василькового поля. Окутайте свою спальню сиреневой дымкой, используя этот цвет для отделки стен и потолка, разбавьте сирень зеленым или желтым декором — в таком оформлении комната превратится в настоящий оазис для отдыха и уединения.
3. Очарование желтого и синего
Хотите создать в спальне яркую и теплую атмосферу — сочетайте желтый с синим. Желто-синяя гамма в интерьере отлично работает в любое время года: зимой она будет напоминать вам о летнем отдыхе и поднимать настроение в плохую погоду, а летом — заряжать позитивом и бодростью с самого утра. Для создания расслабляющего и спокойного пространства используйте мягкие желтые оттенки с ярко-синими. Для оформления спальни в пляжном настроении подойдет прохладный синий, контрастирующий с сочным цветом манго.
4. Игривый оранжевый с черным
Вселите страсть в свою спальню с помощью оранжевого цвета, который в сочетании с черным сделает комнату модной, современной и элегантной. Оранжево-черная гамма внесет тепло, уют и немного игривости как в спальню для взрослых, так и в детскую комнату.
5. Расслабляющий бежевый с золотыми бликами
В нейтральных пастельных тонах ваша спальня станет настоящим убежищем от внешнего мира. Чтобы интерьер выглядел оживленно, разбавьте беж металлическими оттенками, например серебром или золотом. Усильте эффект бежево-золотой цветовой схемы текстурным текстилем — с узорными покрывалами, шторами и мягкими пуфами ваша комната превратится в зону релакса.
6. Нескучная серая палитра
Да-да, в нейтральном сером цвете спальня тоже может выглядеть роскошно. Используйте разные оттенки серой палитры, сочетайте их с белыми и золотыми акцентами, усиливайте цвета текстурой отделки и декора. Дополните интерьер льняным текстилем, изделиями из искусственного меха, дерева, металла и стекла.
7. Пленительный индиго с красным акцентом
Гламурное оформление спальни можно создать с помощью темных цветов. Вы бы хотели после трудного дня погружаться в пленяющую атмосферу ночного неба? Тогда обратите внимание на цвет индиго — он погрузит комнату в расслабляющую атмосферу, способствующую полному отключению от дневных забот. Индиго прекрасно гармонирует с теплыми золотыми тонами, бирюзовыми и красными акцентами — в квартетном сочетании они создадут идеальный цветовой баланс в комнате.
8. Теплая терракота с нежной пастелью
Терракотовые стены в спальне сделают интерьер утонченным и теплым. И хотя этот приближенный к коричневому цвет нетипичен для комнат отдыха, в комбинации с белыми и пастельными тонами он смотрится выигрышно. Если вы готовы на цветовые эксперименты, но не приветствуете неоновые краски, теплая терракота станет отличным решением для оформления вашей спальни.
9. Романтичная фуксия с зеленью
Любите розовый, но боитесь, что спальня в таком цвете будет выглядеть слишком по-детски? Выбирайте яркую фуксию. Сочетайте ее с зеленью и растительными орнаментами — они преобразуют комнату в гламурный женский будуар. Симметричное освещение, прикроватные тумбы изящных форм и меховые пуфики: все это только добавит шарма вашей комнате отдыха.
10. Стильный розовый с белым
Розовый известен своими расслабляющими свойствами, поэтому идеально подходит для спальни. Песочно-розовый отлично смотрится с белой мебелью и светлой отделкой — такой цветовой дуэт сделает объемной и просторной маленькую комнату, в которой будет чувствоваться утонченный вкус хозяев. Бодрящий дух в спальню внесут оттенки чайной розы и зелени в виде растительных орнаментов.
11. Безмятежная бирюза с энергичным красным
Насыщенный бирюзовый цвет в паре с красным идеально подходит для тех, кто хочет внести немного сексуальной привлекательности в спальню. Красные акценты в сочетании с успокаивающей бирюзой на стенах создадут модное и стильное пространство, а атмосфера бирюзово-красной спальни будет способствовать погружению в приятные сновидения по вечерам и вдохновлять на новые достижения по утрам.
12. Горячий шоколад с кремом
Создать атмосферу домашнего уюта в спальнях для семейных пар помогут темно-коричневые оттенки. Сочетая их с тонами слоновой кости или бежево-кремовой палитрой, вы создадите самобытный и теплый интерьер, в котором можно не только приятно отдохнуть, но и помечтать о будущем.
13. Органический зеленый с ярким всплеском
Зеленый — это натуральный цвет, который отлично сочетается с нейтральными оттенками и деревом. Такая цветовая палитра станет незаменимой для поклонников экостиля. Но и в такой цветовой схеме допустим яркий всплеск: разбавьте зелень желтым, оранжевым, коралловым, белым или черным — ваша спальня заметно преобразится.
14. Инь-янь из черного и белого
Сочетание черного и белого считается самой чистой расцветкой, несущей в себе заряд энергии. Такой гармоничный дуэт делает комнату респектабельной, элегантной. Добавьте немного ярких красок, например зеленого или желтого текстиля и аксессуаров — они наполнят комнату домашним уютом, располагающим к покою. Отличным решением черно-белая спальня станет для молодой семьи.
15. Блестящий коралл в нейтральной пастели
Внести яркий всплеск в спальню, где преобладает нейтральная пастельная гамма, поможет смелый коралл. Подберите в этом теплом цвете декор и текстиль, например покрывала и мягкие подушки, добавьте коралловую клетку на шторы — они оживят спокойный беж, который заиграет по-новому на стенах спокойной спальни.
16. Чувственная горчица с белым контрастом
Темно-желтый — чувственный и энергичный цвет, способный оживить интерьер спальни. Горчично-белая цветовая схема станет находкой для экстравагантных людей, оригинально воспринимающих окружающую реальность. В сочетании с белым горчичные тона сделают комнату яркой, а интересные аксессуары подчеркнут бодрящий дух смелого желтого оттенка.
17. Царственный пурпур с белым и серым
Яркие фиолетовые оттенки выглядят фантастически в сочетании с белым и серым цветами. Подчеркнуть силу пурпура можно аксессуарами из металла и темного дерева — в таковом цветовом оформлении ваша спальня превратится в царскую опочивальню, где вы сможете наслаждаться сладкими грезами.
18. Мускатный орех с янтарем
Расслабляющую атмосферу в спальню можно внести приглушенными природными цветами. Создайте теплую палитру из оттенков мускатного ореха, зеленого шалфея и янтаря, подчеркните их мебелью из красного дерева в оттенках цвета марсала — в такой спальне будет легко успокоиться после напряженного дня и проснуться ранним утром.
19. Мерцающее золото с бежем
Разбавить пастельную цветовую гамму в спальне, оформленной в стиле минимализм, можно золотом. Причем для этого не придется менять весь интерьер: украсьте стену над изголовьем кровати картинами в золотом обрамлении, усильте эффект мерцания, например, белоснежным постельным бельем с широкими пурпурными полосами — они образуют в комнате волшебную атмосферу, располагающую к отдыху.
20. Приглушенная мята с клюквенным акцентом
Светло-бирюзовые стены с яркой мебелью цвета клюквы создадут в спальне обновленную версию красно-зеленой цветовой палитры. Такое оригинальное сочетание выглядит сдержанно и спокойно, поэтому отлично подойдет для традиционной спальни, где неуместны роскошь и праздничное веселье.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники