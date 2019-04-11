Как оживить цветовую гамму спальни: 20 советов

Вы даже не догадывались, как с помощью цвета можно преобразить спальню!

Спальня — место уединения, где человек отдыхает душой и телом. По традиции эту комнату оформляют в мягкой и спокойной цветовой гамме, создающей в комнате расслабляющую и уютную атмосферу. Однако в спальне мы не только засыпаем, но и пробуждаемся, и для многих покидать теплую кровать по утрам — далеко не самая легкая задача. Какое цветовое оформление выбрать для спальни, чтобы здесь одновременно царили покой и энергия? Показываем на двадцати красочных фотопримерах, как сочетать самые неожиданные оттенки, чтобы они работали на вас.

1. Утонченная элегантность красного и черного

Если вы подбираете захватывающую, яркую и в то же время классическую цветовую схему для спальни, обратите внимание на сочетание черного и красного. Такая комбинация раскрывает большой простор для дизайнерских идей. Но здесь важно не переусердствовать: красный и черный имеют мощную энергетику, в большом количестве они могут создать в комнате угнетающую атмосферу.

Вносите красно-черную палитру в интерьер дозированно: в виде плюшевого текстиля, натурального меха, мебели или акцентной стены. Смело сочетайте с белым — такое цветовое трио способствует расслаблению по вечерам и легкому пробуждению по утрам.

2. Лавандовый оазис

Спокойную и безмятежную энергию в спальню внесут светло-фиолетовые и желто-зеленые оттенки. Нежная лавандовая гамма со свежестью зелени даже маленькую комнату расширит до просторов василькового поля. Окутайте свою спальню сиреневой дымкой, используя этот цвет для отделки стен и потолка, разбавьте сирень зеленым или желтым декором — в таком оформлении комната превратится в настоящий оазис для отдыха и уединения.

3. Очарование желтого и синего

Хотите создать в спальне яркую и теплую атмосферу — сочетайте желтый с синим. Желто-синяя гамма в интерьере отлично работает в любое время года: зимой она будет напоминать вам о летнем отдыхе и поднимать настроение в плохую погоду, а летом — заряжать позитивом и бодростью с самого утра. Для создания расслабляющего и спокойного пространства используйте мягкие желтые оттенки с ярко-синими. Для оформления спальни в пляжном настроении подойдет прохладный синий, контрастирующий с сочным цветом манго.

4. Игривый оранжевый с черным

Вселите страсть в свою спальню с помощью оранжевого цвета, который в сочетании с черным сделает комнату модной, современной и элегантной. Оранжево-черная гамма внесет тепло, уют и немного игривости как в спальню для взрослых, так и в детскую комнату.

5. Расслабляющий бежевый с золотыми бликами

В нейтральных пастельных тонах ваша спальня станет настоящим убежищем от внешнего мира. Чтобы интерьер выглядел оживленно, разбавьте беж металлическими оттенками, например серебром или золотом. Усильте эффект бежево-золотой цветовой схемы текстурным текстилем — с узорными покрывалами, шторами и мягкими пуфами ваша комната превратится в зону релакса.

6. Нескучная серая палитра

Да-да, в нейтральном сером цвете спальня тоже может выглядеть роскошно. Используйте разные оттенки серой палитры, сочетайте их с белыми и золотыми акцентами, усиливайте цвета текстурой отделки и декора. Дополните интерьер льняным текстилем, изделиями из искусственного меха, дерева, металла и стекла.

7. Пленительный индиго с красным акцентом

Гламурное оформление спальни можно создать с помощью темных цветов. Вы бы хотели после трудного дня погружаться в пленяющую атмосферу ночного неба? Тогда обратите внимание на цвет индиго — он погрузит комнату в расслабляющую атмосферу, способствующую полному отключению от дневных забот. Индиго прекрасно гармонирует с теплыми золотыми тонами, бирюзовыми и красными акцентами — в квартетном сочетании они создадут идеальный цветовой баланс в комнате.

8. Теплая терракота с нежной пастелью

Терракотовые стены в спальне сделают интерьер утонченным и теплым. И хотя этот приближенный к коричневому цвет нетипичен для комнат отдыха, в комбинации с белыми и пастельными тонами он смотрится выигрышно. Если вы готовы на цветовые эксперименты, но не приветствуете неоновые краски, теплая терракота станет отличным решением для оформления вашей спальни.

9. Романтичная фуксия с зеленью

Любите розовый, но боитесь, что спальня в таком цвете будет выглядеть слишком по-детски? Выбирайте яркую фуксию. Сочетайте ее с зеленью и растительными орнаментами — они преобразуют комнату в гламурный женский будуар. Симметричное освещение, прикроватные тумбы изящных форм и меховые пуфики: все это только добавит шарма вашей комнате отдыха.

10. Стильный розовый с белым

Розовый известен своими расслабляющими свойствами, поэтому идеально подходит для спальни. Песочно-розовый отлично смотрится с белой мебелью и светлой отделкой — такой цветовой дуэт сделает объемной и просторной маленькую комнату, в которой будет чувствоваться утонченный вкус хозяев. Бодрящий дух в спальню внесут оттенки чайной розы и зелени в виде растительных орнаментов.

11. Безмятежная бирюза с энергичным красным

Насыщенный бирюзовый цвет в паре с красным идеально подходит для тех, кто хочет внести немного сексуальной привлекательности в спальню. Красные акценты в сочетании с успокаивающей бирюзой на стенах создадут модное и стильное пространство, а атмосфера бирюзово-красной спальни будет способствовать погружению в приятные сновидения по вечерам и вдохновлять на новые достижения по утрам.

12. Горячий шоколад с кремом

Создать атмосферу домашнего уюта в спальнях для семейных пар помогут темно-коричневые оттенки. Сочетая их с тонами слоновой кости или бежево-кремовой палитрой, вы создадите самобытный и теплый интерьер, в котором можно не только приятно отдохнуть, но и помечтать о будущем.

13. Органический зеленый с ярким всплеском

Зеленый — это натуральный цвет, который отлично сочетается с нейтральными оттенками и деревом. Такая цветовая палитра станет незаменимой для поклонников экостиля. Но и в такой цветовой схеме допустим яркий всплеск: разбавьте зелень желтым, оранжевым, коралловым, белым или черным — ваша спальня заметно преобразится.

14. Инь-янь из черного и белого

Сочетание черного и белого считается самой чистой расцветкой, несущей в себе заряд энергии. Такой гармоничный дуэт делает комнату респектабельной, элегантной. Добавьте немного ярких красок, например зеленого или желтого текстиля и аксессуаров — они наполнят комнату домашним уютом, располагающим к покою. Отличным решением черно-белая спальня станет для молодой семьи.

15. Блестящий коралл в нейтральной пастели

Внести яркий всплеск в спальню, где преобладает нейтральная пастельная гамма, поможет смелый коралл. Подберите в этом теплом цвете декор и текстиль, например покрывала и мягкие подушки, добавьте коралловую клетку на шторы — они оживят спокойный беж, который заиграет по-новому на стенах спокойной спальни.

16. Чувственная горчица с белым контрастом

Темно-желтый — чувственный и энергичный цвет, способный оживить интерьер спальни. Горчично-белая цветовая схема станет находкой для экстравагантных людей, оригинально воспринимающих окружающую реальность. В сочетании с белым горчичные тона сделают комнату яркой, а интересные аксессуары подчеркнут бодрящий дух смелого желтого оттенка.

17. Царственный пурпур с белым и серым

Яркие фиолетовые оттенки выглядят фантастически в сочетании с белым и серым цветами. Подчеркнуть силу пурпура можно аксессуарами из металла и темного дерева — в таковом цветовом оформлении ваша спальня превратится в царскую опочивальню, где вы сможете наслаждаться сладкими грезами.

18. Мускатный орех с янтарем

Расслабляющую атмосферу в спальню можно внести приглушенными природными цветами. Создайте теплую палитру из оттенков мускатного ореха, зеленого шалфея и янтаря, подчеркните их мебелью из красного дерева в оттенках цвета марсала — в такой спальне будет легко успокоиться после напряженного дня и проснуться ранним утром.

19. Мерцающее золото с бежем

Разбавить пастельную цветовую гамму в спальне, оформленной в стиле минимализм, можно золотом. Причем для этого не придется менять весь интерьер: украсьте стену над изголовьем кровати картинами в золотом обрамлении, усильте эффект мерцания, например, белоснежным постельным бельем с широкими пурпурными полосами — они образуют в комнате волшебную атмосферу, располагающую к отдыху.

20. Приглушенная мята с клюквенным акцентом

Светло-бирюзовые стены с яркой мебелью цвета клюквы создадут в спальне обновленную версию красно-зеленой цветовой палитры. Такое оригинальное сочетание выглядит сдержанно и спокойно, поэтому отлично подойдет для традиционной спальни, где неуместны роскошь и праздничное веселье.