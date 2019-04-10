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Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRooms


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Как выбрать шкаф-купе, чтобы он не занимал много пространства и был при этом функциональным? ReRooms расскажет, как это сделать.

Содержание

Историки утверждают, что сам император Наполеон Бонапарт стал невольным «изобретателем» первых шкафов-купе, хотя и не догадывался, что придумывает новый вид мебели. Во время очередного обхода казармы Наполеон обратил внимание на беспорядок из-за небрежно брошенной одежды. Император велел прикрыть обмундирование ширмами, которые и стали прототипом шкафа-купе.

1. Тип шкафа-купе 

Встроенные шкафы-купе чаще всего состоят только из полок и дверей, что существенно снижает затраты на изготовление, но при этом отнимает возможность перестановки. Такой тип шкафов в буквальном смысле сливается с интерьером. 

Корпусные шкафы-купе представляют собой полноценную единицу мебели, которую можно будет поставить в любое место. Такой тип используют в большом помещении, где шкаф будет смотреться аккуратно, не нарушая общей картины. ltr">Историки утверждают, что сам император Наполеон Бонапарт стал невольным «изобретателем» первых шкафов-купе, хотя и не догадывался, что придумывает новый вид мебели. Во время очередного обхода казармы Наполеон обратил внимание на беспорядок из-за небрежно брошенной одежды. Император велел прикрыть обмундирование ширмами, которые и стали прототипом шкафа-купе.

1. Тип шкафа-купе 

Встроенные шкафы-купе чаще всего состоят только из полок и дверей, что существенно снижает затраты на изготовление, но при этом отнимает возможность перестановки. Такой тип шкафов в буквальном смысле сливается с интерьером. 

Корпусные шкафы-купе представляют собой полноценную единицу мебели, которую можно будет поставить в любое место. Такой тип используют в большом помещении, где шкаф будет смотреться аккуратно, не нарушая общей картины. 

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Угловые модели — это нескольких шкафов, объединенных друг с другом. Такой шкаф решит проблему пустого угла, а за счет глубины и небольшой длины он будет выглядеть меньше. Такие конструкции идеально подходят для маленьких помещений.

Фото № 1: Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRoomsФото: luxuryfittedbedrooms.com  2. Материал для шкафа-купе

Шкафы-купе изготавливают как из натурального массива дерева, так и из ДСП и МДФ. Шкаф из ДСП будет стоить намного дешевле при существующем обилии фактур и цветов. Не менее популярен МДФ. Его преимущества — большая прочность, качество и влагоустойчивость, к тому же этот материал более пластичный, но и заплатить за него придется больше. А вот шкафы из натурального дерева стоят уже гораздо дороже, хотя их шикарный вид и долговечность оправдывают такую цену.

Фото № 2: Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRoomsФото: en.interiorsdesign.info

3. Механизм открывания дверей

Очень важно учитывать качество и тип механизма открывания дверей. Безрамочная система — самая дешевая, поскольку листы ДСП не защищены каркасом от внешних повреждений и могут быстро выйти из строя. Рамочная система имеет защитное обрамление, которое продлевает срок службы такой двери. 

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Системы также разделяют на подвесные и опорные. Разница — в расположении роликов: у подвесных они находятся сверху, а у опорных внизу. Преимущество подвесной системы в том, что в верхние ролики не может попасть мелкий мусор, что увеличивает срок службы такого механизма. Важно также учесть, что стальные крепления менее прочные, чем алюминиевые, что тоже снижает срок службы дверцы.

Фото № 3: Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRoomsФото: bedroomfurniture.club

4. Внешний вид шкафа-купе

Не будем советовать, как выбрать цвет шкафа купе — это зависит от ваших вкусов. Поговорим о внешнем виде. Самый распространенный — это оформление зеркалом, которое выполняет как практические функции, так и декоративные. Не менее популярное сочетание — с деревом: оно сделает фасад цельным и презентабельным. Неплохими решениями считаются лакомат и лакобель — матированные стекла разной степени прозрачности. Оригинальный и современный способ оформления фасада — украшение декоракрилом: это акриловые панели, между которыми могут быть помещены ракушки, камни, песок и тому подобное. Выглядит очень эффектно и эксклюзивно. Ну и, наконец, еще один вариант отделки — экокожа, которая будет смотреться дорого и солидно.

Фото № 4: Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRoomsФото: creativeclosets.co

5. Шкаф-купе для спальни

Функция шкафа-купе — максимально вместить всю одежду, постельное белье, подушки и одеяла. А значит, в шкафу должно быть много полок и вешалок разного размера для удобного расположения вещей. Зеркало на фасаде поможет увидеть себя в полный рост, и это очень удобно при выборе вещи. В шкаф можно встроить телевизор или монитор, как показано на фото ниже, или даже спрятать гладильную доску с утюгом. 

В маленьких спальнях угловой шкаф-купе сэкономит пространство. Для детских спален намного важнее выбрать шкаф-купе из крепкого материала, с низким расположением полок, чтобы неугомонные и любящие везде лазить дети не покалечились и могли с легкостью добраться до нужных им вещей.

Фото № 5: Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRoomsФото: hardoor.co.il

6. Шкаф-купе для прихожей

В небольшой прихожей шкаф-купе будет выглядеть громоздко. Но верхнюю одежду и головные уборы хранить где-то нужно, так что хорошим решением будет маленький шкаф-купе.

Фото № 6: Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRoomsФото: thefreepatriot.org

7. Шкаф-купе для гостиной

Шкаф-купе в гостиной — заметная часть интерьера, и он должен выглядеть дорого и стильно. Хорошо смотрятся шкафы из дуба, сосны или вишни, но такие материалы стоят немалых денег. Так как правильно выбрать шкаф-купе и сэкономить? Можно сделать шкаф в минималистичном стиле, который будет смотреться уже не так шикарно, зато строго и изящно.  

Фото № 7: Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRoomsФото: creativeclosets.co

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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