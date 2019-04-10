Как правильно выбрать шкаф-купе: 7 советов от ReRooms

Корпусные шкафы-купе представляют собой полноценную единицу мебели, которую можно будет поставить в любое место. Такой тип используют в большом помещении, где шкаф будет смотреться аккуратно, не нарушая общей картины.

Встроенные шкафы-купе чаще всего состоят только из полок и дверей, что существенно снижает затраты на изготовление, но при этом отнимает возможность перестановки. Такой тип шкафов в буквальном смысле сливается с интерьером.

Корпусные шкафы-купе представляют собой полноценную единицу мебели, которую можно будет поставить в любое место. Такой тип используют в большом помещении, где шкаф будет смотреться аккуратно, не нарушая общей картины. ltr">Историки утверждают, что сам император Наполеон Бонапарт стал невольным «изобретателем» первых шкафов-купе, хотя и не догадывался, что придумывает новый вид мебели. Во время очередного обхода казармы Наполеон обратил внимание на беспорядок из-за небрежно брошенной одежды. Император велел прикрыть обмундирование ширмами, которые и стали прототипом шкафа-купе.

Встроенные шкафы-купе чаще всего состоят только из полок и дверей, что существенно снижает затраты на изготовление, но при этом отнимает возможность перестановки. Такой тип шкафов в буквальном смысле сливается с интерьером.

Историки утверждают, что сам император Наполеон Бонапарт стал невольным «изобретателем» первых шкафов-купе, хотя и не догадывался, что придумывает новый вид мебели. Во время очередного обхода казармы Наполеон обратил внимание на беспорядок из-за небрежно брошенной одежды. Император велел прикрыть обмундирование ширмами, которые и стали прототипом шкафа-купе.

Угловые модели — это нескольких шкафов, объединенных друг с другом. Такой шкаф решит проблему пустого угла, а за счет глубины и небольшой длины он будет выглядеть меньше. Такие конструкции идеально подходят для маленьких помещений.

luxuryfittedbedrooms.com Фото: 2. Материал для шкафа-купе

Шкафы-купе изготавливают как из натурального массива дерева, так и из ДСП и МДФ. Шкаф из ДСП будет стоить намного дешевле при существующем обилии фактур и цветов. Не менее популярен МДФ. Его преимущества — большая прочность, качество и влагоустойчивость, к тому же этот материал более пластичный, но и заплатить за него придется больше. А вот шкафы из натурального дерева стоят уже гораздо дороже, хотя их шикарный вид и долговечность оправдывают такую цену.

Фото: en.interiorsdesign.info

3. Механизм открывания дверей

Очень важно учитывать качество и тип механизма открывания дверей. Безрамочная система — самая дешевая, поскольку листы ДСП не защищены каркасом от внешних повреждений и могут быстро выйти из строя. Рамочная система имеет защитное обрамление, которое продлевает срок службы такой двери.

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Системы также разделяют на подвесные и опорные. Разница — в расположении роликов: у подвесных они находятся сверху, а у опорных внизу. Преимущество подвесной системы в том, что в верхние ролики не может попасть мелкий мусор, что увеличивает срок службы такого механизма. Важно также учесть, что стальные крепления менее прочные, чем алюминиевые, что тоже снижает срок службы дверцы.

Фото: bedroomfurniture.club

4. Внешний вид шкафа-купе

Не будем советовать, как выбрать цвет шкафа купе — это зависит от ваших вкусов. Поговорим о внешнем виде. Самый распространенный — это оформление зеркалом, которое выполняет как практические функции, так и декоративные. Не менее популярное сочетание — с деревом: оно сделает фасад цельным и презентабельным. Неплохими решениями считаются лакомат и лакобель — матированные стекла разной степени прозрачности. Оригинальный и современный способ оформления фасада — украшение декоракрилом: это акриловые панели, между которыми могут быть помещены ракушки, камни, песок и тому подобное. Выглядит очень эффектно и эксклюзивно. Ну и, наконец, еще один вариант отделки — экокожа, которая будет смотреться дорого и солидно.

Фото: creativeclosets.co

5. Шкаф-купе для спальни

Функция шкафа-купе — максимально вместить всю одежду, постельное белье, подушки и одеяла. А значит, в шкафу должно быть много полок и вешалок разного размера для удобного расположения вещей. Зеркало на фасаде поможет увидеть себя в полный рост, и это очень удобно при выборе вещи. В шкаф можно встроить телевизор или монитор, как показано на фото ниже, или даже спрятать гладильную доску с утюгом.

В маленьких спальнях угловой шкаф-купе сэкономит пространство. Для детских спален намного важнее выбрать шкаф-купе из крепкого материала, с низким расположением полок, чтобы неугомонные и любящие везде лазить дети не покалечились и могли с легкостью добраться до нужных им вещей.

Фото: hardoor.co.il

6. Шкаф-купе для прихожей

В небольшой прихожей шкаф-купе будет выглядеть громоздко. Но верхнюю одежду и головные уборы хранить где-то нужно, так что хорошим решением будет маленький шкаф-купе.

Фото: thefreepatriot.org

7. Шкаф-купе для гостиной

Шкаф-купе в гостиной — заметная часть интерьера, и он должен выглядеть дорого и стильно. Хорошо смотрятся шкафы из дуба, сосны или вишни, но такие материалы стоят немалых денег. Так как правильно выбрать шкаф-купе и сэкономить? Можно сделать шкаф в минималистичном стиле, который будет смотреться уже не так шикарно, зато строго и изящно.