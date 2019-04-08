Кухня с эркером: 30 классных фотоидей

Здесь прячется ваше вдохновение для обустройства кухни с эркером.
Что такое эркер? Это выходящая из плоскости, выступающая часть помещения, созданная, чтобы улучшить освещенность и площадь жилища. Все гениальное оказалось, как всегда, просто. Эркеры, которые с самого начала создавались как оборонительный выступ, улучшающий обстрел противника, в итоге превратились в архитектурное украшение — и его хотели видеть в своих домах многие представители знати. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы, обычно его застекляют, и сквозь увеличенное окно в помещение попадает больше солнечного света. Помимо всего прочего, эркер — это просто красиво.
Из-за необычной формы эркеры считаются непрактичными для современных интерьеров, но кроме функциональности мы ценим еще и эстетику. Сегодня эркеры появляются даже в обычных квартирах многоэтажных домов, но чаще всего они встречаются в одноэтажных частных сооружениях. Эркеру отводится декоративная роль: в них чаще всего размещают зоны отдыха, обеденные зоны, арт-объекты и растения или даже оставляют пустыми, просто украшая шторами. На кухне в эркер ставят обеденный стол или диван либо размещают сам кухонный гарнитур и придают ему необычную форму. Мы отобрали целых тридцать красивейших примеров эркера на кухне. Выбирайте тот, который понравится вам больше всего!
1. Белая кухня
Если хотите, чтобы на кухне было много естественного света, помимо эркера нужно подумать и об оформлении интерьера. Белоснежные стены и мебель прекрасно подойдут.
Фото: ehometips.com
2. Кухня с темным диваном
Может быть, вы хотите подчеркнуть эркер и его форму, чтобы она сразу бросалась в глаза? Тогда выберите для эркера контрастный цвет, намного темнее или светлее самой кухни.
Фото: pinkgreenandtangerine.files.wordpress
3. Кухня с яркими акцентами
Большое однотонное пространство — это скучно. Проследите, чтобы на кухне, если она действительно большая, было хотя бы три цвета: два основных и один акцентный.
Фото: dewdirectory.com
4. Кухня в стиле кантри
В загородных домах столовая часто находится отдельно от кухни, но и на самой кухне должно быть место, где можно перекусить или выпить чашечку кофе.
Фото: dekorationsdesign.com
5. Кухня с милым диванчиком
Если на кухне есть эркер, но ставить в него целую обеденную группу не хочется, всегда можно заполнить это пространство уютным диванчиком. Можно отдохнуть здесь немного, пока варится суп.
ltr">Что такое эркер? Это выходящая из плоскости, выступающая часть помещения, созданная, чтобы улучшить освещенность и площадь жилища. Все гениальное оказалось, как всегда, просто. Эркеры, которые с самого начала создавались как оборонительный выступ, улучшающий обстрел противника, в итоге превратились в архитектурное украшение — и его хотели видеть в своих домах многие представители знати. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы, обычно его застекляют, и сквозь увеличенное окно в помещение попадает больше солнечного света. Помимо всего прочего, эркер — это просто красиво.
Из-за необычной формы эркеры считаются непрактичными для современных интерьеров, но кроме функциональности мы ценим еще и эстетику. Сегодня эркеры появляются даже в обычных квартирах многоэтажных домов, но чаще всего они встречаются в одноэтажных частных сооружениях. Эркеру отводится декоративная роль: в них чаще всего размещают зоны отдыха, обеденные зоны, арт-объекты и растения или даже оставляют пустыми, просто украшая шторами. На кухне в эркер ставят обеденный стол или диван либо размещают сам кухонный гарнитур и придают ему необычную форму. Мы отобрали целых тридцать красивейших примеров эркера на кухне. Выбирайте тот, который понравится вам больше всего!
1. Белая кухня
Если хотите, чтобы на кухне было много естественного света, помимо эркера нужно подумать и об оформлении интерьера. Белоснежные стены и мебель прекрасно подойдут.
Фото: ehometips.com
2. Кухня с темным диваном
Может быть, вы хотите подчеркнуть эркер и его форму, чтобы она сразу бросалась в глаза? Тогда выберите для эркера контрастный цвет, намного темнее или светлее самой кухни.
Фото: pinkgreenandtangerine.files.wordpress
3. Кухня с яркими акцентами
Большое однотонное пространство — это скучно. Проследите, чтобы на кухне, если она действительно большая, было хотя бы три цвета: два основных и один акцентный.
Фото: dewdirectory.com
4. Кухня в стиле кантри
В загородных домах столовая часто находится отдельно от кухни, но и на самой кухне должно быть место, где можно перекусить или выпить чашечку кофе.
Фото: dekorationsdesign.com
5. Кухня с милым диванчиком
Если на кухне есть эркер, но ставить в него целую обеденную группу не хочется, всегда можно заполнить это пространство уютным диванчиком. Можно отдохнуть здесь немного, пока варится суп.
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Фото: slimproindia.co
6. Кухня с удобной столовой группой
И наоборот, когда место позволяет, можно к диванчику добавить стол и пару стульев. Если они будут мешать — просто уберете их в другое место, а диванчик останется.
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Фото: img.benimmulku.com
7. Кухня в дачном домике
Иногда эркер имеет необычную форму, и тогда вдоль окна можно расположить саму кухню. Это красиво, удобно и необычно.
Фото: pic1.58cdn.com.cn
8. Кухня с нотками ретро
Нам очень приглянулась эта классическая обеденная зона в эркере. Здесь будет приятно проводить время с семьей и достаточно места, чтобы передвигаться.
Фото: cdn.homedit.com
9. Кухня с контрастными сочетаниями
Вы любите смелые решения в интерьере? Без яркого синего цвета и современных стульев дизайн этого помещения был бы самым обыкновенным.
Фото: mydesignchic.com
10. Кухня без верхних шкафчиков
Сегодня можно вообще отказаться от верхних шкафчиков и лишней мебели. Пусть будет просторно! И пусть эркер просто остается экером.
Фото: bahayofw.com
11. Кухня с раковиной у окна
По поводу раковины у окна споры не угасают десятилетиями. Кому-то это удобно, а кому-то не очень, но однозначно — это очень красиво.
Фото: antalyarealestate1.com
12. Кухня в классическом стиле
Нам понравилось классическое сочетание материалов и оттенков в этом интерьере. На таких кухнях не собираются всей семьей, но здесь будет приятно позавтракать.
Фото: venidair.com
13. Кухня с огромным эркером
Даже если эркер очень большой, это не повод заставлять его мебелью полностью. Иногда стоит пожертвовать полезным пространством, чтобы получить самое красивое место в интерьере.
Фото: www.wearefound.com
14. Кухня с компактным диваном
Иногда эркер имеет не полукруглую форму, а прямоугольную. Так он становится еще удобнее, к нему проще подобрать мебель.
Фото: aifaresidency.com
15. Кухня со стильным цветовым решением
Сочетание красного, синего, белого и коричневого очень часто встречается в старинных интерьерах, ведь оно такое элегантное и благородное. Современные дизайнеры тоже часто его используют.
Фото: burlapandblue.com
16. Кухня в стиле прованс
Эркеры чаще встречаются в загородных домах, чем в квартирах, потому и на кухнях с эркером чаще всего мы видим стиль прованс или кантри. Нам нравится, как это выглядит, а вам?
Фото: img1.southernliving.timeinc.net
17. Кухня с декоративными элементами
Очень легко перестараться с количеством украшений и декора в интерьере, лучше выбрать два-три элемента и повторить их несколько раз, не увлекаясь. На этой кухне декоративных элементов вполне достаточно.
Фото: i3.wp.com
18. Кухня оригинальной формы
Если есть возможность сделать кухню на заказ, она может вписаться в эркер и иметь необычную форму. Такая кухня будет только у вас!
Фото: i1.wp.com
19. Кухня, в которой много света
Кстати, на окна в эркере можно не вешать вообще никаких занавесок. Его форма, красивые окна и мебель не нуждаются в дополнении.
Фото: cdn.decorpad.com
20. Кухня, о которой мечтает каждая хозяйка
Только посмотрите, какая огромная кухня! Тут есть и остров, и рабочая поверхность у окна, и роскошная техника.
Фото: sincronismo.info
21. Кухня для большой семьи
Кухня может быть небольшой, но удобной, если каждый свободный сантиметр используется для хранения. А в эркере есть огромный обеденный стол с диваном для большой семьи.
Фото: static1.squarespace.com
22. Кухня в современном стиле
Эркер встречается не только на классической кухне. В современной интерпретации он может быть вообще остеклен полностью.
Фото: dewdirectory.com
23. Кухня с роскошным видом на сад
Все-таки главное преимущество эркера — это потрясающие виды, которые он может открыть своим владельцам.
Фото: briccola.me
24. Кухня с эклектичным интерьером
Даже если сама со себе кухня выполнена в стиле классики, иногда можно проявить немного фантазии и подобрать несколько современных элементов.
Фото: www.apdarchitects.com
25. Кухня с маленьким эркером
Возможно, эркер кажется вам бесполезным, но даже в самом маленьком пространстве можно уместить зоны для отдыха на одного-двух человек.
Фото: hgtvhome.sndimg.com
26. Кухня, в которой много места
Иногда эркер — это не просто выступ в комнате, а целая часть помещения размером с отдельную комнату. Такая комната-эркер без труда превращается в просторную столовую.
Фото: cdn.onekindesign.com
27. Кухня, где удобно принимать гостей
Обеденная зона в эркере — это удобно, но в кухне можно найти и другие места для посиделок с друзьями. Например, можно организовать барную стойку или остров, если вы любите приглашать гостей.
Фото: cdn.decorpad.com
28. Кухня с летними мотивами
Хорошо, когда за окном в эркере открывается вид на сад, зелень и цветы. Не забывайте дополнять интерьер соответствующим декором, чтобы эркер стирал границу между тем, что внутри и снаружи.
Фото: www.venidair.com
29. Кухня с цветами на окне
Эркер можно создать и визуально, если у вас на кухне есть уголок со сплошным окном. В нем можно поставить стол и стулья, а вдоль стен установить саму кухню — и вот у вас уже есть отдельный уголок.
Фото: www.yourmoneybus.com
30. Кухня, на которой хочется готовить
Даже если кухня невелика и вы здесь только готовите, обязательно используйте возможности эркера. Вы убедитесь, насколько уютнее станет в комнате.
Фото: antalyarealestate1.com
Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
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04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
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04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники