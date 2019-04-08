Кухня с эркером: 30 классных фотоидей

Что такое эркер? Это выходящая из плоскости, выступающая часть помещения, созданная, чтобы улучшить освещенность и площадь жилища. Все гениальное оказалось, как всегда, просто. Эркеры, которые с самого начала создавались как оборонительный выступ, улучшающий обстрел противника, в итоге превратились в архитектурное украшение — и его хотели видеть в своих домах многие представители знати. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы, обычно его застекляют, и сквозь увеличенное окно в помещение попадает больше солнечного света. Помимо всего прочего, эркер — это просто красиво.

Из-за необычной формы эркеры считаются непрактичными для современных интерьеров, но кроме функциональности мы ценим еще и эстетику. Сегодня эркеры появляются даже в обычных квартирах многоэтажных домов, но чаще всего они встречаются в одноэтажных частных сооружениях. Эркеру отводится декоративная роль: в них чаще всего размещают зоны отдыха, обеденные зоны, арт-объекты и растения или даже оставляют пустыми, просто украшая шторами. На кухне в эркер ставят обеденный стол или диван либо размещают сам кухонный гарнитур и придают ему необычную форму. Мы отобрали целых тридцать красивейших примеров эркера на кухне. Выбирайте тот, который понравится вам больше всего!

1. Белая кухня

Если хотите, чтобы на кухне было много естественного света, помимо эркера нужно подумать и об оформлении интерьера. Белоснежные стены и мебель прекрасно подойдут.

Фото: ehometips.com

2. Кухня с темным диваном

Может быть, вы хотите подчеркнуть эркер и его форму, чтобы она сразу бросалась в глаза? Тогда выберите для эркера контрастный цвет, намного темнее или светлее самой кухни.

Фото: pinkgreenandtangerine.files.wordpress

3. Кухня с яркими акцентами

Большое однотонное пространство — это скучно. Проследите, чтобы на кухне, если она действительно большая, было хотя бы три цвета: два основных и один акцентный.

Фото: dewdirectory.com

4. Кухня в стиле кантри

В загородных домах столовая часто находится отдельно от кухни, но и на самой кухне должно быть место, где можно перекусить или выпить чашечку кофе.

Фото: dekorationsdesign.com

5. Кухня с милым диванчиком

Если на кухне есть эркер, но ставить в него целую обеденную группу не хочется, всегда можно заполнить это пространство уютным диванчиком. Можно отдохнуть здесь немного, пока варится суп.

ltr">Что такое эркер? Это выходящая из плоскости, выступающая часть помещения, созданная, чтобы улучшить освещенность и площадь жилища. Все гениальное оказалось, как всегда, просто. Эркеры, которые с самого начала создавались как оборонительный выступ, улучшающий обстрел противника, в итоге превратились в архитектурное украшение — и его хотели видеть в своих домах многие представители знати. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы, обычно его застекляют, и сквозь увеличенное окно в помещение попадает больше солнечного света. Помимо всего прочего, эркер — это просто красиво.

Из-за необычной формы эркеры считаются непрактичными для современных интерьеров, но кроме функциональности мы ценим еще и эстетику. Сегодня эркеры появляются даже в обычных квартирах многоэтажных домов, но чаще всего они встречаются в одноэтажных частных сооружениях. Эркеру отводится декоративная роль: в них чаще всего размещают зоны отдыха, обеденные зоны, арт-объекты и растения или даже оставляют пустыми, просто украшая шторами. На кухне в эркер ставят обеденный стол или диван либо размещают сам кухонный гарнитур и придают ему необычную форму. Мы отобрали целых тридцать красивейших примеров эркера на кухне. Выбирайте тот, который понравится вам больше всего!

1. Белая кухня

Если хотите, чтобы на кухне было много естественного света, помимо эркера нужно подумать и об оформлении интерьера. Белоснежные стены и мебель прекрасно подойдут.

Фото: ehometips.com

2. Кухня с темным диваном

Может быть, вы хотите подчеркнуть эркер и его форму, чтобы она сразу бросалась в глаза? Тогда выберите для эркера контрастный цвет, намного темнее или светлее самой кухни.

Фото: pinkgreenandtangerine.files.wordpress

3. Кухня с яркими акцентами

Большое однотонное пространство — это скучно. Проследите, чтобы на кухне, если она действительно большая, было хотя бы три цвета: два основных и один акцентный.

Фото: dewdirectory.com

4. Кухня в стиле кантри

В загородных домах столовая часто находится отдельно от кухни, но и на самой кухне должно быть место, где можно перекусить или выпить чашечку кофе.

Фото: dekorationsdesign.com

5. Кухня с милым диванчиком

Если на кухне есть эркер, но ставить в него целую обеденную группу не хочется, всегда можно заполнить это пространство уютным диванчиком. Можно отдохнуть здесь немного, пока варится суп.