Кухня с островом: 30 примеров с отличным дизайном

Мрамор — один из наших любимых материалов: он отлично смотрится, сочетается с любыми фактурами и цветами, практичен и идеально подходит именно для острова — ведь ему полагается быть украшением на кухне.

Начнем с действительно роскошного варианта, который поместится только в большом доме. И все же как удобно, когда рабочая поверхность и обеденный стол объединены в одно целое.

Мы сделали подборку, чтобы вдохновить вас на кухню с островом. Многим кажется, что остров — это только для очень больших и дорогих кухонь, что он занимает много места, выглядит тяжеловесно и некрасиво, от него нет большого толка — только одни неудобства. Мы надеемся, вы убедитесь, что остров — это удобно, красиво и функционально, если выбрать именно тот вариант, который вам подходит.

Мрамор — один из наших любимых материалов: он отлично смотрится, сочетается с любыми фактурами и цветами, практичен и идеально подходит именно для острова — ведь ему полагается быть украшением на кухне.

Начнем с действительно роскошного варианта, который поместится только в большом доме. И все же как удобно, когда рабочая поверхность и обеденный стол объединены в одно целое.

Мы сделали подборку, чтобы вдохновить вас на кухню с островом. Многим кажется, что остров — это только для очень больших и дорогих кухонь, что он занимает много места, выглядит тяжеловесно и некрасиво, от него нет большого толка — только одни неудобства. Мы надеемся, вы убедитесь, что остров — это удобно, красиво и функционально, если выбрать именно тот вариант, который вам подходит.

Если вы любите готовить и устраивать застолья, вы наверняка мечтаете о кухне с островом или даже уже планируете ее заполучить. Остров — это кухонный блок, который устанавливается не у стены, а посреди помещения. И он может быть просто рабочей поверхностью, местом хранения, оснащен раковиной, техникой и любыми выдвижными конструкциями. Как правило, над островом нет ничего, кроме светильников и, может быть, вытяжки, но все-таки ситуации бывают разные, и у каждого свое представление о кухне мечты.

Самый популярный материал для кухни и для острова тоже — это дерево. Мы советуем подбирать контрастный оттенок или фактуру, чтобы зонировать кухню.

Фото: buildehome.com

4. Двойной остров

Владельцы этой кухни подчеркнули разницу между столиком для завтраков и рабочей поверхностью разными столешницами. И правда, принимать пищу за деревянным столом гораздо приятнее.

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Фото: homeawakening.com

5. Квадратный остров

Принято считать, что остров должен быть прямоугольным. Мы развеем этот миф и начнем с квадратной формы — на таком столе поместятся все тарелки и еще останется место для декора в центре.

Фото: dicasdecor.com

6. Остров с местом для хранения

У кухонного острова множество преимуществ и функций. Например, он просто создан для открытых полок, где можно хранить декор, посуду, книги и продукты.

Фото: homelifetranquility.files.wordpress.com

7. Остров с вытяжкой

А вот и необычная идея с вытяжкой посреди комнаты над островом. К ней могут прилагаться еще и полки, содержимое которых должно быть привлекательным, ведь его будет видно издали. Отличный индустриальный вариант 3D дизайн проекта.

Фото: desidees.net

8. Округлый остров

Да, остров вообще может иметь любую, в том числе неправильную форму, особенно если прямоугольник или квадрат у вас на кухне не помещаются. Чем меньше острых углов, тем меньше шансов случайно их задеть.

Фото: shapemasters.info

9. Многоуровневый остров

Очень практичная и правильная мысль — готовить на одном уровне, а обеденную зону приподнять, чтобы на нее не попадали грязь и вода. Так проще поддерживать чистоту и уют.

Фото: sweetyhomee.com

10. Остров на колесиках

Да, на маленькой кухне не всегда есть место для острова. Так просто отодвиньте его в сторону! Остров на колесиках может быть любого размера, даже очень большой, и тогда его можно либо выкатить из комнаты, либо просто отодвинуть к стене.

Фото: thespruce.com

11. Очень маленький остров

И никто не говорит, что остров должен быть огромным. Чтобы приготовить кофе или нарезать сыр, вам нужно немного места, и это место может вполне оказаться посреди кухни.

Фото: pendalandneille.com

12. Остров — обеденный стол

Считается, что кухонный остров не может быть главным обеденным столом в доме, но сегодня мы разрушаем стереотипы!

Фото: sunshineinnwellington.com

13. Многофункциональный остров

Знайте, что остров не просто так занимает место. В нем может храниться очень много всего полезного — вся кухонная утварь.

Фото: homishome.com

14. Остров для питомца

Часто миски кошек и собак разбросаны по всей кухне, мешаются под ногами и просто непривлекательно смотрятся. Владельцы этой кухни нашли простое и изящное решение.

Фото: mattrevors.com

15. Остров у окна

Еще мы привыкли думать, что остров всегда должен стоять посреди комнаты, иначе это не остров. Но как же хорошее естественное освещение? Поставьте остров поближе к окну, так будет удобнее.

Фото: spirossoulis.com

16. Остров-стол

Если тяжелый, полный ящиков и техники остров вам не нравится, можете использовать вместо него просто большой и высокий стол. За ним можно сидеть на барных стульях, а можно готовить ужин всей семьей.

Фото: morrison6.com

17. Остров на ножках

Тяжелый и массивный остров — это не обязательное условие, он может быть на ножках и при этом иметь вместительные ящики для хранения.

Фото: devolkitchens.co.uk

18. Узкий остров

Пожалуй, в таком узком острове немного поместится, но можно превратить его в барную стойку, место для перекусов и фуршетов.

Фото: thevanitywarehouse.com

19. Металлический остров

Дерево — это основной материал для создания кухонь, но остров может быть сделан и из металла. Это выглядит необычно и издали бросается в глаза.

Фото: gaiasoil.com

20. Яркий остров

Помните, что остров не прячут, он должен быть фишкой кухни, главным ее украшением и даже арт-объектом. Поэтому его можно выкрасить в контрастный или просто неожиданный оттенок.

Фото: decoralia.es

21. Подвесной остров

Часть острова может выступать, как на этом фото, не занимать место на полу и быть удобной для застолий.

Фото: mobykan.com

22. Монолитный остров

А как вам этот цельный брусок бетона, на котором нет следов от швов и креплений? Выглядит как скульптура на кухне.

Фото: rushiwork.oss-cn-beijing.aliyuncs.com

23. Остров без углов

Дизайнеры всегда подберут для вас решение, которое еще никто не видел. Здесь, например, нет ни одного угла. Ни единой возможности удариться и поцарапаться.

Фото: cdn.home-designing.com

24. Сверкающий остров

Используйте тренды, чтобы подчеркнуть оригинальность своей кухни. Эта оригинальная ножка сверкает латунным блеском и превращает остров в интерьерный декор.

Фото: img.mediacentrum.sk

25. Левитирующий остров

Здорово, что у обеденной части этого острова нет ножек! За ним очень удобно сидеть, и интерьер кажется легким и воздушным, хотя весит такая глыба немало.

Фото: eclectictrends.com

26. Остров — полноценная кухня

Обычно остров — это дополнение к кухне, которую размещают у стены. Но если у вас большое кухонное помещение, весь кухонный гарнитур может быть островным.

Фото: autoayudalibros.com

27. Зеркальный остров

Если остров отражает все предметы вокруг, он словно растворяется в воздухе.

Фото: insidecreations.nl

28. Круглый остров

Да-да, остров может быть и круглым! Особенно интересно получится, если сочетать этот круг в интерьере со светильниками, принтами и декором.

Фото: designaddicts.com.au

29. Остров из плитки

Оформить и украсить остров можно любыми способами, ведь здесь не работают привычные для кухни правила. Например, облицовка керамической плиткой — отличный прием.

Фото: images.adsttc.com

30. Остров со встроенными сиденьями

Остров — это стол, рабочая поверхность, вместилище для кухонной утвари, а еще он может быть диваном. На фото представлен именно такой вариант.

Фото: solebich.de



