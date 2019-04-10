Кухня с островом: 30 примеров с отличным дизайном

Мы собрали в одной статье все идеи по созданию острова на кухне.
Если вы любите готовить и устраивать застолья, вы наверняка мечтаете о кухне с островом или даже уже планируете ее заполучить. Остров — это кухонный блок, который устанавливается не у стены, а посреди помещения. И он может быть просто рабочей поверхностью, местом хранения, оснащен раковиной, техникой и любыми выдвижными конструкциями. Как правило, над островом нет ничего, кроме светильников и, может быть, вытяжки, но все-таки ситуации бывают разные, и у каждого свое представление о кухне мечты.
Мы сделали подборку, чтобы вдохновить вас на кухню с островом. Многим кажется, что остров — это только для очень больших и дорогих кухонь, что он занимает много места, выглядит тяжеловесно и некрасиво, от него нет большого толка — только одни неудобства. Мы надеемся, вы убедитесь, что остров — это удобно, красиво и функционально, если выбрать именно тот вариант, который вам подходит.
1. Очень длинный остров
Начнем с действительно роскошного варианта, который поместится только в большом доме. И все же как удобно, когда рабочая поверхность и обеденный стол объединены в одно целое.
Фото:
2. Мраморный остров
Мрамор — один из наших любимых материалов: он отлично смотрится, сочетается с любыми фактурами и цветами, практичен и идеально подходит именно для острова — ведь ему полагается быть украшением на кухне.
Фото:
3. Остров в стиле кантриltr">Если вы любите готовить и устраивать застолья, вы наверняка мечтаете о кухне с островом или даже уже планируете ее заполучить. Остров — это кухонный блок, который устанавливается не у стены, а посреди помещения. И он может быть просто рабочей поверхностью, местом хранения, оснащен раковиной, техникой и любыми выдвижными конструкциями. Как правило, над островом нет ничего, кроме светильников и, может быть, вытяжки, но все-таки ситуации бывают разные, и у каждого свое представление о кухне мечты.
Мы сделали подборку, чтобы вдохновить вас на кухню с островом. Многим кажется, что остров — это только для очень больших и дорогих кухонь, что он занимает много места, выглядит тяжеловесно и некрасиво, от него нет большого толка — только одни неудобства. Мы надеемся, вы убедитесь, что остров — это удобно, красиво и функционально, если выбрать именно тот вариант, который вам подходит.
1. Очень длинный остров
Начнем с действительно роскошного варианта, который поместится только в большом доме. И все же как удобно, когда рабочая поверхность и обеденный стол объединены в одно целое.
Фото:
2. Мраморный остров
Мрамор — один из наших любимых материалов: он отлично смотрится, сочетается с любыми фактурами и цветами, практичен и идеально подходит именно для острова — ведь ему полагается быть украшением на кухне.
Фото:
3. Остров в стиле кантри
Наше портфолио более 10 000 проектов
Самый популярный материал для кухни и для острова тоже — это дерево. Мы советуем подбирать контрастный оттенок или фактуру, чтобы зонировать кухню.
Фото:
4. Двойной остров
Владельцы этой кухни подчеркнули разницу между столиком для завтраков и рабочей поверхностью разными столешницами. И правда, принимать пищу за деревянным столом гораздо приятнее.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Фото:
5. Квадратный остров
Принято считать, что остров должен быть прямоугольным. Мы развеем этот миф и начнем с квадратной формы — на таком столе поместятся все тарелки и еще останется место для декора в центре.
Фото: dicasdecor.com
6. Остров с местом для хранения
У кухонного острова множество преимуществ и функций. Например, он просто создан для открытых полок, где можно хранить декор, посуду, книги и продукты.
Фото:
7. Остров с вытяжкой
А вот и необычная идея с вытяжкой посреди комнаты над островом. К ней могут прилагаться еще и полки, содержимое которых должно быть привлекательным, ведь его будет видно издали. Отличный индустриальный вариант 3D дизайн проекта.
Фото:
8. Округлый остров
Да, остров вообще может иметь любую, в том числе неправильную форму, особенно если прямоугольник или квадрат у вас на кухне не помещаются. Чем меньше острых углов, тем меньше шансов случайно их задеть.
Фото:
9. Многоуровневый остров
Очень практичная и правильная мысль — готовить на одном уровне, а обеденную зону приподнять, чтобы на нее не попадали грязь и вода. Так проще поддерживать чистоту и уют.
Фото:
10. Остров на колесиках
Да, на маленькой кухне не всегда есть место для острова. Так просто отодвиньте его в сторону! Остров на колесиках может быть любого размера, даже очень большой, и тогда его можно либо выкатить из комнаты, либо просто отодвинуть к стене.
Фото:
11. Очень маленький остров
И никто не говорит, что остров должен быть огромным. Чтобы приготовить кофе или нарезать сыр, вам нужно немного места, и это место может вполне оказаться посреди кухни.
Фото:
12. Остров — обеденный стол
Считается, что кухонный остров не может быть главным обеденным столом в доме, но сегодня мы разрушаем стереотипы!
Фото:
13. Многофункциональный остров
Знайте, что остров не просто так занимает место. В нем может храниться очень много всего полезного — вся кухонная утварь.
Фото:
14. Остров для питомца
Часто миски кошек и собак разбросаны по всей кухне, мешаются под ногами и просто непривлекательно смотрятся. Владельцы этой кухни нашли простое и изящное решение.
Фото:
15. Остров у окна
Еще мы привыкли думать, что остров всегда должен стоять посреди комнаты, иначе это не остров. Но как же хорошее естественное освещение? Поставьте остров поближе к окну, так будет удобнее.
Фото:
16. Остров-стол
Если тяжелый, полный ящиков и техники остров вам не нравится, можете использовать вместо него просто большой и высокий стол. За ним можно сидеть на барных стульях, а можно готовить ужин всей семьей.
Фото:
17. Остров на ножках
Тяжелый и массивный остров — это не обязательное условие, он может быть на ножках и при этом иметь вместительные ящики для хранения.
Фото: devolkitchens.co.uk
18. Узкий остров
Пожалуй, в таком узком острове немного поместится, но можно превратить его в барную стойку, место для перекусов и фуршетов.
Фото:
19. Металлический остров
Дерево — это основной материал для создания кухонь, но остров может быть сделан и из металла. Это выглядит необычно и издали бросается в глаза.
Фото:
20. Яркий остров
Помните, что остров не прячут, он должен быть фишкой кухни, главным ее украшением и даже арт-объектом. Поэтому его можно выкрасить в контрастный или просто неожиданный оттенок.
Фото: decoralia.es
21. Подвесной остров
Часть острова может выступать, как на этом фото, не занимать место на полу и быть удобной для застолий.
Фото:
22. Монолитный остров
А как вам этот цельный брусок бетона, на котором нет следов от швов и креплений? Выглядит как скульптура на кухне.
Фото:
23. Остров без углов
Дизайнеры всегда подберут для вас решение, которое еще никто не видел. Здесь, например, нет ни одного угла. Ни единой возможности удариться и поцарапаться.
Фото:
24. Сверкающий остров
Используйте тренды, чтобы подчеркнуть оригинальность своей кухни. Эта оригинальная ножка сверкает латунным блеском и превращает остров в интерьерный декор.
Фото: img.mediacentrum.sk
25. Левитирующий остров
Здорово, что у обеденной части этого острова нет ножек! За ним очень удобно сидеть, и интерьер кажется легким и воздушным, хотя весит такая глыба немало.
Фото:
26. Остров — полноценная кухня
Обычно остров — это дополнение к кухне, которую размещают у стены. Но если у вас большое кухонное помещение, весь кухонный гарнитур может быть островным.
Фото:
27. Зеркальный остров
Если остров отражает все предметы вокруг, он словно растворяется в воздухе.
Фото: insidecreations.nl
28. Круглый остров
Да-да, остров может быть и круглым! Особенно интересно получится, если сочетать этот круг в интерьере со светильниками, принтами и декором.
Фото: designaddicts.com.au
29. Остров из плитки
Оформить и украсить остров можно любыми способами, ведь здесь не работают привычные для кухни правила. Например, облицовка керамической плиткой — отличный прием.
Фото:
30. Остров со встроенными сиденьями
Остров — это стол, рабочая поверхность, вместилище для кухонной утвари, а еще он может быть диваном. На фото представлен именно такой вариант.
Фото: solebich.de
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники