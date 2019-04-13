Необычные стулья для украшения интерьера: 18 идей от ReRooms

Испанский дизайнер Максимо Риера создает на заказ удивительные стулья, которые больше похожи на музейные экспонаты, чем на предметы быта. Дизайнер вдохновляется царством дикой природы и переносит ее в интерьер. Он уже создавал стулья в виде слона, носорога, осьминога и других животных. К сожалению, у них слишком высокая цена, поэтому купить их могут лишь коллекционеры. Но полюбуйтесь, какая красота!

Испанский дизайнер Максимо Риера создает на заказ удивительные стулья, которые больше похожи на музейные экспонаты, чем на предметы быта. Дизайнер вдохновляется царством дикой природы и переносит ее в интерьер. Он уже создавал стулья в виде слона, носорога, осьминога и других животных. К сожалению, у них слишком высокая цена, поэтому купить их могут лишь коллекционеры. Но полюбуйтесь, какая красота!

Творчество современных дизайнеров не имеет границ. Они любят экспериментировать с материалами, формами и цветами. И способны даже из самой обычной повседневной вещи сделать шедевр. Например, из обычного стула — произведение искусства. Мы нашли много необычных вариантов. Давайте удивляться вместе!

У стула Cut всего одна целая ножка, поэтому кажется, что он вот-вот упадет. Однако в нем есть секрет: пластина, спрятанная под толстым ковром, не дает ему упасть и делает стул очень устойчивым (дизайнер — Питер Бристоль).

3. Coffee chair

Название этого стула, придуманного корейским дизайнером Суньян Квон, происходит от его формы, повторяющей контур кофейной чашки. На ручку удобно вешать сумочку или куртку. Простая и стильная модель, которая отлично впишется в дизайн столовой или гостиной комнаты.

4. Cuchara chair by Belta

Если есть стул в виде чашки, в дополнение к нему обязательно должен быть стул в форме ложки. И такой есть! Cuchara chair by Belta — стул в виде изогнутой ложки — подходит для любого современного интерьера: кафе, офиса или гостиной обычной квартиры (дизайнер — Диего Гранезе).

5. Функциональный Suppergiù

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Стулья могут быть не только необычными, но и функциональными. Например, эта модель под названием Suppergiù легко трансформируется в небольшую стремянку. Она отлично подойдет для небольшой квартиры, в которой негде хранить полноценную лестницу. Минималистичный стул впишется в любой современный дизайн помещения (дизайн — Studioventotto).

6. Кресло Egg

Знаменитое кресло Egg, которое назвали так из-за сходства с яйцом. Ножки кресла сделаны из металла, а вращающееся сиденье — из синтетического материала. Кресло придумал датский дизайнер Эмиль Арне Якобсен в далеком 1958 году специально для приемных отеля SAS Royal Hotel в Копенгагене. До сих пор оно выпускается и пользуется большим спросом у покупателей.

7. Стулья Mackintosh

Несмотря на свое название, эта линейка мебели не имеет никакого отношения к знаменитым устройствам от Apple. Стулья названы так в честь своего создателя — шотландского архитектора и дизайнера Чарльза Ренни Макинтоша. Строгая прямая спинка с планками — характерный элемент модели. Линейка Mackintosh считается самым знаменитым произведением дизайнера.

8. Bubble Chair

Такое кресло вы наверняка уже видели, и это неудивительно, ведь создано оно было в 1968 году. Придумал его финский дизайнер Ээро Аарнио. Кресло, как следует из названия, выполнено в виде мыльного пузыря, подвешенного к потолку. Оно кажется довольно хрупким, но на самом деле способно выдержать нагрузку до 120 килограммов.

9. Гравитационная иллюзия

Дизайнеры студии Atar Designers сумели создать кресло, которое парит в воздухе. Идеально рассчитанные пропорции не дают конструкции упасть и создают иллюзию летающего объекта.

Фото: yankodesign.com

10. Трубы и лофт

Несомненно, такое кресло придется по душе всем, кто любит лофт. Трубы, темный цвет, аскетичный дизайн — то, что нужно для помещения в этом стиле (студия дизайна Joon & Jung Designteller).

11. Xarp Chaise Lounge

При создании кресла Xarp Chaise Lounge японский дизайнер Руи Силва черпал вдохновение, разглядывая военные истребители. Оно подойдет для заядлых любителей дизайна, желающих удивить гостей футуристичным произведением искусства у себя дома.

12. Crumpled Chair

Crumpled Chair, что в переводе означает «мятый стул», — проект корейского дизайнера Райана Чоя. Чтобы создать неровности, он покрыл обычный деревянный стул алюминиевой фольгой, которую залил белой пластмассой. Дизайнер хотел показать, что несовершенное тоже может быть прекрасным. Как думаете, у него получилось?

13. Cetka Chair

Кажется, этот стул распечатали на 3D-принтере. Именно такого эффекта и добивалась дизайнерская студия Acid Studio. Если поставить такой стул напротив однотонной стены, может показаться, что он на ней нарисован.

14. Стул в виде цветка

Этот стул создала дизайнер Кеннет Кобонпью из ткани ручной работы. Выпускается в различных цветовых решениях. Если вам хочется почувствовать себя Дюймовочкой, это кресло, несомненно, для вас.

15. Ocean Breeze Chair

По сравнению с другими моделями этот стул кажется обыденным, но это только на первый взгляд. Стоит только начать его разглядывать — и откроются новые детали. Стальная основа, интересное переплетение спинки, форма режиссерского кресла и схожесть с походным стулом — все эти элементы дизайнер Сабина Зережи сумела объединить в одном предмете мебели.

16. Кривой стул

Еще одна модель с эффектом обмана зрения: кажется, что стул от Расмуса Беккеля Фекса падает. И особенно сильное впечатление он производит в паре со столом от этого же дизайнера. Конструкция стирает грань между обычным предметом домашнего интерьера и предметом искусства и заставляет обычного пользователя задуматься над концепцией, придуманной автором.

17. Стеклянный стул

Японский дизайнер Токуджин Йошиока создал стул из прозрачного стекла для итальянского бренда Glas Italia. Изюминка модели — срезанные края, которые, отражая солнечные лучи, сами светятся всеми оттенками радуги.

18. Кресло Seatub

И напоследок неожиданный вариант: кресло, сделанное в форме ванны. Кажется, ничего схожего в этих предметах нет. Но дизайнер Бэк-Ки Ким заявил, что общая черта есть: и в кресле, и в ванне люди отдыхают. Однако сложно представить, как можно сидеть в кресле такой формы. Будем верить, что дизайнер был прав и в его кресле действительно можно отдохнуть.



