О современных полотенцесушителях в интерьере ванной комнаты

Компания «Терминус» – завод номер один в стране по производству полотенцесушителей. Мы уже более 20 лет существуем на рынке, каждый год растем, расширяемся, покупаем новое модерновое оборудование. «Терминус» предлагает дизайнерские решения, которые могут заменить любой европейский аналог. Часто наши клиенты говорят, что им посоветовали товар европейского производителя, но нужно ждать, пока он появится в России. Мы пришли на помощь покупателям, и стали делать дизайнерский продукт, который ничем не хуже, а возможно даже лучше любого европейского аналога, а купить его можно прямо здесь в России. Мы являемся самым крупным заводом в стране и занимаем нишу от самых бюджетных до супер дорогих полотенцесушителей. Наш ценовой диапазон колеблется от 1000 руб. до 150 тыс. руб., поэтому каждый покупатель может найти для себя то, что нужно.

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Водяной полотенцесушитель Terminus Полка П8

- Каковы технические особенности производства полотенцесушителей «Терминус»?

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Одна из главных особенностей производства наших полотенцесушителей - роботизированная линия сварки. У нас есть коллекции, которые создаются исключительно роботами без ручного труда. Оборудование завода «Терминус» аналогично тому, которое используется на заводах «Citroen», «Peugeot», «Mercedes» и в принципе единственное в своем роде в нашей стране. Поэтому, кроме того, что мы интересны по дизайну, мы еще и современные в плане производства и оборудования.

- А можно ли подобрать модель под определенный стиль помещения?

Да, конечно. У нас есть весь спектр полотенцесушителей, который может удовлетворить конечного покупателя. Мы идем в ногу со временем, и классифицировали нашу продукцию на 4 популярные стиля: классический, скандинавский, лофт и хай-тек. Это позволяет подобрать модель под определенный дизайн интерьера.

Полотенцесушители в классическом интерьере

- Какие полотенцесушители подойдут под классический интерьер?

Как и подобает дворцовому стилю, классика опирается на эталоны античности. Спокойное, но при этом изысканное пространство благоволит к качественным роскошным материалам. Мы в этом плане не отстаем, и под этот стиль предлагаем две наши модели – «Версаль» и «Прованс». Модель «Версаль» представлена в двух исполнениях: в цвете хром и бронза. Вариант в бронзовом цвете идеально вписывается в классический стиль. Такой полотенцесушитель станет важным акцентом в ванной комнате.

Фото ReRooms

Водяной полотенцесушитель Terminus Версаль П4 Бронза

Модель «Прованс» – классика всех времен, которая никогда не выйдет из моды. Данный полотенцесушитель представлен в исполнении хром. У него уникальная технология изготовления, используемая заводом «Терминус», так называемые евротройники, детали, напоминающие кулачки. Создать такой интересный дизайн позволяет уникальная сварка. «Прованс» идеально вписывается в классический интерьер. Цена на модель «Версаль» составляет 48 200 руб., на «Прованс» – 37 550 руб.

Фото ReRooms

Полотенцесушитель «Терминус» в проекте ReRooms

Полотенцесушители в скандинавском интерьере

- Одним из самых популярных стилей на сегодняшний день является скандинавский. Какие варианты у вас есть для сканди интерьера?

Скандинавский интерьер предполагает светлые цвета, например, белый, керамогранит, имитирующий натуральные материалы, акценты на простоту и функциональность, использование дерева. И здесь хотелось бы провести параллель. Если модели «Версаль» и «Прованс», о которых мы только что говорили, являются яркими акцентами интерьера и обращают на себя внимание, то в скандинавском стиле полотенцесушитель, скорее, идеальное дополнение. Он растворяется в пространстве и становится одной из его составляющих. Под скандинавский интерьер отлично подойдут модели «Палермо» в белом матовом или белом глянцевом цвете.

Так как мы говорим, что полотенцесушитель в скандинавском интерьере должен аккуратно дополнять его, преимущественно хотелось бы обратить внимание на полотенцесушители в краске. Модель «Палермо» будет идеальным дополнением скандинавского стиля. Сочетание квадратных стоек и овальных перекладин делает ее необычайно стильной и изысканной, а белый цвет придает свежести и является отличной базой для современного интерьера. Купить данную модель можно по цене от 30 до 40 тыс. руб.

Фото ReRooms

Полотенцесушитель «Терминус» в дизайн-проекте ReRooms

- Полотенцесушители в краске – это очень интересно, расскажите, пожалуйста, поподробнее?

Когда два года назад мы запускали на заводе покрасочную камеру, мы еще не понимали, насколько это будет актуально. Все привыкли, что полотенцесущитель – это хром. Сегодня цветные модели пользуются большей популярностью, чем обычные. Их подбирают под мебель, под смесители, под плитку. У нас есть ряд цветов, в которые вы можете покрасить полотенцесушитель. На сегодняшний день покраска – это определенно дизайнерский тренд.

Фото ReRooms

Полотенцесушитель «Терминус» в белом цвете, проект ванной комнаты от ReRooms

Помимо краски у «Терминуса» есть полотенцесушители с элементами из дерева. Настоящее дерево обрабатывают специальным маслом, которое используется в корабельном строительстве, и делают накладки для радиатора. Это совершенно новый дизайн, который придает интерьеру ванной современный и неординарный вид.

Полотенцесушители в интерьере в стиле лофт

- Давайте поговорим о стиле лофт, какие полотенцесушители подойдут под этот ультрасовременный стиль?

Лофт – это современный тренд, который соединяет в себе грубые бетонные стены, лестницы, одним словом брутальные элементы, и в то же время зеркала и мягкую мебель. И в итоге получается идеальный ансамбль. Так как лофт – это совсем нестандартное мышление, то его главный враг – это обыденность, что-то давно знакомое. Ванная в стиле лофт достаточно строгая, с правильными выверенными формами. И если в скандинавском стиле, как мы говорили, полотенцесушитель должен быть аккуратным дополнением и растворяться в интерьере, то в стиле лофт он должен быть правильным ярким акцентом. И здесь мы предлагаем такие интересные решения как черный матовый и графит. Модель «Астра» с контактно-рельефной сваркой, выполненная в этих цветах, идеально подойдет под интерьер в стиле лофт.

- Интересная модель, т.е. ее можно сразу приобрести в таком цвете, или нужно красить под заказ?

У завода «Терминус» есть важное конкурентное преимущество. Мы долго к этому шли и в результате сделали. За два года, пока работала покрасочная камера, мы проанализировали рынок, спрос и создали сбалансированную линейку крашеных полотенцесушителей, которые всегда есть в наличии, так называемая складская матрица. Их не нужно делать на заказ и ждать. Например, модель «Астра», о которой мы говорили чуть раньше. В черном цвете она добавлена в складскую матрицу, и всегда есть в наличии. Цена на эту модель в цвете хром, черном и графитовом – от 25 до 40 тыс. руб.

Фото ReRooms

Модель полотенцесушителя в черном цвете в проекте ReRooms

- Расскажите, пожалуйста, про сатинированные полотенцесушители, что они из себя представляют?

Да, конечно. Сейчас стала модной неполированная поверхность или, как мы это называем, сатин. Это будет тренд 2021-го и 2022-го года. У нас уже есть первая линейка, которую можно сделать в таком исполнении. Полотенцесушитель в этом случае выглядит так, как будто он не полирован, как будто его зачистили шкуркой. Это классно выглядит, и точно будет на пике популярности в ближайшее время. По стоимости сатинирование находится в диапазоне от 30 до 50 тыс. руб.

Полотенцесушители в интерьере хай-тек

- А что из вашей продукции больше всего подойдет под стиль хай-тек?

Стиль хай-тек подразумевает четкие формы каждой детали, стремление к минимализму, в интерьере не должно быть ничего лишнего, никаких декоративных элементов. Его характеризует простота, но при этом правильный, красивый минимализм. Мы долго не могли подобрать под этот стиль модель полотенцесушителей. Пока не выпустили немецкую коллекцию. Это очередной эксклюзив компании «Терминус», отличительной чертой которого является сварка под углом 90 градусов. Благодаря этому модели отличаются четкими формами, олицетворяя немецкий характер, и отлично подходят под интерьер в стиле хай-тек. В данной линейке есть варианты с квадратными ребрами, овальными, есть стандартный круг и все это, напомню, сваривается под углом 90 градусов с помощью роботизированного оборудования. В этой коллекции мы видим неповторимый дизайн, который невозможно создать с помощью ручной сварки. Помимо своего невероятного дизайнерского исполнения, эти полотенцесушители крайне функциональны. Есть варианты, у которых ребра по одной плоскости, а есть двухплоскостные. Все модели из этой линейки укомплектовываются запорными кранами для подключения к системе водоснабжения, т.е. они полностью готовы к установке. Цена на немецкую коллекцию варьируется от 25 тыс. руб. до 47 тыс. руб.

Фото ReRooms

Полотенцесушитель «Терминус» в проекте ReRooms

- Светлана, мы сегодня большей частью говорили о водяных полотенцесушителях, а что по поводу электрических?

Да, сегодня мы разобрали больше водяных моделей, но важно понимать, что любой водяной полотенцесушитель с нижним подключением можно превратить в электрический с помощью жидкого теплоносителя-антифриза и ТЭНа.

Фото ReRooms

Полотенцесушитель «Терминус» в проекте ReRooms

Также хотелось бы отметить, что кроме электрических полотенцесушителей с жидким теплоносителем, мы предлагаем собственную линейку электрических полотенцесушителей по технологии евроТЭН.

*Гарантия на полотенцесушители «Терминус» – 10 лет.