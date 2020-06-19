О возможностях кварцвиниловых напольных покрытий рассказала специалист компании Vinilam – Анна Белякова

Мы поговорили со специалистом компании Vinilam Анной Беляковой и выяснили, каким должно быть идеальное напольное покрытие.

- Анна, сегодня мы поговорим о паркетной коллекции кварцвиниловых покрытий Vinilam. Расскажите, пожалуйста, какие товары входят в эту коллекцию?

- В паркетную коллекцию входят три линейки товаров. Английская елочка (Herringbone), Французская елочка (Chevron) и модульный паркет (Grip Strip) с клеевой смарт-лентой.

- Есть ли у них какие-то особенности? Почему рисунок елочка так популярен?

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

- На самом деле «елочку» придумали еще в Древнем Риме. При укладке мостовой римляне выяснили, что, если кирпичи выкладывать под углом по направлению движения, то дорога прослужит дольше. Затем полы в елочку активно использовали во французских дворцах. Например, ею можно полюбоваться в Версале.

- Какие особенности укладки этих покрытий?

- Плашки Английской елочки укладываются под углом 90 градусов. Замок, расположенный по всем четырем сторонам, позволяет очень плотно состыковать их между собой, обеспечив надежное крепление.

Плашки Французской елочки укладываются под углом 45 градусов. Они крепятся при помощи двух замков, по длинной стороне (подводится под углом 25 градусов) и по короткой стороне (подводится под углом 90 градусов).

Части модульного паркета уже собраны в большие плашки с модульным рисунком. Крепятся путем состыковки клеящихся слоев, в результате чего получается абсолютно ровная поверхность.

Фото: ReRooms



В дизайн-проекте ReRooms использован Паркет Парижский от Vinilam

- Что входит в состав покрытий? Какова технология изготовления, в чем разница и от чего зависит цена?

Разница в составе пластика. Он бывает первичной и вторичной переработки. Мы используем пластик первичной переработки. В частности, в коллекциях винилового паркета в составе пластика присутствует кальцит (мел).

Для изготовления Английской и Французской елочки используется технология ISOCORE, позволяющая слегка вспенить основу, чтобы покрытие не было слишком жестким или, наоборот, слишком мягким. Но при этом основа остается твердой. Все слои обрабатываются специальным составом от грибка и плесени.

Для изготовления модульного паркета используют технологию LVТ. Это более мягкое покрытие и слои винила спрессовывают между собой под определенной температурой и давлением.

Во Французской елочке слои просто спрессовываются без температуры под прессом.

Материал, в состав которого входит первосортный винил первичной переработки, более дорогой, качественный и люксовый.

- Чем кварцвинил отличается от ламината?

Кварцвинил более теплый материал. У него низкая теплопроводность и он принимает температуру того помещения, в котором находится. Текстурированная поверхность идеально имитирует фактуру дерева, и такое покрытие очень сложно отличить от натурального материала.

Фото: ReRooms

В дизайн-проекте ReRooms использован Паркет Эрмитаж от Vinilam

- Каковы основные преимущества укладки паркетной коллекции?

Деревянные полы достаточно сложно и дорого укладывать. Например, укладка французской елочки стоит от 800 руб за кв. м., английской немного дешевле, но тоже достаточно дорого. Плюс требуется серьезная подготовка основания, несколько этапов укладки и пр. С виниловым покрытием все намного проще. Все что понадобится это молоток с резиновым наконечником, линейка, канцелярский нож, подбивочная планка для некоторых коллекций и относительно ровное основание с допустимым перепадом в 1-3мм. Плашки необходимо подвести под нужный угол и защелкнуть. Никаких специальных навыков вам не потребуется. В случае модульного паркета чуть больше вопросов по чистоте пола. Его нужно хорошенько пропылесосить, дабы избежать загрязнения клеевой.

- Требуется ли подкладка под эти покрытия?

У Французской и Английской елочки, как уже отмечалось, есть встроенные подложки, которые не требуют дополнительных подкладок. В Английской елочке толщина покрытия составляет 6,5 мм и вспененная подложка, во Французской елочке – 8,5 мм и вспененная подложка. Вы просто укладываете плашки на стяжку и пленку 200 микрон. Клеевой модульный паркет – 4,5 мм. Его также стелите на пленку 200 микрон. Никаких дополнительных материалов не требуется.

Фото: ReRooms

В дизайн-проекте ReRooms использовано напольное покрытие Дуб Цюрих от Vinilam

- Токсичен ли виниловый пол?

Один из самых частых вопросов. Так как материал ненатуральный, всех интересует, будет ли он выделять какие-то вещества, пахнуть или гореть? Основа кварцвинилового пола – вспененный ПВХ (поливинилхлорид). Его изначально использовали в обоях. Он априори ничего не выделяет в атмосферу. Если мы говорим о дешевом виниле, в его состав могут входить различные пластификаты. У такого покрытия будет специфический запах. В составе товаров Vinilam, как уже отмечалось, присутствует кальцит, а это совершенно нетоксичный материал. Никакого запаха он выделять не будет.

- Как ухаживать за таким полом?

В уходе кварцвиниловый пол ничем не отличается от ламината или плитки и намного удобнее, чем натуральное дерево. Полиуритановая пленка 0,5 мм, которой покрыты плашки, гарантирует длительное использование. Этот паркет устойчив к механическим и химическим воздействиям. Его можно мыть различными средствами, не бояться пролить вино или колу. Поверхность не окрасится.

- Можно ли его прожечь?

Прожечь можно все. Все зависит от того, как долго тлеющий предмет будет лежать на поверхности. Если долго, то может прожечь, как и любой другой материал. Преимущество в данном случае заключается в том, что покрытие не будет возгораться, и не случится пожар (температура возгорания составляет 500 градусов). Чем больше в составе кальцита, тем меньше продуктов горения будет выделять. У этих покрытий класс пожаробезопасности КМ-2.

- Можно ли положить такое покрытие без стыков?

Виниловый пол позволяет делать бесшовную кладку. Например, можно состыковать с кухонной пятиугольной плиткой, с помощью 2-х мм шва, тогда как у ламината потребуются все 10 мм. В случае с кварцвинилом шов будет незаметен.

Фото: ReRooms



В дизайн-проекте ReRooms использовано напольное покрытие Дуб Монс от Vinilam

- Остаются ли на таком покрытии следы от мебели?

Если у вас тяжелая встроенная мебель, кухни, гардеробы, шкафы, при укладке лучше сделать технологический разрыв. Потому что при возможном перепаде температур материал покрытия может сужаться или расширятся. Тяжелая мебель, в данном случае, будет препятствовать свободному сужению и расширению, и замки, которыми соединен плавающий пол, могут разойтись. Технологический разрыв всегда можно закрыть фасадом.

- Царапается ли стульями?

Лучше делать накладки на ножки мебели, но это относится к любому типу покрытий.

- Можно укладывать с теплыми полами?

Да, эти покрытия можно сочетать с теплыми полами. В стяжке, электрические или водяные, до 28 градусов с установкой датчика. Пленочные запрещены.

- Какой тип лучше использовать, замковый или клеевой?

Смотря, куда хотите постелить. Если помещение с сильным перепадом температур, например, дача, то лучше постелить клеевой материал. Он будет стабильнее себя вести. Если вы положите замковый, а температура резко упадет, то он может разойтись. В квартире, где более стабильная температура, лучше стелить замковый. Он более плотный, более приятный по тактильным свойствам. Так же тип укладки зависит от размеров помещения. Если оно более 100 м, то лучше укладывать клеевой кварцвинил. И его же лучше использовать, если вы хотите покрыть им стены в ванной комнате или сделать фартук на кухне.

- Скрипит ли со временем покрытие?

Скорее, это вопрос про основание. Если оно неровное, какое покрытие не положили, в местах, где есть провалы, оно будет ходить и издавать звуки. Поэтому при укладке рекомендуется все-таки выровнять основание. Само покрытие не скрипит.

- Если затопит квартиру, вздуются ли полы?

У кварцвиниловых покрытий 100% влагостойкость. Кроме того, замковый пол всегда можно разобрать, вытереть все и собрать заново.