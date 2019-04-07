Однушка в скандинавском стиле с синей стеной

Когда мы представляем интерьер в скандинавском стиле, перед глазами возникают яркие помещения из каталогов ИKEA, которые по душе, кажется, всем. В чем секрет нордических интерьеров? Прежде всего он кроется в одновременной простоте и сложности задумки. Скандинавскому стилю присущи:

доминирующие светлые оттенки;

изобилие источников искусственного света;

растительные, геометрические узоры;

деревянные напольные покрытия;

деревянная мебель в природных оттенках;

большое количество комнатных растений;

занавески и шторы простого кроя (оборки и рюши интерьер в скандинавском стиле не приемлет) — идеально вписываются, например, рулонные шторы;

яркие текстильные акценты;

минимализм.

Вот как дизайнеры ReRooms реализовали эти решения в однушке площадью 46 метров.

Прихожая

Прихожая в этой квартире выглядит светлой и просторной: стены отделаны белой интерьерной краской, а цветом помещение наполняется благодаря контрастной черной входной двери и деревянной вешалке. Гардеробная скрыта в нише за раздвижной дверью, что по-скандинавски практично.

При создании интерьера использовались:

Краска для стен Tikkurila

SG925000N Александрия светлый 30*30 керамический гранит 838 руб.* Купить *Цена может измениться СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ DIVINARE MONELLO 1809/03 PL-1 1 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Шкаф-купе изготавливался на заказ с учетом особенностей прихожей.

Спальня

Спальня продолжает идеи минимализма: снова белоснежные стены с акцентной стеной в мягком бежевом оттенке, однотонные шторы в сером цвете — одном из традиционных для скандинавского стиля. Стену у изголовья дизайнеры предложили оформить при помощи черно-белой картины.

При создании интерьера использовались:

Краска для стен Tikkurila

Столик ХЕМНЭС от ИKEA 14 999 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат от производителя Kronostar Salzburg 637 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать МАЛЬМ от ИKEA 34 999 руб.* Купить *Цена может измениться Детская кроватка СОЛГУЛЬ от ИKEA 6 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Шкаф-купе тоже изготовлен индивидуально.

Кухня

Самым ярким помещением в этой квартире стала кухня: она получила синюю акцентную стену. Обратите внимание, как этот акцент «отражается» в диване напротив. Цвета интерьеру кухни добавляет плотная коричневая штора и кухонный фартук, оформленный в стиле печворк при помощи керамической плитки в коричнево-бежевых тонах. Центральный элемент интерьера кухни — конечно, обеденная зона: белоснежный стол, такие же стулья.

При создании интерьера использовались:

Краска для стен Tikkurila

Бра ST-Luce

Раздвижной обеденный стол в классическом стиле 18 299 руб.* Купить *Цена может измениться Стулья в классическом стиле 5 299 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка «Карнаби-стрит» Kerama Marazzi Купить Напольная плитка Kerama Marazzi Купить Диван Wolsly 46 500 руб.* Купить *Цена может измениться

Санузел

Ванная и санузел в этой квартире совмещены, они разместились всего на 4 метрах. Дизайнерам удалось вместить сюда всю необходимую сантехнику и бытовую технику, сохранив ощущение простора. Это достигнуто благодаря акцентам в виде черной керамической плитки и массивному зеркалу.

Обратите внимание, что в каждой комнате этой однушки есть небольшая ваза с живыми цветами — это, как было сказано выше, одна из особенностей скандинавского стиля.

При создании интерьера использовались: