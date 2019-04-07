Однушка в скандинавском стиле с синей стеной

Показываем, как дизайнерам ReRooms удалось реализовать нордические решения в интерьере типичной российской однушки.
Когда мы представляем интерьер в скандинавском стиле, перед глазами возникают яркие помещения из каталогов ИKEA, которые по душе, кажется, всем. В чем секрет нордических интерьеров? Прежде всего он кроется в одновременной простоте и сложности задумки. Скандинавскому стилю присущи:
- доминирующие светлые оттенки;
- изобилие источников искусственного света;
- растительные, геометрические узоры;
- деревянные напольные покрытия;
- деревянная мебель в природных оттенках;
- большое количество комнатных растений;
- занавески и шторы простого кроя (оборки и рюши интерьер в скандинавском стиле не приемлет) — идеально вписываются, например, рулонные шторы;
- яркие текстильные акценты;
- минимализм.
Вот как дизайнеры ReRooms реализовали эти решения в однушке площадью 46 метров.
Прихожая
Прихожая в этой квартире выглядит светлой и просторной: стены отделаны белой интерьерной краской, а цветом помещение наполняется благодаря контрастной черной входной двери и деревянной вешалке. Гардеробная скрыта в нише за раздвижной дверью, что по-скандинавски практично.
При создании интерьера использовались:
Краска для стен
Шкаф-купе изготавливался на заказ с учетом особенностей прихожей.
Спальня
Спальня продолжает идеи минимализма: снова белоснежные стены с акцентной стеной в мягком бежевом оттенке, однотонные шторы в сером цвете — одном из традиционных для скандинавского стиля. Стену у изголовья дизайнеры предложили оформить при помощи черно-белой картины.
При создании интерьера использовались:
Краска для стен
Шкаф-купе тоже изготовлен индивидуально.
Кухня
Самым ярким помещением в этой квартире стала кухня: она получила синюю акцентную стену. Обратите внимание, как этот акцент «отражается» в диване напротив. Цвета интерьеру кухни добавляет плотная коричневая штора и кухонный фартук, оформленный в стиле печворк при помощи керамической плитки в коричнево-бежевых тонах. Центральный элемент интерьера кухни — конечно, обеденная зона: белоснежный стол, такие же стулья.
При создании интерьера использовались:
Краска для стен
Бра
Санузел
Ванная и санузел в этой квартире совмещены, они разместились всего на 4 метрах. Дизайнерам удалось вместить сюда всю необходимую сантехнику и бытовую технику, сохранив ощущение простора. Это достигнуто благодаря акцентам в виде черной керамической плитки и массивному зеркалу.
Обратите внимание, что в каждой комнате этой однушки есть небольшая ваза с живыми цветами — это, как было сказано выше, одна из особенностей скандинавского стиля.
При создании интерьера использовались:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники