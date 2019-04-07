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Однушка в скандинавском стиле с синей стеной


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Показываем, как дизайнерам ReRooms удалось реализовать нордические решения в интерьере типичной российской однушки.

Когда мы представляем интерьер в скандинавском стиле, перед глазами возникают яркие помещения из каталогов ИKEA, которые по душе, кажется, всем. В чем секрет нордических интерьеров? Прежде всего он кроется в одновременной простоте и сложности задумки. Скандинавскому стилю присущи:

  • доминирующие светлые оттенки;
  • изобилие источников искусственного света;
  • растительные, геометрические узоры;
  • деревянные напольные покрытия;
  • деревянная мебель в природных оттенках;
  • большое количество комнатных растений;
  • занавески и шторы простого кроя (оборки и рюши интерьер в скандинавском стиле не приемлет) — идеально вписываются, например, рулонные шторы;
  • яркие текстильные акценты;
  • минимализм.

Вот как дизайнеры ReRooms реализовали эти решения в однушке площадью 46 метров.

Прихожая

Прихожая в этой квартире выглядит светлой и просторной: стены отделаны белой интерьерной краской, а цветом помещение наполняется благодаря контрастной черной входной двери и деревянной вешалке. Гардеробная скрыта в нише за раздвижной дверью, что по-скандинавски практично.

Фото № 1: Однушка в скандинавском стиле с синей стеной

При создании интерьера использовались:

Краска для стен Tikkurila

Фото № 2: Однушка в скандинавском стиле с синей стеной
SG925000N Александрия светлый 30*30 керамический гранит
838 руб.*
Купить
*Цена может измениться
СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ DIVINARE MONELLO 1809/03 PL-1
1 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе изготавливался на заказ с учетом особенностей прихожей.

Спальня

Спальня продолжает идеи минимализма: снова белоснежные стены с акцентной стеной в мягком бежевом оттенке, однотонные шторы в сером цвете — одном из традиционных для скандинавского стиля. Стену у изголовья дизайнеры предложили оформить при помощи черно-белой картины.

При создании интерьера использовались:

Краска для стен Tikkurila

Фото № 3: Однушка в скандинавском стиле с синей стеной
Столик ХЕМНЭС от ИKEA
14 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат от производителя Kronostar Salzburg
637 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать МАЛЬМ от ИKEA
34 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Детская кроватка СОЛГУЛЬ от ИKEA
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе тоже изготовлен индивидуально.

Кухня

Самым ярким помещением в этой квартире стала кухня: она получила синюю акцентную стену. Обратите внимание, как этот акцент «отражается» в диване напротив. Цвета интерьеру кухни добавляет плотная коричневая штора и кухонный фартук, оформленный в стиле печворк при помощи керамической плитки в коричнево-бежевых тонах. Центральный элемент интерьера кухни — конечно, обеденная зона: белоснежный стол, такие же стулья.

При создании интерьера использовались:

Краска для стен Tikkurila

Бра ST-Luce

Фото № 4: Однушка в скандинавском стиле с синей стеной
Раздвижной обеденный стол в классическом стиле
18 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья в классическом стиле
5 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка «Карнаби-стрит» Kerama Marazzi
Купить
Напольная плитка Kerama Marazzi
Купить
Диван Wolsly
46 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Санузел

Ванная и санузел в этой квартире совмещены, они разместились всего на 4 метрах. Дизайнерам удалось вместить сюда всю необходимую сантехнику и бытовую технику, сохранив ощущение простора. Это достигнуто благодаря акцентам в виде черной керамической плитки и массивному зеркалу.

Обратите внимание, что в каждой комнате этой однушки есть небольшая ваза с живыми цветами — это, как было сказано выше, одна из особенностей скандинавского стиля.

При создании интерьера использовались:

Напольная плитка «Шале»
1 180 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба «Римини 60»
47 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Черная плитка «Буранелли»
1 166 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Белая плитка «Буранелли»
1 034 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка «Буранелли» (елочка)
386 руб.*
Купить
*Цена может измениться

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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