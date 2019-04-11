Оформление детской для разнополых детей: 11 вдохновляющих идей

ReRooms рассказывает, как грамотно спроектировать дизайн детской для разнополых детей, в которой будет комфортно жить и развиваться.

ReRooms рассказывает, как грамотно спроектировать дизайн детской для разнополых детей, в которой будет комфортно жить и развиваться.

Дети — маленькие личности с переменчивым настроением, поэтому им, как и взрослым, нужна своя комната, где можно уединиться и отдохнуть. Но не во всех российских семьях есть возможность каждому ребенку выделить отдельную комнату — в таком случае детям приходится жить в одной детской. Как же грамотно разделить пространство комнаты, чтобы в ней поместились и кровати, и учебные места, и шкафы для хранения одежды, да еще и место для игр осталось? Этот серьезный вопрос становится головной болью для многих родителей — ведь для его решения нужно учитывать не только интерьерные нюансы, но и самые неожиданные детские запросы.

При обустройстве общей детской для разнополых детей необходимо ориентироваться на их возраст и индивидуальные предпочтения. Здесь важно учесть каждую мелочь, чтобы между братом и сестрой не возник конфликт интересов. При планировании дизайна не забывайте и об интерьерных принципах:

В детской должна преобладать мягкая цветовая гамма, так как цвет, по утверждению психологов, оказывает большое влияние на развитие детей. Не зацикливайтесь на розовом и голубом — они давно не в тренде. Универсальная фоновая комбинация получится из сочетания пастельных тонов, например мятного и бледно-желтого, бежевого и карамельного, серого и молочного. Вашим детям нравятся яркие цвета — используйте их акцентно. Так вы и цветовые предпочтения детей удовлетворите, и создадите гармоничную палитру, которая не будет давить на психику юных хозяев комнаты.

У каждого ребенка должно быть личное пространство, где он будет полноправным хозяином. Поэтому необходимо разделить комнату на несколько функциональных зон. Если дети маленькие, создайте отдельные спальные места и общую игровую зону. Детям постарше больше подойдет параллельное или диагональное деление с ширмами и перегородками.

Мебель в детской должна быть эргономичной, функциональной и безопасной. Для обустройства маленьких комнат отличным вариантом станут многоуровневые конструкции — кровати-чердаки или двухъярусные кровати помогут выкроить место для хранения вещей или для игровой зоны. Если дети разного возраста, для них прекрасно подойдут кровати-трансформеры, способные удлиняться по мере роста ребенка, — так и обстановка будет одинаковой по дизайну, и не придется переделывать спальное место, когда младший обитатель комнаты подрастет.

Независимо от возраста детей их комната должна хорошо освещаться на каждом участке. Игровую зону подсветите большой люстрой, в учебной установите настольную лампу, а в спальной — торшеры или бра. Позаботьтесь также о том, чтобы была возможность включить свет только в определенном месте. В этом поможет мебельная подсветка или настенные светильники — так один ребенок, которому нужно утром вставать раньше, сможет собраться, не мешая спать брату или сестре.

Детская комната с дизайном-унисекс должна иметь нейтральный декор. Для спальни малышей в качестве украшений подойдут яркие картинки с мультяшными героями, для школьников — тематические постеры в рамках, соответствующие увлечениям детей, или совместные фото.

Как зонировать пространство в общей детской

Грамотное зонирование пространства — одна из важных интерьерных задач в совместной детской. У каждого ребенка должен быть свой уголок, где можно уединиться и заняться личными делами.

Проще всего зонировать пространство цветом, а именно — оформить все функциональные участки комнаты в разных цветовых гаммах. Разноцветные зоны будут показывать, кому они принадлежат, благодаря чему ссор, особенно между подростками, удастся избежать. Выделить разные уголки для детей также помогут ширмы, шторы, перегородки, стеллажи. Но в малогабаритных детских громоздкие конструкции лучше не используйте — они будут занимать ценное пространство.

Спальная зона

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Отдельное внимание уделите планировке спальных мест, учитывая взаимоотношения детей. Если брат с сестрой неразлучные друзья, поставьте кровати параллельно или перпендикулярно; так и дети смогут пошептаться перед сном, и пространство сэкономите. Этот вариант хорош для малышей, которые не любят спать в одиночестве, — рядом им будет нескучно.

Если у детей независимые отношения, поставьте кровати изголовьями друг к другу, разделив их высоким стеллажом. Если есть возможность, организуйте детям спальные места в разных углах комнаты — на максимальном удалении совместное пребывание в одной комнате не будет казаться детям таким уж плохим.

Учебная зона

Оформлять рабочие зоны следует с учетом разницы в возрасте у детей. Например, рабочим местом дошкольника может быть переносной столик для творчества — он прекрасно разместится в любом удобном месте. Письменный стол лучше поставить ближе к окну — так вы обеспечите максимальное естественное освещение в рабочей зоне школьника.

Если оформляете детскую «на вырост», обратите внимание на модель стола с удлиненной или широкой столешницей — в будущем за ним дети смогут одновременно делать уроки, не мешая друг другу, а вам не придется полностью переобустраивать комнату и заменять мебель.

Игровая зона

Место для игр в общей детской может быть единым. Достаточно небольшого мягкого коврика между кроватями — и комфортная игровая зона готова. Но этот вариант подходит только для маленьких детей, которым интересно играть друг с другом.

Сложнее, если между детьми большая разница в возрасте. В этом случае придется разделить игровую зону: для малыша оставить тот же коврик, а старшему ребенку выделить уголок для отдыха. Для его обустройства подойдет бескаркасное кресло, на котором можно и почитать, и с друзьями в соцсетях пообщаться. Для экономии пространства можно задействовать подоконник — с мягкими подушками и матрасом он станет уютным диваном для подростка.

Система хранения вещей

При организации хранения в детской для детей разного пола лучшим решением с точки зрения психологов станут отдельные шкафы для одежды. Нет места? Выбирайте большие шкафы с внутренним делением — они помогут реально сэкономить и пространство, и финансы. Есть возможность встроить шкаф в стену — воспользуйтесь ею. Так вы сохраните максимальный простор в комнате, а дети смогут свободнее и безопаснее перемещаться, не спотыкаясь об углы.

Для учебных принадлежностей и книг отлично подойдут узкие стеллажи — их можно установить под самый потолок, например по периметру оконного проема. Таким образом комната будет выглядеть более просторной, да и порядок в ней станет легче поддерживать.

Примеры интерьеров общей детской: 11 интересных идей

А теперь предлагаем рассмотреть несколько дизайнерских идей, которые помогут создать модный и оригинальный интерьер детской при помощи всего нескольких элементов.

1. Открытый стеллаж

Проще всего зонировать пространство в совместных детских можно открытым стеллажом. С помощью компактной конструкции вы не только отделите спальные зоны, но и создадите дополнительную систему хранения, не занимая при этом много места.

2. Двухъярусные кровати

Отличное решение для обустройства маленьких детских. Если на каждом уровне установить отдельные ночники, то спальные места смогут служить детям и как уголки для уединения.

3. Шторы

Экономвариант для разделения пространства в общей детской — оформление штор по краю кроватей. Текстиль обеспечит приватность детей во время отдыха и внесет цвет в комнату, где преобладает нейтральная цветовая гамма.

Фото: hgtv.com

4. Игровая зона наверху

Еще одна классная идея: оформите игровую зону над кроватями, куда можно забраться по лестнице. В таком убежище дети смогут и вместе поиграть, и уединиться.

5. Яркие детали

Ищете нестандартные интерьерные идеи? Впустите в комнату новые краски. Яркие покрывала, мягкие пуфы, таблички над кроватями с именами детей... Всего несколько деталей — и в комнате появятся игривые нотки.

6. Компактная мебель

Компактный мебельный гарнитур, в котором есть все для отдыха и хранения, станет находкой для крошечных детских.

7. Угловая планировка

Это отличная идея для обустройства детской. Так центр комнаты полностью остается свободным для игр.

8. Односпальные кровати со стеллажами

Вы против многоуровневой мебели? Две односпальные кровати со стеллажами в изголовьях, размещенные вдоль параллельных стен, — отличная альтернатива двухъярусным кроватям.

Фото: home-designing.com

9. Диваны

Ваши дети уже достигли подросткового возраста и любят собираться с друзьями в своей комнате? Замените им обычные кровати на диваны. Объединив таким образом спальню с зоной отдыха, удастся выделить место, например, для спортивной горки.

10. Перегородки

По такому же принципу можно оформить интерьер комнаты для разновозрастных детей. Разделите спальню и рабочую зону перегородками — они не только отлично зонируют пространство, но и решат проблему режима дня.

11. Детская для троих

А вот вариант интерьера детской, в которой могут жить трое детей. Обратите внимание, как многофункциональная кровать с тремя спальными местами, оснащенными полочками, отлично решает вопрос нехватки пространства.