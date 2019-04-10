Оливковый цвет в интерьере: 15 модных сочетаний

Оливковый цвет в интерьере считается универсальным. Он стильный и утонченный, хорошо сочетается с нейтральными оттенками: бежевыми, белыми и коричневыми. Оливковый очень популярен у модельеров, так как он идет людям с разными оттенками кожи. В дизайне интерьеров всплески оливкового освежают комнату. Однако с этими цветами нужно быть осторожным, так как слишком большое количество оттенка может угнетать вас и делать комнату унылой и темной.





Психология оливкового цвета

Интересно, что название цвета (green olive) пришло в наш язык из среднеанглийского. В Англии оно появилось в период с 1150 по 1500 год, а сам цвет назван так в честь оттенка зеленых оливок.

Как и другие зеленые цвета, оливковый считается спокойным и оказывает благоприятное воздействие на сознание человека. Психологи считают, что светлые оливковые оттенки олицетворяют молодость, свежесть и яркость человеческой жизни. А темные насыщенные цвета говорят о зрелости и обретенной с годами мудрости.

Фото: australianinteriordesignawards.com

С какими цветами сочетается оливковый в интерьере

Оливковый цвет относится к гамме теплых оттенков и считается дружелюбным по отношению ко многим цветам. Палитра оливковых оттенков начинается от фисташковых светлых тонов и заканчивается темными земляными, поэтому можно создать огромное количество комбинаций с другими цветами. С холодными и светлыми оттенками оливковый делает помещение просторнее, а темная палитра в сочетании с теплыми зелеными цветами создает более интимную и приватную атмосферу в комнате. Давайте посмотрим, с какими оттенками оливковый сочетается лучше всего.

1. Оливковый и серый

Это очень простое и удачное сочетание холодных и теплых оттенков. К тому же и серый и оливковый — два модных оттенка. Поэтому гостиные и спальни, оформленные в этой гамме, будут смотреться очень стильно.

Фото: delightfull.eu

2. Оливковый и бежевый

Бежевый, кремовый или подобный оттенок палитры хорошо подойдет как базовый цвет. Оливковые тона на фоне светлых бежевых будут создавать контрастные акценты. Элементы кофейных оттенков тоже будут смотреться неплохо. Однако ими не стоит увлекаться, иначе комната будет выглядеть слишком темной.

3. Оливковый и белый

Комбинация белого и оливкового — традиционное сочетание, которое часто используется в домашнем интерьере. Белый отлично подсвечивает мрачноватые оттенки оливкового, поэтому сочетание таких цветов никогда не сделает комнату темной. ltr">Оливковый цвет в интерьере считается универсальным. Он стильный и утонченный, хорошо сочетается с нейтральными оттенками: бежевыми, белыми и коричневыми. Оливковый очень популярен у модельеров, так как он идет людям с разными оттенками кожи. В дизайне интерьеров всплески оливкового освежают комнату. Однако с этими цветами нужно быть осторожным, так как слишком большое количество оттенка может угнетать вас и делать комнату унылой и темной.





Психология оливкового цвета

Интересно, что название цвета (green olive) пришло в наш язык из среднеанглийского. В Англии оно появилось в период с 1150 по 1500 год, а сам цвет назван так в честь оттенка зеленых оливок.

Как и другие зеленые цвета, оливковый считается спокойным и оказывает благоприятное воздействие на сознание человека. Психологи считают, что светлые оливковые оттенки олицетворяют молодость, свежесть и яркость человеческой жизни. А темные насыщенные цвета говорят о зрелости и обретенной с годами мудрости.

Фото: australianinteriordesignawards.com

С какими цветами сочетается оливковый в интерьере

Оливковый цвет относится к гамме теплых оттенков и считается дружелюбным по отношению ко многим цветам. Палитра оливковых оттенков начинается от фисташковых светлых тонов и заканчивается темными земляными, поэтому можно создать огромное количество комбинаций с другими цветами. С холодными и светлыми оттенками оливковый делает помещение просторнее, а темная палитра в сочетании с теплыми зелеными цветами создает более интимную и приватную атмосферу в комнате. Давайте посмотрим, с какими оттенками оливковый сочетается лучше всего.

1. Оливковый и серый

Это очень простое и удачное сочетание холодных и теплых оттенков. К тому же и серый и оливковый — два модных оттенка. Поэтому гостиные и спальни, оформленные в этой гамме, будут смотреться очень стильно.

Фото: delightfull.eu

2. Оливковый и бежевый

Бежевый, кремовый или подобный оттенок палитры хорошо подойдет как базовый цвет. Оливковые тона на фоне светлых бежевых будут создавать контрастные акценты. Элементы кофейных оттенков тоже будут смотреться неплохо. Однако ими не стоит увлекаться, иначе комната будет выглядеть слишком темной.

3. Оливковый и белый

Комбинация белого и оливкового — традиционное сочетание, которое часто используется в домашнем интерьере. Белый отлично подсвечивает мрачноватые оттенки оливкового, поэтому сочетание таких цветов никогда не сделает комнату темной.