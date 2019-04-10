Оливковый цвет в интерьере: 15 модных сочетаний

Если вы любите стильные, неординарные решения и ищете интересные цвета для дизайна интерьера, обратите внимание на оливковый цвет. Мы расскажем, как сочетать его с другими цветами и не испортить при этом интерьер.
Оливковый цвет в интерьере считается универсальным. Он стильный и утонченный, хорошо сочетается с нейтральными оттенками: бежевыми, белыми и коричневыми. Оливковый очень популярен у модельеров, так как он идет людям с разными оттенками кожи. В дизайне интерьеров всплески оливкового освежают комнату. Однако с этими цветами нужно быть осторожным, так как слишком большое количество оттенка может угнетать вас и делать комнату унылой и темной.
Психология оливкового цвета
Интересно, что название цвета (green olive) пришло в наш язык из среднеанглийского. В Англии оно появилось в период с 1150 по 1500 год, а сам цвет назван так в честь оттенка зеленых оливок.
Как и другие зеленые цвета, оливковый считается спокойным и оказывает благоприятное воздействие на сознание человека. Психологи считают, что светлые оливковые оттенки олицетворяют молодость, свежесть и яркость человеческой жизни. А темные насыщенные цвета говорят о зрелости и обретенной с годами мудрости.
С какими цветами сочетается оливковый в интерьере
Оливковый цвет относится к гамме теплых оттенков и считается дружелюбным по отношению ко многим цветам. Палитра оливковых оттенков начинается от фисташковых светлых тонов и заканчивается темными земляными, поэтому можно создать огромное количество комбинаций с другими цветами. С холодными и светлыми оттенками оливковый делает помещение просторнее, а темная палитра в сочетании с теплыми зелеными цветами создает более интимную и приватную атмосферу в комнате. Давайте посмотрим, с какими оттенками оливковый сочетается лучше всего.
1. Оливковый и серый
Это очень простое и удачное сочетание холодных и теплых оттенков. К тому же и серый и оливковый — два модных оттенка. Поэтому гостиные и спальни, оформленные в этой гамме, будут смотреться очень стильно.
2. Оливковый и бежевый
Бежевый, кремовый или подобный оттенок палитры хорошо подойдет как базовый цвет. Оливковые тона на фоне светлых бежевых будут создавать контрастные акценты. Элементы кофейных оттенков тоже будут смотреться неплохо. Однако ими не стоит увлекаться, иначе комната будет выглядеть слишком темной.
3. Оливковый и белый
Комбинация белого и оливкового — традиционное сочетание, которое часто используется в домашнем интерьере. Белый отлично подсвечивает мрачноватые оттенки оливкового, поэтому сочетание таких цветов никогда не сделает комнату темной. ltr">Оливковый цвет в интерьере считается универсальным. Он стильный и утонченный, хорошо сочетается с нейтральными оттенками: бежевыми, белыми и коричневыми. Оливковый очень популярен у модельеров, так как он идет людям с разными оттенками кожи. В дизайне интерьеров всплески оливкового освежают комнату. Однако с этими цветами нужно быть осторожным, так как слишком большое количество оттенка может угнетать вас и делать комнату унылой и темной.
Психология оливкового цвета
Интересно, что название цвета (green olive) пришло в наш язык из среднеанглийского. В Англии оно появилось в период с 1150 по 1500 год, а сам цвет назван так в честь оттенка зеленых оливок.
Как и другие зеленые цвета, оливковый считается спокойным и оказывает благоприятное воздействие на сознание человека. Психологи считают, что светлые оливковые оттенки олицетворяют молодость, свежесть и яркость человеческой жизни. А темные насыщенные цвета говорят о зрелости и обретенной с годами мудрости.
С какими цветами сочетается оливковый в интерьере
Оливковый цвет относится к гамме теплых оттенков и считается дружелюбным по отношению ко многим цветам. Палитра оливковых оттенков начинается от фисташковых светлых тонов и заканчивается темными земляными, поэтому можно создать огромное количество комбинаций с другими цветами. С холодными и светлыми оттенками оливковый делает помещение просторнее, а темная палитра в сочетании с теплыми зелеными цветами создает более интимную и приватную атмосферу в комнате. Давайте посмотрим, с какими оттенками оливковый сочетается лучше всего.
1. Оливковый и серый
Это очень простое и удачное сочетание холодных и теплых оттенков. К тому же и серый и оливковый — два модных оттенка. Поэтому гостиные и спальни, оформленные в этой гамме, будут смотреться очень стильно.
2. Оливковый и бежевый
Бежевый, кремовый или подобный оттенок палитры хорошо подойдет как базовый цвет. Оливковые тона на фоне светлых бежевых будут создавать контрастные акценты. Элементы кофейных оттенков тоже будут смотреться неплохо. Однако ими не стоит увлекаться, иначе комната будет выглядеть слишком темной.
3. Оливковый и белый
Комбинация белого и оливкового — традиционное сочетание, которое часто используется в домашнем интерьере. Белый отлично подсвечивает мрачноватые оттенки оливкового, поэтому сочетание таких цветов никогда не сделает комнату темной.
Наше портфолио более 10 000 проектов
4. Оливковый и коричневый
Коричневый и оливковый — два теплых оттенка, которые неплохо сочетаются друг с другом. Однако коричневый, как и оливковый, способен «съедать» свет. Поэтому такое сочетание может сделать комнату очень темной. Но решение проблемы есть: нужно добавить света, например в виде светильников и белых декоративных элементов. В освещении лучше всего использовать холодную и нейтральную цветовую температуру.
5. Оливковый и голубой
Комбинация оливковых и голубых оттенков гармонична по своей природе. Она напоминает яркое голубое небо и зеленые листья на деревьях, переливающиеся на солнце от легкого ветерка. Такая палитра привнесет в интерьер прохладу и наполнит его атмосферой умиротворения и безмятежности.
6. Оливковый и синий
Если же голубой кажется слишком ярким, можно использовать более консервативный синий. Подойдут и темные оттенки, и посветлее — например оттенок морской волны. Особенно привлекательно этот цвет будет смотреться в виде акцентов: подушек на диване и штор.
7. Оливковый и фиолетовый
Присутствие фиолетового в домашнем интерьере сделает дизайн утонченно аристократичным. Такое сочетание отлично будет смотреться в кабинете или классической гостиной. Но важно помнить, что фиолетовый — темный цвет, поэтому нужно либо добавлять в интерьер побольше светлых акцентов, либо использовать яркие фиолетовые цвета. С задачей оптимального подбора оттенков лучше всего справится студия дизайна интерьеров.
8. Оливковый и желтый
Если сочетать оливковый и желтый, получится сочный интерьер, напоминающий яркий летний день. Такая комбинация хорошо будет смотреться в детской комнате или спальне.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Оливковый цвет в гостиной
В отличие от ярких салатовых и насыщенно зеленых оттенков оливковый цвет спокойный и отлично подойдет для оформления гостиных. Использование мягкой оливковой палитры располагает к общению и хорошо смотрится в классическом интерьере. Приглушенные оттенки и отсутствие цветовых контрастов отлично передают атмосферу невозмутимой элегантности.
Оливковый цвет: оформление кухни
Оливковый в интерьере кухне имеет массу достоинств. Это немаркий цвет, поэтому на кухонной мебели такого оттенка меньше будет заметна грязь.
Еще одно преимущество — возможность использовать этот оттенок в любом стиле. Светлые фисташковые оттенки — отличная альтернатива надоевшим базовым цветам. Они могут быть использованы для оформления кухни как в классическом варианте, так и, например, в стиле хай-тек.
Яркие оливковые оттенки тоже подойдут для кухни. В таком цвете может быть оформлен весь кухонный гарнитур. Например такой как на фото:
Дизайн спальни в оливковом цвете
Спальня — это место, где хочется отдохнуть от ярких красок и необычных акцентов. Если вы хотите оформить комнату в оливковых оттенках, обратите внимание на более светлые тона.
Нежные фисташковые оттенки, молочные и светло-зеленые вкрапления в интерьере — то, что идеально смотрится в спальной и не раздражает по утрам.
А вы когда-нибудь сталкивались с оливковым цветом в интерьере? Расскажите о своем опыте в комментариях.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники