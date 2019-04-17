Принты в интерьере: гид от ReRooms по видам и названиям узоров

Графические рисунки в интерьере применяются повсюду: они шикарно смотрятся на стенах и потолке, на полу и фасадах мебели, на предметах декора и в текстиле. Какие узоры популярны в дизайнерском мире, как их используют в современных интерьерах и в чем их преимущества? ReRooms сделал подборку актуальных и проверенных временем принтов — с ними ваш интерьер не устареет долгие годы.

Графические рисунки в интерьере применяются повсюду: они шикарно смотрятся на стенах и потолке, на полу и фасадах мебели, на предметах декора и в текстиле. Какие узоры популярны в дизайнерском мире, как их используют в современных интерьерах и в чем их преимущества? ReRooms сделал подборку актуальных и проверенных временем принтов — с ними ваш интерьер не устареет долгие годы.

Принты и узоры — эффективные инструменты в руках дизайнеров, задающие особое настроение интерьерам, оживляющие безликие пространства, вносящие в них яркость и динамичность. Однако орнаменты служат не только элементами украшения — с их помощью можно деликатно скрыть недостатки планировки, зрительно раздвинуть границы помещения и аккуратно расставить акценты, когда для них не хватает места.

Принт пейсли часто называют «турецким бобом» или «индийскими огурцами». Это повторяющиеся каплевидные узоры с витиеватой росписью, динамично направленные в разные стороны. Узор пейсли сочетает растительные и геометрические мотивы, поэтому гармонично вписывается и в классические, и в современные интерьеры. В основном «огуречный» рисунок используют в текстильном оформлении, но можно увидеть его на обоях и коврах.

Прелесть экспрессивного пейсли заключается в том, что он толерантен к другим принтам. Его легко можно сочетать с неброскими и крупными узорами, хотя и в сольном применении он может отлично выступать в роли как благородного фона интерьера, так и изысканного акцента. В просторных классических гостиных и спальнях эффектно смотрятся узоры пейсли в темных тонах, для поп-арта и ар-деко больше подойдут принты ярких и контрастных оттенков. Даже в лофте можно найти место для восточного пейсли: диван или кресло с ненавязчивым «огуречным» мотивом придаст обжитый вид помещению, оформленному в индустриальной стилистике.

Дамаск

Принт дамаск — один из самых популярных среди растительных интерьерных орнаментов. Он представляет собой симметричные флористические рисунки с витиеватыми линиями, в центре которых расположен красивый цветок.

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Дамасский орнамент раньше, как правило, применяли на обоях, в текстиле и обивке мебели только в классических интерьерах. Сегодня же этот роскошный узор включают и в современные стилистики, привнося в них немного гламура и модной неординарности. Вам нужен акцент на стене — используйте узор дамаск в качестве акцента. Если же скомбинировать мелкий принт на текстиле с таким же крупным узором на обоях, то орнамент будет выглядеть намного сочнее и выразительнее.

Виши, тартан, гинем

Разновидностей клетчатых узоров существует около двух десятков, но только некоторые из них используют в интерьерном дизайне. В частности, в классических интерьерах популярен принт тартан. В его основе лежат широкие монохромные перпендикулярные полосы, которые при пересечении образуют клетчатый узор. Двухцветный узор из мелкой клетки — виши — считается спутником прованса, английской классики и кантри. В его рисунке, как правило, всегда есть белый цвет, дополняет его контрастный оттенок. Многоцветный клетчатый узор с характерным распределением тонов называется «гинем» — в нем на пересечении линий чередуются насыщенные и приглушенные оттенки, фоном которых чаще всего выступает белый цвет.

Узор тартан с большими клетками отлично подойдет для оформления кабинетов, домашних офисов и холостяцких спален — несмотря на некую строгость он привнесет в сдержанные помещения спокойствие и размеренность. Клетчатые принты виши и гинем со свойственной им наивной простотой и игривостью будут уместны в интерьерах гостиных, столовых, спален и детских. Нужно привнести в комнату задушевную атмосферу — используйте текстиль с мелкой клеткой. Раздвинуть границы помещения и сделать его визуально просторнее помогут клетчатые принты среднего размера в отделке.

Страйпс и райе

Популярность полосатых принтов в интерьере очевидна, ведь с их помощью можно скорректировать многие недостатки и неудачные пропорции помещений. Вертикальные полосы отлично приподнимают потолок, горизонтальные — раздвигают стены. В современных интерьерах широко применяются паттерны страйпс (двухцветные полоски одинаковой ширины) и райе (контрастные и различные по ширине полосы).

Учтите: с полосатыми принтами не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вертикальные полосы не стоит использовать в узких помещениях — с ними комната станет похожа на колодец. Горизонтальные же полосы, расширяя пространство, скрадывают высоту — низкие потолки в комнате на их фоне станут еще более приземистыми. Чтобы избежать подобных неудач, используйте в отделке принты пастельных и нейтральных расцветок. Яркие полоски райе лучше добавлять в интерьеры с помощью текстиля, ковров и аксессуаров.

Решетка

Узор «решетка» (imperial trellis) в интерьерах российских квартир стали использовать сравнительно недавно, хотя в западных странах он уже много лет в моде. Там его популяризировала американский дизайнер Келли Уэстлер, известная во всем мире как декоратор шикарных апартаментов для голливудских звезд. Именно она начала применять геометрический орнамент с решетчатыми элементами, используя его на различных поверхностях: от текстиля до обоев.

Решетчатый принт сочетает в себе геометрические линии и плавные овальные формы. Он станет удачной находкой для тех, кто хочет создать динамичный интерьер в маленькой комнате — с его помощью можно легко создать иллюзию объема. Но без фанатизма: этот орнамент самодостаточен, поэтому лучше ему отвести небольшую декоративную роль, а не миксовать в «решетку» стены и мебель.

Гусиная лапка

Узор «гусиная лапка», называемый еще «ломаная клетка» — классика геометрического рисунка в интерьере. Он ворвался в дизайнерский мир благодаря стараниям неподражаемой Коко Шанель, широко использовавшей принт в костюмных тканях. Родиной же смазанной по диагонали клетки считается Шотландия, где такой рисунок использовали в расцветке килтов и пледов для передачи информации о статусе владельца и его клановой принадлежности.

Традиционная «гусиная лапка» представляет собой двухцветный монохромный узор в черно-белой гамме. Сегодня же этот принт широко используется в разноцветных вариациях, от малого шага до крупных калибров. В современных интерьерах «гусиную лапку» чаще всего применяют на обивочных тканях для мебели. Мелкий рисунок хорошо подстраивается под стилистику кантри, маскируя потертости винтажной мебели. Крупная ломаная клетка вносит динамику и оживленность в интерьеры в стиле минимализм. Отлично смотрится такой принт и на коврах: с его помощью создается эффектный фон для лаконичной мебели и достигается иллюзия расширения пространства в небольших комнатах. Правда, включать «гусиную лапку» в интерьер нужно дозированно, иначе она зарябит в глазах.

Икат

Популярный узор икат представляет собой размытые многоугольники, ромбы и абстрактные пятна, собранные в интересную композицию. Он относится к категории восточных орнаментов, но благодаря своей ненавязчивости отлично подходит к современным интерьерам.

Главным преимуществом иката можно назвать отсутствие у рисунка четких границ — на поверхности с таким принтом не видны загрязнения, поэтому практичным решением будет его использование на полу в детской или на кухне. Учитывайте, что принты икат в одиночестве смотрятся в интерьерах как безвкусные пятна: обязательно используйте их парами, например, в тон к портьерам подберите ковер, к обоям — декоративные подушки или плед.

Шеврон

Принт шеврон — это известные зигзаги и елочки, которые всегда находятся на пике популярности. Массовое применение этих узоров в интерьерах обусловлено их способностью менять геометрию пространства. Именно поэтому шевроны незаменимы для наших типичных квартир, архитектура которых далека от совершенства.

Зигзагообразные паттерны создают ошеломляющие зрительные иллюзии в любом пространстве. С елочкой на полу узкие комнаты становятся намного шире, с елочкой на стенах — выше. С помощью шевронов можно идеально замаскировать неудачные выступающие углы — они сольются со стенами, пространство разгрузится. Однако активно применять такой принт в интерьере не стоит: он довольно активен и навязчив, поэтому в изобилии может утомлять.

Аргайл

Узор из квадратов или ромбов, пересеченных диагональными линиями, называется «аргайл». Он так же, как и тартан, родом из Шотландии, где его еще в начале XX века начали применять как одежный принт. Сегодня ромбовидные узоры перекочевали в интерьеры, где отлично работают не только как украшения, но и как функциональные инструменты.

Аргайлы создают в комнате эффект трехмерности и динамичности, которые не раздражают взор. При этом они наполняют комнату теплом и уютом, вызывая ассоциации с теплыми вязаными вещами, в которые хочется укутаться в холодную погоду. Вам нужно внести яркий акцент в комнату? Используйте разноцветные ромбы. Хотите добавить английского аристократизма в классический интерьер — ограничьтесь монохромным орнаментом, сочетающимся по цвету с основной отделкой.

Меандр

Еще один популярный геометрический принт, известный под названием «греческий орнамент». Он представляет собой замкнутый рисунок из непрерывных ломаных линий, напоминающий ходы лабиринта. Меандр широко используют для окантовки штор, ковров, постельного белья, полотенец, подушек. Оригинально он смотрится в качестве декоративного бордюра на стыке потолка и стен.

В современных интерьерах греческий орнамент можно встретить на стенах и обивке мебели. Правда, лучше им не увлекаться: меандр не терпит конкуренции с другими узорами, он может применяться только в качестве основного украшения.