Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стиле

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как в стандартной двушке создать красивый и удобный интерьер в скандинавском стиле.
Стильный и легкий скандинавский стиль пользуется большой популярностью у россиян. В нем привлекает все: легкость, естественность и простота, отсутствие показной роскоши, обязательная экологическая чистота, а главное — функциональность и практичность. Именно такой интерьер нужно было разработать дизайнерам ReRooms в стандартной двушке площадью 61,6 метра. Заказчики хотели, чтобы их квартира стала светлой, уютной и комфортной. Специалисты учли пожелания: они создали продуманное и функциональное пространство, в котором поместилось все необходимое.
Планировка квартиры для этих целей оказалась весьма удачной: здесь есть изолированная кухня, раздельный санузел и две комнаты. В каждой из них дизайнеры тщательно проработали интерьер, который получился не только красивым, но и удобным для отдыха и работы.
Прихожая
Просто и со вкусом — именно так можно охарактеризовать нашу сканди-прихожую, в которой органично слились удобство и функциональность. Светло-серые стены гармонично сочетаются с белой мебелью, создавая воздушную легкость в небольшом помещении. Дополняет цветовую гамму скандинавского стиля ламинат под дерево.
Набор мебели минимальный, но практичный: тумба для обуви, шкаф для хранения вещей, открытая вешалка с полкой для головных уборов и зеркало с подсветкой. Акцент было решено вынести на узкую стену между межкомнатными дверями: там дизайнеры ReRooms предложили поставить консольный столик, на котором нашлось место для декоративного горшка с цветком.
Как и положено скандинавскому стилю, в прихожей много света: большая люстра и два настенных бра с мягким свечением.
Для создания интерьера прихожей дизайнеры использовали:
Кухня
На кухне дизайнеры воплотили функциональность и комфорт. В небольшой по площади комнате они удачно разместили все необходимое для приготовления и приема пищи. Здесь выделена удобная рабочая зона — угловой кухонный гарнитур белого цвета из массива ясеня с вместительной системой хранения. Обеденная зона оформлена с помощью овального стола и изящных стульев. Они воплощают практичный минимализм, без которого невозможно создать сканди-стиль.
Стены окрашены в светло-бежевый цвет, с которым гармонично контрастирует темный пол из керамогранита. Акцент сделан на стене рабочего фартука — она декорирована голубой плиткой с интересным узором, которая оживляет общую цветовую гамму интерьера.
Кухня в скандинавском стиле, как и другие комнаты, требует много естественного света. В нашем случае его недостаточно, так как окно выходит на лоджию. Этот недостаток специалисты компенсировали искусственными источниками освещения — элегантной семирожковой люстрой и подсветкой, которая размещена по периметру всей рабочей зоны.
Для интерьера кухни использовались:
Гостиная
В гостиной площадью 14,7 метра дизайнеры разместили модный мебельный гарнитур, сочетающий текстуру дуба и элегантный глянец, что любят скандинавы. Все функциональные элементы мебели скрыты за плавными фасадами с системой встроенной подсветки теплого спектра, создающей в комнате солнечное настроение.
Зона отдыха обустроена модульным диваном и белым журнальным столиком со стеклянной столешницей. Они так же функциональны, как и все в скандинавском интерьере: диван способен трансформироваться в просторное спальное место, под столом есть отдельная полка для хранения вещей.
Рабочую зону в гостиной спрятали в нише, тем самым превратив недостаток помещения в достоинство. Там организовали мини-стеллаж из открытых полок для хранения всего необходимого для работы и небольшой письменный стол.
Яркий акцент в комнату внесли портьеры и диванные подушки желтого цвета. Они эффектно сочетаются с господствующим в комнате белым цветом, оживляя интерьерные детали.
Для оформления интерьера гостиной дизайнеры использовали:
Спальня
Спальня, как и все остальные комнаты, выполнена в светло-бежевых тонах, сочетающихся с серым цветом. Она функционально разбита на зоны, но при этом не выглядит заставленной — в центре комнаты размещена большая кровать, в углу при входе в комнату создана гардеробная, которую спрятали за возведенной стеной из гипсокартона.
Кровать простого и элегантного дизайна с высоким изголовьем и отсутствием выступающих ножек — главное украшение интерьера. Она выполнена из светлого дерева благородной текстуры и искусственной кожи. На такой кровати не только комфортно спать — под ее основанием находится вместительный отсек для хранения постельных принадлежностей или сезонной одежды. Дополняют функции кровати тумбы с выдвижными ящиками.
Свежесть в комнату вносят живые цветы. Для них даже организовали дизайнерскую подставку — стеллаж-лесенку с бортами, который просто создан для скандинавского стиля. Акцентное оформление дополнили картинами на стене над изголовьем кровати.
Для оформления спальни использовали:
Санузел и ванная
Раздельные ванная и санузел по цветовому оформлению соответствуют всем остальным комнатам квартиры. Там преобладают светло-серые оттенки, контрастом к которым выступают белоснежная сантехника и акцентные стены темного цвета.
Соблюдено и строгое правило скандинавского стиля — комфорт и практичность. В крошечном санузле специалисты спрятали все коммуникации в стену, где еще и создали скрытую нишу для хранения бытовой химии. При выборе унитаза остановились на подвесной модели — она выглядит компактно и современно.
В ванной также правильно продумана система хранения — ее встроили в нишу с открытыми полками, которую отделали акцентной плиткой, сочетающейся по тону с основным цветом комнаты. Как и в санузле, здесь решили остановиться на подвесной тумбе с белой раковиной, чтобы визуально сделать комнату просторнее.
Акцентом выступает темная плитка на одной из стен и на полу. В качестве декора в ванной использован табурет-лестница, где можно хранить разные мелочи, и зеркало с подсветкой и системой антипар.
Для оформления ванной и санузла дизайнеры использовали:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники