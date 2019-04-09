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Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стиле


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Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как в стандартной двушке создать красивый и удобный интерьер в скандинавском стиле.

Содержание

Стильный и легкий скандинавский стиль пользуется большой популярностью у россиян. В нем привлекает все: легкость, естественность и простота, отсутствие показной роскоши, обязательная экологическая чистота, а главное — функциональность и практичность. Именно такой интерьер нужно было разработать дизайнерам ReRooms в стандартной двушке площадью 61,6 метра. Заказчики хотели, чтобы их квартира стала светлой, уютной и комфортной. Специалисты учли пожелания: они создали продуманное и функциональное пространство, в котором поместилось все необходимое.

Планировка квартиры для этих целей оказалась весьма удачной: здесь есть изолированная кухня, раздельный санузел и две комнаты. В каждой из них дизайнеры тщательно проработали интерьер, который получился не только красивым, но и удобным для отдыха и работы.

Прихожая

Просто и со вкусом — именно так можно охарактеризовать нашу сканди-прихожую, в которой органично слились удобство и функциональность. Светло-серые стены гармонично сочетаются с белой мебелью, создавая воздушную легкость в небольшом помещении. Дополняет цветовую гамму скандинавского стиля ламинат под дерево.

Фото № 1: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Набор мебели минимальный, но практичный: тумба для обуви, шкаф для хранения вещей, открытая вешалка с полкой для головных уборов и зеркало с подсветкой. Акцент было решено вынести на узкую стену между межкомнатными дверями: там дизайнеры ReRooms предложили поставить консольный столик, на котором нашлось место для декоративного горшка с цветком.

Фото № 2: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Как и положено скандинавскому стилю, в прихожей много света: большая люстра и два настенных бра с мягким свечением. 

Для создания интерьера прихожей дизайнеры использовали:

Фото № 3: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стиле
Ламинат Tarkett Riviera цвет: дуб портофино
639 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Прихожая Hoff Olso
96 760 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухня

На кухне дизайнеры воплотили функциональность и комфорт. В небольшой по площади комнате они удачно разместили все необходимое для приготовления и приема пищи. Здесь выделена удобная рабочая зона — угловой кухонный гарнитур белого цвета из массива ясеня с вместительной системой хранения. Обеденная зона оформлена с помощью овального стола и изящных стульев. Они воплощают практичный минимализм, без которого невозможно создать сканди-стиль.

Фото: rerooms.ru  

Стены окрашены в светло-бежевый цвет, с которым гармонично контрастирует темный пол из керамогранита. Акцент сделан на стене рабочего фартука — она декорирована голубой плиткой с интересным узором, которая оживляет общую цветовую гамму интерьера.

Фото № 4: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стилеФото: rerooms.ru  

Кухня в скандинавском стиле, как и другие комнаты, требует много естественного света. В нашем случае его недостаточно, так как окно выходит на лоджию. Этот недостаток специалисты компенсировали искусственными источниками освещения — элегантной семирожковой люстрой и подсветкой, которая размещена по периметру всей рабочей зоны.

Для интерьера кухни использовались:

Фото № 5: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стиле
Стол Hoff Лион
19 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул Deep House EAMES DSW
3 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кухонный гарнитур Мария Farm
177 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра Favourite 1191-7P Idilia
12 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Гостиная

В гостиной площадью 14,7 метра дизайнеры разместили модный мебельный гарнитур, сочетающий текстуру дуба и элегантный глянец, что любят скандинавы. Все функциональные элементы мебели скрыты за плавными фасадами с системой встроенной подсветки теплого спектра, создающей в комнате солнечное настроение.

Зона отдыха обустроена модульным диваном и белым журнальным столиком со стеклянной столешницей. Они так же функциональны, как и все в скандинавском интерьере: диван способен трансформироваться в просторное спальное место, под столом есть отдельная полка для хранения вещей.

Фото: rerooms.ru

Рабочую зону в гостиной спрятали в нише, тем самым превратив недостаток помещения в достоинство. Там организовали мини-стеллаж из открытых полок для хранения всего необходимого для работы и небольшой письменный стол.

Яркий акцент в комнату внесли портьеры и диванные подушки желтого цвета. Они эффектно сочетаются с господствующим в комнате белым цветом, оживляя интерьерные детали. 

Фото № 6: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Для оформления интерьера гостиной дизайнеры использовали:

Фото № 7: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стиле
Письменный стол ИКЕА ЛИННМОН
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул Hoff Мила
1 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Журнальный стол от ИКЕА ЛИАТОРП
14 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник Favourite 1712-8C Sibua
19 998 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Модульный диван Сокруз АРНО 2В
67 280 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гостиная LUMIO с подсветкой
70 063 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Спальня

Спальня, как и все остальные комнаты, выполнена в светло-бежевых тонах, сочетающихся с серым цветом. Она функционально разбита на зоны, но при этом не выглядит заставленной — в центре комнаты размещена большая кровать, в углу при входе в комнату создана гардеробная, которую спрятали за возведенной стеной из гипсокартона.

Фото: rerooms.ru

Кровать простого и элегантного дизайна с высоким изголовьем и отсутствием выступающих ножек — главное украшение интерьера. Она выполнена из светлого дерева благородной текстуры и искусственной кожи. На такой кровати не только комфортно спать — под ее основанием находится вместительный отсек для хранения постельных принадлежностей или сезонной одежды. Дополняют функции кровати тумбы с выдвижными ящиками.

Фото № 8: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Свежесть в комнату вносят живые цветы. Для них даже организовали дизайнерскую подставку — стеллаж-лесенку с бортами, который просто создан для скандинавского стиля. Акцентное оформление дополнили картинами на стене над изголовьем кровати.

Для оформления спальни использовали:

Фото № 9: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стиле
Тумба Hoff Ларго
4 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочный светильник Favourite Board 1079-3C
8 910 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать с подъемным механизмом Hoff Hoff Ларго
23 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стеллаж-лесенка с бортами SCANDI
3 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гардеробная Formarosta Larvij
Купить
Подвесной светильник FAVOURITE ORIENT 1673-1P
7 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Санузел и ванная

Раздельные ванная и санузел по цветовому оформлению соответствуют всем остальным комнатам квартиры. Там преобладают светло-серые оттенки, контрастом к которым выступают белоснежная сантехника и акцентные стены темного цвета.

Соблюдено и строгое правило скандинавского стиля — комфорт и практичность. В крошечном санузле специалисты спрятали все коммуникации в стену, где еще и создали скрытую нишу для хранения бытовой химии. При выборе унитаза остановились на подвесной модели — она выглядит компактно и современно.

Фото: rerooms.ru  

В ванной также правильно продумана система хранения — ее встроили в нишу с открытыми полками, которую отделали акцентной плиткой, сочетающейся по тону с основным цветом комнаты. Как и в санузле, здесь решили остановиться на подвесной тумбе с белой раковиной, чтобы визуально сделать комнату просторнее.


rerooms.ru
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rerooms.ru
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Акцентом выступает темная плитка на одной из стен и на полу. В качестве декора в ванной использован табурет-лестница, где можно хранить разные мелочи, и зеркало с подсветкой и системой антипар.

Фото № 10: Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Для оформления ванной и санузла дизайнеры использовали:

Унитаз подвесной Vitra Form 300
8 280 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная тумба с раковиной Roca The Gap
25 296 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Душевая система со стационарной лейкой Elghansa MONDSCHEIN NEW
16 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Чугунная ванна Roca Akira
55 720 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало с подсветкой и системой антипар Roca The Gap
9 565 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Табурет-лестница ИКЕА БЕКВЭМ
999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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