Проект ReRooms: солнечная двушка в скандинавском стиле

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как в стандартной двушке создать красивый и удобный интерьер в скандинавском стиле.

Стильный и легкий скандинавский стиль пользуется большой популярностью у россиян. В нем привлекает все: легкость, естественность и простота, отсутствие показной роскоши, обязательная экологическая чистота, а главное — функциональность и практичность. Именно такой интерьер нужно было разработать дизайнерам ReRooms в стандартной двушке площадью 61,6 метра. Заказчики хотели, чтобы их квартира стала светлой, уютной и комфортной. Специалисты учли пожелания: они создали продуманное и функциональное пространство, в котором поместилось все необходимое.

Планировка квартиры для этих целей оказалась весьма удачной: здесь есть изолированная кухня, раздельный санузел и две комнаты. В каждой из них дизайнеры тщательно проработали интерьер, который получился не только красивым, но и удобным для отдыха и работы.

Прихожая

Просто и со вкусом — именно так можно охарактеризовать нашу сканди-прихожую, в которой органично слились удобство и функциональность. Светло-серые стены гармонично сочетаются с белой мебелью, создавая воздушную легкость в небольшом помещении. Дополняет цветовую гамму скандинавского стиля ламинат под дерево.

Фото: rerooms.ru



Набор мебели минимальный, но практичный: тумба для обуви, шкаф для хранения вещей, открытая вешалка с полкой для головных уборов и зеркало с подсветкой. Акцент было решено вынести на узкую стену между межкомнатными дверями: там дизайнеры ReRooms предложили поставить консольный столик, на котором нашлось место для декоративного горшка с цветком.

Фото: rerooms.ru





Как и положено скандинавскому стилю, в прихожей много света: большая люстра и два настенных бра с мягким свечением.

Для создания интерьера прихожей дизайнеры использовали:

Ламинат Tarkett Riviera цвет: дуб портофино 639 руб.* Купить *Цена может измениться Прихожая Hoff Olso 96 760 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухня

На кухне дизайнеры воплотили функциональность и комфорт. В небольшой по площади комнате они удачно разместили все необходимое для приготовления и приема пищи. Здесь выделена удобная рабочая зона — угловой кухонный гарнитур белого цвета из массива ясеня с вместительной системой хранения. Обеденная зона оформлена с помощью овального стола и изящных стульев. Они воплощают практичный минимализм, без которого невозможно создать сканди-стиль.

Фото: rerooms.ru



Стены окрашены в светло-бежевый цвет, с которым гармонично контрастирует темный пол из керамогранита. Акцент сделан на стене рабочего фартука — она декорирована голубой плиткой с интересным узором, которая оживляет общую цветовую гамму интерьера.

Фото: rerooms.ru



Кухня в скандинавском стиле, как и другие комнаты, требует много естественного света. В нашем случае его недостаточно, так как окно выходит на лоджию. Этот недостаток специалисты компенсировали искусственными источниками освещения — элегантной семирожковой люстрой и подсветкой, которая размещена по периметру всей рабочей зоны.

Для интерьера кухни использовались:

Стол Hoff Лион 19 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стул Deep House EAMES DSW 3 400 руб.* Купить *Цена может измениться Кухонный гарнитур Мария Farm 177 000 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра Favourite 1191-7P Idilia 12 199 руб.* Купить *Цена может измениться

Гостиная

В гостиной площадью 14,7 метра дизайнеры разместили модный мебельный гарнитур, сочетающий текстуру дуба и элегантный глянец, что любят скандинавы. Все функциональные элементы мебели скрыты за плавными фасадами с системой встроенной подсветки теплого спектра, создающей в комнате солнечное настроение.

Зона отдыха обустроена модульным диваном и белым журнальным столиком со стеклянной столешницей. Они так же функциональны, как и все в скандинавском интерьере: диван способен трансформироваться в просторное спальное место, под столом есть отдельная полка для хранения вещей.

Фото: rerooms.ru



Рабочую зону в гостиной спрятали в нише, тем самым превратив недостаток помещения в достоинство. Там организовали мини-стеллаж из открытых полок для хранения всего необходимого для работы и небольшой письменный стол.

Яркий акцент в комнату внесли портьеры и диванные подушки желтого цвета. Они эффектно сочетаются с господствующим в комнате белым цветом, оживляя интерьерные детали.

Фото: rerooms.ru



Для оформления интерьера гостиной дизайнеры использовали:

Письменный стол ИКЕА ЛИННМОН 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стул Hoff Мила 1 999 руб.* Купить *Цена может измениться Журнальный стол от ИКЕА ЛИАТОРП 14 999 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник Favourite 1712-8C Sibua 19 998 руб.* Купить *Цена может измениться Модульный диван Сокруз АРНО 2В 67 280 руб.* Купить *Цена может измениться Гостиная LUMIO с подсветкой 70 063 руб.* Купить *Цена может измениться

Спальня

Спальня, как и все остальные комнаты, выполнена в светло-бежевых тонах, сочетающихся с серым цветом. Она функционально разбита на зоны, но при этом не выглядит заставленной — в центре комнаты размещена большая кровать, в углу при входе в комнату создана гардеробная, которую спрятали за возведенной стеной из гипсокартона.

Фото: rerooms.ru



Кровать простого и элегантного дизайна с высоким изголовьем и отсутствием выступающих ножек — главное украшение интерьера. Она выполнена из светлого дерева благородной текстуры и искусственной кожи. На такой кровати не только комфортно спать — под ее основанием находится вместительный отсек для хранения постельных принадлежностей или сезонной одежды. Дополняют функции кровати тумбы с выдвижными ящиками.

Фото: rerooms.ru



Свежесть в комнату вносят живые цветы. Для них даже организовали дизайнерскую подставку — стеллаж-лесенку с бортами, который просто создан для скандинавского стиля. Акцентное оформление дополнили картинами на стене над изголовьем кровати.

Для оформления спальни использовали:

Тумба Hoff Ларго 4 999 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочный светильник Favourite Board 1079-3C 8 910 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать с подъемным механизмом Hoff Hoff Ларго 23 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стеллаж-лесенка с бортами SCANDI 3 100 руб.* Купить *Цена может измениться Гардеробная Formarosta Larvij Купить Подвесной светильник FAVOURITE ORIENT 1673-1P 7 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Санузел и ванная

Раздельные ванная и санузел по цветовому оформлению соответствуют всем остальным комнатам квартиры. Там преобладают светло-серые оттенки, контрастом к которым выступают белоснежная сантехника и акцентные стены темного цвета.

Соблюдено и строгое правило скандинавского стиля — комфорт и практичность. В крошечном санузле специалисты спрятали все коммуникации в стену, где еще и создали скрытую нишу для хранения бытовой химии. При выборе унитаза остановились на подвесной модели — она выглядит компактно и современно.

Фото: rerooms.ru



В ванной также правильно продумана система хранения — ее встроили в нишу с открытыми полками, которую отделали акцентной плиткой, сочетающейся по тону с основным цветом комнаты. Как и в санузле, здесь решили остановиться на подвесной тумбе с белой раковиной, чтобы визуально сделать комнату просторнее.

Акцентом выступает темная плитка на одной из стен и на полу. В качестве декора в ванной использован табурет-лестница, где можно хранить разные мелочи, и зеркало с подсветкой и системой антипар.

Фото: rerooms.ru



Для оформления ванной и санузла дизайнеры использовали: