Проект ReRooms: Современная двушка в стиле кантри с необычной планировкой

Показываем на примере дизайн-проекта ReRooms, как создать в двухкомнатной квартире функциональный и современный интерьер в стиле кантри.
Естественность и простота — этими двумя словами можно описать стиль кантри, который становится все более популярным у россиян. Его принцип — создание деревенского уюта с максимальным приближением к природе. Дизайнеры при оформлении городских квартир в стиле кантри обращают особое внимание на натуральность и функциональность, без использования ультрасовременных материалов, которые не соответствуют условиям сельского быта.
Аналогичную задачу предстояло решить и дизайнерам ReRooms: семейная пара, которая ведет активный образ жизни, попросила создать в их двушке площадью 100 метров уютное семейное гнездо, чтобы в нем было комфортно как отдыхать, так и работать, причем изолированно друг от друга. Специалисты учли все пожелания: в двухкомнатной квартире они создали функциональную кухню-гостиную, спальню с рабочей зоной на лоджии, кабинет, а также два отдельных санузла. Каждая комната получилась теплой, уютной и функциональной.
Давайте детально рассмотрим эти решения.
Прихожая
При входе в квартиру организовано светлое и просторное помещение. Визуальную воздушность прихожей придают теплые бежевые оттенки, сочетающиеся с благородным белым цветом. Потолок, как и диктует кантри, оформлен балками. Его дополняет светло-коричневый виниловый ламинат под дерево.
Оригинальным дизайнерским решением стал акцентный участок на стене, выложенный плиткой печворк с этническим орнаментом. Он стал не только украшением прихожей, но и отдельной функциональной зоной: на красочной стене организовали место для хранения велосипедов.
Набор мебели в прихожей простой и практичный: гардероб с распашными зеркальными дверцами, открытая вешалка с тумбой-сиденьем, комод и шкаф для хранения сезонной верхней одежды и обуви. При подборе мебели для прихожей дизайнеры также не вышли за рамки стиля кантри — все предметы изготовлены из натурального дерева, имеют плавные формы и практически сливаются со стенами, не создавая в комнате ощущения загроможденности.
Зеркала в прихожей выполняют не только свою прямую функцию, но и делают помещении более светлым: они отражают свет бра и накладного потолочного светильника, благодаря чему в комнате не заметно отсутствие окон и естественного света.
Кухня-гостиная
Кухню дизайнеры решили объединить с гостиной. Она стала самой яркой комнатой в квартире. На одной стене разместили сине-белый кухонный гарнитур со встроенной техникой и вместительными шкафами для хранения. По центру комнаты расположили обеденную зону в виде острова, как в лучших традициях американского кантри. Кухонный остров разграничил зону кухни и гостиной, где поставили мягкий диван-кровать.
Деревенский уют на кухне создали с помощью навесных потолочных балок, окрашенных под состаренное дерево. Сельский колорит в комнату внесли барные стулья из необработанной древесины, картина с красивым пейзажем и натуральные шторы на окнах. Придали кухне особый антураж загородного дома соты для винных бутылок на боковой панели острова — они привнесли в помещение атмосферу настоящего деревенского погреба.
Для отделки стен на кухне использовали светло-бежевые обои, как и в прихожей. Акценты создали на двух противоположных стенах: в рабочей зоне кухонный фартук оформили белой керамической плиткой с рельефным геометрическим узором, в зоне отдыха использовали серо-бежевые обои с интересной геометрией.
В соответствии с зонированием кухни-гостиной было продумано и освещение: обеденную и рабочую зону подсветили потолочными спотами, размещенными между навесными балками, а зону отдыха — бра и торшером с текстильным абажуром на деревянных ножках, излучающими мягкий рассеивающий свет.
Спальня
Спальню дизайнеры оформили по всем основным традициям стиля кантри: без строгой симметрии, острых углов и вычурности. Здесь поддерживается та же природная цветовая гамма, что и в других комнатах — теплый беж в сочетании со строгим белым цветом дополняется древесными оттенками, благодаря чему комната кажется более легкой.
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Центральным украшением комнаты служит большая кровать из дерева с текстильными покрывалами. Остальная часть комнаты разбита на функциональные зоны: гардеробную создали на входе в комнату — ее оформили шкафом с зеркальными раздвижными дверями, не занимающими места при открывании, женский уголок спрятали за декоративной перегородкой из дерева и обустроили небольшим туалетным столиком с зеркалом.
Рабочую зону вынесли на лоджию: удобный письменный стол и навесные полки скрылись за выступающей стеной. Таким образом, естественный свет беспрепятственно попадает в комнату из окон лоджии, а хозяева получили возможность работать, наслаждаясь пейзажем за окном.
Экологическую направленность стиля кантри в спальне было решено подчеркнуть растительным декором — над изголовьем кровати повесили картины с изображением живых растений, а в углу комнаты разместили вазон с большим комнатным деревом. Бра и оригинальный торшер дополнили уют спальни.
Кабинет
В кабинете дизайнеры создали все условия для комфортной работы и отдыха. Здесь нет лишней мебели и декора, что отвечает правилам стиля кантри. Стены покрыты виниловыми обоями и окрашены в светло-серый цвет. Контрастом выступает белый потолок с балками и ламинат под дерево на полу.
В кабинете специалисты поставили удобный письменный стол, над ним повесили несколько полок, выполняющих функциональную и декоративную роли на стене. Напротив разместили зону с кроватью для отдыха. Вместо шкафа дизайнеры выбрали стеллаж с квадратными полками — он скрыл от взора спальное место, а также выступил в роли системы хранения и декоративного оформления.
Комната получилась очень светлой и просторной. Большое окно с белой рулонной шторой в дневное время наполняет кабинет естественным светом, а ночью надежно защищает от уличных огней. Бра над изголовьем кровати и изогнутый торшер у стола создают в комнате домашний уют.
Санузел с ванной и душевая
Так как заказчики работают в плотном и пересекающемся графике, было решено создать в квартире два отдельных санузла, чтобы была возможность принимать душ в одно время, не мешая друг другу. Санузел с ванной оформили в теплой светло-бежевой гамме, а душевую — в более строгом стиле, там преобладают серые оттенки.
В комнатах, как и диктует кантри, много натуральных материалов и естественного декора: напольное покрытие выполнено из ламината под дерево, мебель изготовлена из необработанной древесины, а декором выступают белоснежные вазы с живыми растениями.
Особенно привлекательны в ванной комнате и душевой интересные акценты. В санузле с ванной одна из стен полностью отделана ламинированным покрытием с древесным рисунком, а в душевой — белая керамическая плитка с рельефной геометрией, которая оригинально смотрится с узорами шестигранной плитки печворк на полу.
Визуально расширяют маленькие санузлы зеркала над раковинами — они отражают свечение светильников и поверхности светлых стен, за счет чего ванная и душевая выглядят намного больше своих габаритов.
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки — 39 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники