Проект ReRooms: Современная двушка в стиле кантри с необычной планировкой

Естественность и простота — этими двумя словами можно описать стиль кантри, который становится все более популярным у россиян. Его принцип — создание деревенского уюта с максимальным приближением к природе. Дизайнеры при оформлении городских квартир в стиле кантри обращают особое внимание на натуральность и функциональность, без использования ультрасовременных материалов, которые не соответствуют условиям сельского быта.

Аналогичную задачу предстояло решить и дизайнерам ReRooms: семейная пара, которая ведет активный образ жизни, попросила создать в их двушке площадью 100 метров уютное семейное гнездо, чтобы в нем было комфортно как отдыхать, так и работать, причем изолированно друг от друга. Специалисты учли все пожелания: в двухкомнатной квартире они создали функциональную кухню-гостиную, спальню с рабочей зоной на лоджии, кабинет, а также два отдельных санузла. Каждая комната получилась теплой, уютной и функциональной.

Давайте детально рассмотрим эти решения.

Прихожая

При входе в квартиру организовано светлое и просторное помещение. Визуальную воздушность прихожей придают теплые бежевые оттенки, сочетающиеся с благородным белым цветом. Потолок, как и диктует кантри, оформлен балками. Его дополняет светло-коричневый виниловый ламинат под дерево.

Фото: rerooms.ru

Оригинальным дизайнерским решением стал акцентный участок на стене, выложенный плиткой печворк с этническим орнаментом. Он стал не только украшением прихожей, но и отдельной функциональной зоной: на красочной стене организовали место для хранения велосипедов.

Фото: rerooms.ru

Набор мебели в прихожей простой и практичный: гардероб с распашными зеркальными дверцами, открытая вешалка с тумбой-сиденьем, комод и шкаф для хранения сезонной верхней одежды и обуви. При подборе мебели для прихожей дизайнеры также не вышли за рамки стиля кантри — все предметы изготовлены из натурального дерева, имеют плавные формы и практически сливаются со стенами, не создавая в комнате ощущения загроможденности.

Фото: rerooms.ru

Зеркала в прихожей выполняют не только свою прямую функцию, но и делают помещении более светлым: они отражают свет бра и накладного потолочного светильника, благодаря чему в комнате не заметно отсутствие окон и естественного света.

Кухня-гостиная

Кухню дизайнеры решили объединить с гостиной. Она стала самой яркой комнатой в квартире. На одной стене разместили сине-белый кухонный гарнитур со встроенной техникой и вместительными шкафами для хранения. По центру комнаты расположили обеденную зону в виде острова, как в лучших традициях американского кантри. Кухонный остров разграничил зону кухни и гостиной, где поставили мягкий диван-кровать.

Фото: rerooms.ru

Деревенский уют на кухне создали с помощью навесных потолочных балок, окрашенных под состаренное дерево. Сельский колорит в комнату внесли барные стулья из необработанной древесины, картина с красивым пейзажем и натуральные шторы на окнах. Придали кухне особый антураж загородного дома соты для винных бутылок на боковой панели острова — они привнесли в помещение атмосферу настоящего деревенского погреба.

Фото: rerooms.ru

Для отделки стен на кухне использовали светло-бежевые обои, как и в прихожей. Акценты создали на двух противоположных стенах: в рабочей зоне кухонный фартук оформили белой керамической плиткой с рельефным геометрическим узором, в зоне отдыха использовали серо-бежевые обои с интересной геометрией.

Фото: rerooms.ru

В соответствии с зонированием кухни-гостиной было продумано и освещение: обеденную и рабочую зону подсветили потолочными спотами, размещенными между навесными балками, а зону отдыха — бра и торшером с текстильным абажуром на деревянных ножках, излучающими мягкий рассеивающий свет.

Спальня

Спальню дизайнеры оформили по всем основным традициям стиля кантри: без строгой симметрии, острых углов и вычурности. Здесь поддерживается та же природная цветовая гамма, что и в других комнатах — теплый беж в сочетании со строгим белым цветом дополняется древесными оттенками, благодаря чему комната кажется более легкой.

Фото: rerooms.ru