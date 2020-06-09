Ремонт квартиры - взгляд изнутри. Отзыв клиента

- разработку авторского дизайн-проекта по фиксированной цене;чень хотелось, чтобы все сделала одна компания, и мы не разрывались между дизайнерами, рабочими и поездками по строительным рынкам и магазинам. Потратив некоторое время на поиски, мы остановились на онлайн-сервисе ReRooms . Почему? Потому что их предложение максимально совпало с нашими пожеланиями. Дизайн-студия предлагает:

Нам очень хотелось, чтобы все сделала одна компания, и мы не разрывались между дизайнерами, рабочими и поездками по строительным рынкам и магазинам. Потратив некоторое время на поиски, мы остановились на онлайн-сервисе ReRooms . Почему? Потому что их предложение максимально совпало с нашими пожеланиями. Дизайн-студия предлагает:

- услуги проверенной ремонтной бригады;

- полную комплектацию и скидки до 30% на товары.

И все это в одном месте в удобном для вас режиме.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Ну а теперь поподробнее. Для начала нам сделали дизайн-проект. Сразу замечу, что цена в ReRooms фиксированная и зависит от количества помещений, а не от метража. Поэтому дизайн-проект двушки нам обошелся в 39 990 рублей. К нам приехал замерщик, с которым мы обсудили детали и нюансы нашего помещения, после чего вся работа «переехала» в онлайн. С нашим дизайнером мы общались через удобный личный кабинет и различные мессенджеры. Порадовало, что он всегда был на связи, и мы могли обсудить любой вопрос в удобное для нас время.

Проект подготовили достаточно быстро, мы лишь внесли несколько правок. Нам очень понравилось решение сделать кухню-гостиную. Благодаря грамотной планировке, получилось достаточно просторное и функциональное помещение. Из классных идей, еще приглянулось решение с рабочим местом у большого углового окна в одной из комнат и эргономичные решения для санузлов. Да и вообще, проект квартиры получился очень светлым и просторным.



1 /2

2 /2

Оставалось воплотить его в жизнь. В этом, как мы и хотели, помогли ребята из ReRooms. Они посчитали подробную смету и подобрали бригаду профессиональных ремонтников. Честно говоря, сначала мы переживали, потому что со строительными бригадами бывает разное. Иногда плохо делают, иногда не делают вообще и их нужно постоянно контролировать, иногда просят денег на выдуманные доработки, а иногда просто не являются на объект. Поэтому было страшновато, но в итоге мы остались очень довольны качеством, сроками и стоимостью нашего ремонта. Понравилось, что оплата производилась поэтапно, после приемки работ, и не нужно было сразу выкладывать всю сумму.

Еще хотелось бы отметить, что несомненным плюсом ремонта по индивидуальному дизайн-проекту являются чертежи и техническая документация. Бригада бригадой, но без таких сопроводительных документов было бы очень трудно сделать качественный ремонт. Сто процентов пришлось бы переплачивать за разные недоработки. А здесь все четко-ясно на бумаге. Все тонкости учтены и качественно выполнены.



1 /3

2 /3

3 /3

Ну а теперь самое приятное – комплектация. ReRooms сотрудничает с первоклассными производителями мебели, сантехники, освещения и отделочных материалов. Поэтому не сомневайтесь, ваша квартира будет как из журнала. При этом, они не навязывают все самое дорогое, а помогают правильно подобрать качественные товары. Что-то мы нашли сами, что-то нам посоветовали в отделе комплектации. Выбранные материалы, мебель, светильники и предметы декора нам привезли одной машиной, что сэкономило достаточную сумму денег. А еще, всем своим клиентам ReRooms предоставляет хорошие скидки на товары для обустройства жилья. Проверили на себе!