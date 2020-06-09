Ремонт квартиры - взгляд изнутри. Отзыв клиента

Не так давно мы стали обладателями двухкомнатной квартиры в московской новостройке. И, конечно, сразу же встал вопрос о ее обустройстве. После долгих раздумий и тщетных попыток самостоятельно придумать дизайн и распланировать этапы ремонта, мы все-таки решили обратиться к профессионалам.
Нам очень хотелось, чтобы все сделала одна компания, и мы не разрывались между дизайнерами, рабочими и поездками по строительным рынкам и магазинам. Потратив некоторое время на поиски, мы остановились на онлайн-сервисе ReRooms. Почему? Потому что их предложение максимально совпало с нашими пожеланиями. Дизайн-студия предлагает:
- разработку авторского дизайн-проекта по фиксированной цене;чень хотелось, чтобы все сделала одна компания, и мы не разрывались между дизайнерами, рабочими и поездками по строительным рынкам и магазинам. Потратив некоторое время на поиски, мы остановились на онлайн-сервисе ReRooms. Почему? Потому что их предложение максимально совпало с нашими пожеланиями. Дизайн-студия предлагает:
- разработку авторского дизайн-проекта по фиксированной цене;
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Ну а теперь поподробнее. Для начала нам сделали дизайн-проект. Сразу замечу, что цена в ReRooms фиксированная и зависит от количества помещений, а не от метража. Поэтому дизайн-проект двушки нам обошелся в 39 990 рублей. К нам приехал замерщик, с которым мы обсудили детали и нюансы нашего помещения, после чего вся работа «переехала» в онлайн. С нашим дизайнером мы общались через удобный личный кабинет и различные мессенджеры. Порадовало, что он всегда был на связи, и мы могли обсудить любой вопрос в удобное для нас время.
Проект подготовили достаточно быстро, мы лишь внесли несколько правок. Нам очень понравилось решение сделать кухню-гостиную. Благодаря грамотной планировке, получилось достаточно просторное и функциональное помещение. Из классных идей, еще приглянулось решение с рабочим местом у большого углового окна в одной из комнат и эргономичные решения для санузлов. Да и вообще, проект квартиры получился очень светлым и просторным.
Оставалось воплотить его в жизнь. В этом, как мы и хотели, помогли ребята из ReRooms. Они посчитали подробную смету и подобрали бригаду профессиональных ремонтников. Честно говоря, сначала мы переживали, потому что со строительными бригадами бывает разное. Иногда плохо делают, иногда не делают вообще и их нужно постоянно контролировать, иногда просят денег на выдуманные доработки, а иногда просто не являются на объект. Поэтому было страшновато, но в итоге мы остались очень довольны качеством, сроками и стоимостью нашего ремонта. Понравилось, что оплата производилась поэтапно, после приемки работ, и не нужно было сразу выкладывать всю сумму.
Еще хотелось бы отметить, что несомненным плюсом ремонта по индивидуальному дизайн-проекту являются чертежи и техническая документация. Бригада бригадой, но без таких сопроводительных документов было бы очень трудно сделать качественный ремонт. Сто процентов пришлось бы переплачивать за разные недоработки. А здесь все четко-ясно на бумаге. Все тонкости учтены и качественно выполнены.
Ну а теперь самое приятное – комплектация. ReRooms сотрудничает с первоклассными производителями мебели, сантехники, освещения и отделочных материалов. Поэтому не сомневайтесь, ваша квартира будет как из журнала. При этом, они не навязывают все самое дорогое, а помогают правильно подобрать качественные товары. Что-то мы нашли сами, что-то нам посоветовали в отделе комплектации. Выбранные материалы, мебель, светильники и предметы декора нам привезли одной машиной, что сэкономило достаточную сумму денег. А еще, всем своим клиентам ReRooms предоставляет хорошие скидки на товары для обустройства жилья. Проверили на себе!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники