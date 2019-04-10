Выигрышные сочетания с серым цветом в интерьере: 15 палитр от ReRooms

Если вы хотите создать дизайн, который долго не выйдет из моды и переживет испытание временем, серый — это ваш цвет! Мы расскажем, как избежать скучных сочетаний и не ошибиться в выборе оттенков.
Серый цвет в интерьере, как бежевый, белый и черный, давно стал идеальной основой для других оттенков. Он также способен существовать самостоятельно, без сочетания с иными цветами. Удивительно, что с помощью такого нейтрального базового тона можно построить целую палитру оттенков и создать дизайн проект интерьера, основываясь на одном цвете. Как серый это делает? Давайте разбираться вместе.
Психология серого цвета
Психологи считают серый цвет нейтральным и отмечают, что этот оттенок либо любят, либо относятся к нему просто лояльно. Сильных негативных эмоций серый обычно не вызывает.
Серый не отвлекает от важных дел, потому это оттенок костюмов деловых людей, офисов крупных компаний и кабинетов топ-менеджеров. По мнению психологов, нерешительным людям серая одежда придает уверенности.
При этом серому приписывают такие качества, как надежность, дружелюбность и стабильность. Это именно те характеристики, которых зачастую так не хватает в окружающем нас мире. Несмотря на всю практичность и современность, серый также считается таинственным и загадочным. Впрочем, неудивительно, что ему приписывают столько значений, ведь существует огромное количество серых оттенков.
С какими цветами сочетается серый в интерьере
Подобно черному, серый — непривередливый цвет и хорошо сочетается с другими оттенками. Палитра серых оттенков уместна в интерьере любой комнаты. Она способна приглушать слишком яркие оттенки, а тусклые, наоборот, делать более яркими. Давайте посмотрим, какие сочетание цветов с серым цветом в интерьере лучше смотрятся на практике.
1. Серый и бежевый
Мы привыкли считать спальню местом, где можно спрятаться от всех проблем. Так почему бы не сделать ее еще более уютной? Пушистые белые цвета в сочетании со светлыми оттенками серого создадут успокаивающую обстановку, которую не захочется покидать.
2. Серый и синий
Синий — яркий и необычный цвет, который сделает комнату ярче. Светлый серый цвет станет отличной контрастной основой. Чтобы подчеркнуть мужественность этих двух оттенков, можно добавить в цветовую гамму коричневый. Такие цвета хорошо будут смотреться в спальной комнате мужчины или в оформлении гостиной.
3. Серый и голубой
Если вам не хватает в жизни ярких цветов, добавьте их в оформление вашей спальни. Например, покрасьте одну из стен спальни в ярко-голубой цвет и подберите в тон к ней постельное белье. А базовыми нейтральными тонами в цветовой гамме сделайте белый и серый.
4. Серый и желтый
В таком сочетании основная и главная роль принадлежит темному серому цвету. Теплые желтые тона используют для создания акцентов. Строгий серый и игривый желтый смогут уравновешивать друг друга и будут создавать солнечную атмосферу праздника.
5. Серый и золотой
Если вы хотите сделать благородный и изысканный дизайн квартиры, разбавьте серые оттенки золотыми акцентами. В таком сочетании золотые элементы будут выглядеть дорого и стильно. Но будьте внимательны при декорировании интерьера, не добавляйте их слишком много!
6. Серый и розовый
Сочетание розового и серого в интерьере считается почти классическим. Особенно красиво смотрятся нежные жемчужные и пастельные розовые оттенки на темно-сером фоне. Однако это сочетание довольно сложное и имеет секрет: весь интерьер придется выстраивать под эти цвета. ltr">Серый цвет в интерьере, как бежевый, белый и черный, давно стал идеальной основой для других оттенков. Он также способен существовать самостоятельно, без сочетания с иными цветами. Удивительно, что с помощью такого нейтрального базового тона можно построить целую палитру оттенков и создать дизайн проект интерьера, основываясь на одном цвете. Как серый это делает? Давайте разбираться вместе.
Психология серого цвета
Психологи считают серый цвет нейтральным и отмечают, что этот оттенок либо любят, либо относятся к нему просто лояльно. Сильных негативных эмоций серый обычно не вызывает.
Серый не отвлекает от важных дел, потому это оттенок костюмов деловых людей, офисов крупных компаний и кабинетов топ-менеджеров. По мнению психологов, нерешительным людям серая одежда придает уверенности.
При этом серому приписывают такие качества, как надежность, дружелюбность и стабильность. Это именно те характеристики, которых зачастую так не хватает в окружающем нас мире. Несмотря на всю практичность и современность, серый также считается таинственным и загадочным. Впрочем, неудивительно, что ему приписывают столько значений, ведь существует огромное количество серых оттенков.
С какими цветами сочетается серый в интерьере
Подобно черному, серый — непривередливый цвет и хорошо сочетается с другими оттенками. Палитра серых оттенков уместна в интерьере любой комнаты. Она способна приглушать слишком яркие оттенки, а тусклые, наоборот, делать более яркими. Давайте посмотрим, какие сочетание цветов с серым цветом в интерьере лучше смотрятся на практике.
1. Серый и бежевый
Мы привыкли считать спальню местом, где можно спрятаться от всех проблем. Так почему бы не сделать ее еще более уютной? Пушистые белые цвета в сочетании со светлыми оттенками серого создадут успокаивающую обстановку, которую не захочется покидать.
2. Серый и синий
Синий — яркий и необычный цвет, который сделает комнату ярче. Светлый серый цвет станет отличной контрастной основой. Чтобы подчеркнуть мужественность этих двух оттенков, можно добавить в цветовую гамму коричневый. Такие цвета хорошо будут смотреться в спальной комнате мужчины или в оформлении гостиной.
3. Серый и голубой
Если вам не хватает в жизни ярких цветов, добавьте их в оформление вашей спальни. Например, покрасьте одну из стен спальни в ярко-голубой цвет и подберите в тон к ней постельное белье. А базовыми нейтральными тонами в цветовой гамме сделайте белый и серый.
4. Серый и желтый
В таком сочетании основная и главная роль принадлежит темному серому цвету. Теплые желтые тона используют для создания акцентов. Строгий серый и игривый желтый смогут уравновешивать друг друга и будут создавать солнечную атмосферу праздника.
5. Серый и золотой
Если вы хотите сделать благородный и изысканный дизайн квартиры, разбавьте серые оттенки золотыми акцентами. В таком сочетании золотые элементы будут выглядеть дорого и стильно. Но будьте внимательны при декорировании интерьера, не добавляйте их слишком много!
6. Серый и розовый
Сочетание розового и серого в интерьере считается почти классическим. Особенно красиво смотрятся нежные жемчужные и пастельные розовые оттенки на темно-сером фоне. Однако это сочетание довольно сложное и имеет секрет: весь интерьер придется выстраивать под эти цвета.
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7. Серый и зеленый
Если вы ищете декор, который будет актуален во все времена, выбирайте комбинацию из зеленых и холодных серых оттенков. Эти цвета продиктованы самой природой: весной зеленые почки распускаются на тонких серых ветках и яркая трава пробивается через землю оттенка графита.
8. Серый и белый
Это сочетание цветов — классика, если мы говорим о кухонных гарнитурах. Бело-серая кухня в интерьере любой квартиры будет смотреться благородно.
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9. Серый и красный
Красный с серым — необычное сочетание. Правда, чаще его используют в оформлении кафе и студий. Например, кирпичная красная стена и серые стены отлично смотрятся в интерьере стиля лофт.
10. Сочетание коричневого и серого
Несмотря на то что серый неплохо сочетается с коричневым, многие считают это цветовое решение неоднозначным. Оба цвета довольно нейтральные, важно подобрать подходящие оттенки.
Гостиная в серых тонах
Серый цвет для гостиной — элегантное и стильное решение. Необычно будет смотреться в комнате серый потолок. Это как раз тот вариант, когда темные цвета увеличивают пространство. Серые обои в интерьере в сочетании со светлой мебелью смотрятся тоже неплохо.
Спальня в оттенках серого
Бояться серого цвета в спальне не стоит. Вы уже могли убедиться на примере предыдущих фотографий, что оттенки серого бывают разные и любую комнату можно сделать очень уютной. Например, светлые серые стены в интерьере спальни заменят стандартные и уже приевшиеся белые и бежевые цвета. А если у вас, наоборот, обои классических светлых оттенков, серый текстиль станет ярким темным акцентом.
Сочетания серого цвета в интерьере ванной
Серый цвет в ванной дарит простор для воображения. Хромированные и керамические ванны и раковины, блестящие стальные поверхности и темно-серые стены могут выглядеть очень стильно, если подойти к делу со вкусом. Правда, велика вероятность увлечься и превратить ванную комнату в холодную и мрачную. Будьте осторожны, изучайте как можно больше вариантов дизайна на фото!
Серый цвет на кухне
Использование серых оттенков на кухне тоже оправданно — как минимум потому, что они менее маркие, чем бежевые и белые. Серыми здесь могут быть мебель, стены, плитка, фурнитура и даже светильники. В разных стилях могут быть использованы разные оттенки. Например, кухне в стиле хай-тек подойдут стальные оттенки и отблеск металла, а кухне в классическом стиле — серые пастельные цвета.
Коридор и прихожая
Коридор или прихожая в серых тонах — тоже неплохой вариант. Если у вас узкий коридор, выбирайте светлые оттенки — они визуально увеличат пространство. А если вы обладатель большой комнаты, можете не бояться и выбирать оттенки потемнее, они ее не испортят.
Серый цвет — отличный выбор для стильного и трендового дизайна. С его помощью можно сделать не только основу, но и яркие акценты, а также поэкспериментировать с другими оттенками.
Знаете, с какими цветами еще можно сочетать серый цвет в интерьере? Расскажите в комментариях.
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