Выигрышные сочетания с серым цветом в интерьере: 15 палитр от ReRooms

Серый цвет в интерьере, как бежевый, белый и черный, давно стал идеальной основой для других оттенков. Он также способен существовать самостоятельно, без сочетания с иными цветами. Удивительно, что с помощью такого нейтрального базового тона можно построить целую палитру оттенков и создать дизайн проект интерьера, основываясь на одном цвете. Как серый это делает? Давайте разбираться вместе.

Психология серого цвета

Психологи считают серый цвет нейтральным и отмечают, что этот оттенок либо любят, либо относятся к нему просто лояльно. Сильных негативных эмоций серый обычно не вызывает.

Серый не отвлекает от важных дел, потому это оттенок костюмов деловых людей, офисов крупных компаний и кабинетов топ-менеджеров. По мнению психологов, нерешительным людям серая одежда придает уверенности.

При этом серому приписывают такие качества, как надежность, дружелюбность и стабильность. Это именно те характеристики, которых зачастую так не хватает в окружающем нас мире. Несмотря на всю практичность и современность, серый также считается таинственным и загадочным. Впрочем, неудивительно, что ему приписывают столько значений, ведь существует огромное количество серых оттенков.

С какими цветами сочетается серый в интерьере

Подобно черному, серый — непривередливый цвет и хорошо сочетается с другими оттенками. Палитра серых оттенков уместна в интерьере любой комнаты. Она способна приглушать слишком яркие оттенки, а тусклые, наоборот, делать более яркими. Давайте посмотрим, какие сочетание цветов с серым цветом в интерьере лучше смотрятся на практике.

1. Серый и бежевый

Мы привыкли считать спальню местом, где можно спрятаться от всех проблем. Так почему бы не сделать ее еще более уютной? Пушистые белые цвета в сочетании со светлыми оттенками серого создадут успокаивающую обстановку, которую не захочется покидать.

Фото: tlcinteriors.com



2. Серый и синий

Синий — яркий и необычный цвет, который сделает комнату ярче. Светлый серый цвет станет отличной контрастной основой. Чтобы подчеркнуть мужественность этих двух оттенков, можно добавить в цветовую гамму коричневый. Такие цвета хорошо будут смотреться в спальной комнате мужчины или в оформлении гостиной.

Фото: homescapesonline.com



3. Серый и голубой

Если вам не хватает в жизни ярких цветов, добавьте их в оформление вашей спальни. Например, покрасьте одну из стен спальни в ярко-голубой цвет и подберите в тон к ней постельное белье. А базовыми нейтральными тонами в цветовой гамме сделайте белый и серый.

Фото: society19.com



4. Серый и желтый

В таком сочетании основная и главная роль принадлежит темному серому цвету. Теплые желтые тона используют для создания акцентов. Строгий серый и игривый желтый смогут уравновешивать друг друга и будут создавать солнечную атмосферу праздника.

Фото: http://inspiraspaces.com

5. Серый и золотой

Если вы хотите сделать благородный и изысканный дизайн квартиры, разбавьте серые оттенки золотыми акцентами. В таком сочетании золотые элементы будут выглядеть дорого и стильно. Но будьте внимательны при декорировании интерьера, не добавляйте их слишком много!

Фото: furniturechoice.co.uk



6. Серый и розовый

Сочетание розового и серого в интерьере считается почти классическим. Особенно красиво смотрятся нежные жемчужные и пастельные розовые оттенки на темно-сером фоне. Однако это сочетание довольно сложное и имеет секрет: весь интерьер придется выстраивать под эти цвета. ltr">Серый цвет в интерьере, как бежевый, белый и черный, давно стал идеальной основой для других оттенков. Он также способен существовать самостоятельно, без сочетания с иными цветами. Удивительно, что с помощью такого нейтрального базового тона можно построить целую палитру оттенков и создать дизайн проект интерьера, основываясь на одном цвете. Как серый это делает? Давайте разбираться вместе.

Психология серого цвета

Психологи считают серый цвет нейтральным и отмечают, что этот оттенок либо любят, либо относятся к нему просто лояльно. Сильных негативных эмоций серый обычно не вызывает.

Серый не отвлекает от важных дел, потому это оттенок костюмов деловых людей, офисов крупных компаний и кабинетов топ-менеджеров. По мнению психологов, нерешительным людям серая одежда придает уверенности.

При этом серому приписывают такие качества, как надежность, дружелюбность и стабильность. Это именно те характеристики, которых зачастую так не хватает в окружающем нас мире. Несмотря на всю практичность и современность, серый также считается таинственным и загадочным. Впрочем, неудивительно, что ему приписывают столько значений, ведь существует огромное количество серых оттенков.

С какими цветами сочетается серый в интерьере

Подобно черному, серый — непривередливый цвет и хорошо сочетается с другими оттенками. Палитра серых оттенков уместна в интерьере любой комнаты. Она способна приглушать слишком яркие оттенки, а тусклые, наоборот, делать более яркими. Давайте посмотрим, какие сочетание цветов с серым цветом в интерьере лучше смотрятся на практике.

1. Серый и бежевый

Мы привыкли считать спальню местом, где можно спрятаться от всех проблем. Так почему бы не сделать ее еще более уютной? Пушистые белые цвета в сочетании со светлыми оттенками серого создадут успокаивающую обстановку, которую не захочется покидать.

Фото: tlcinteriors.com



2. Серый и синий

Синий — яркий и необычный цвет, который сделает комнату ярче. Светлый серый цвет станет отличной контрастной основой. Чтобы подчеркнуть мужественность этих двух оттенков, можно добавить в цветовую гамму коричневый. Такие цвета хорошо будут смотреться в спальной комнате мужчины или в оформлении гостиной.

Фото: homescapesonline.com



3. Серый и голубой

Если вам не хватает в жизни ярких цветов, добавьте их в оформление вашей спальни. Например, покрасьте одну из стен спальни в ярко-голубой цвет и подберите в тон к ней постельное белье. А базовыми нейтральными тонами в цветовой гамме сделайте белый и серый.

Фото: society19.com



4. Серый и желтый

В таком сочетании основная и главная роль принадлежит темному серому цвету. Теплые желтые тона используют для создания акцентов. Строгий серый и игривый желтый смогут уравновешивать друг друга и будут создавать солнечную атмосферу праздника.

Фото: http://inspiraspaces.com

5. Серый и золотой

Если вы хотите сделать благородный и изысканный дизайн квартиры, разбавьте серые оттенки золотыми акцентами. В таком сочетании золотые элементы будут выглядеть дорого и стильно. Но будьте внимательны при декорировании интерьера, не добавляйте их слишком много!

Фото: furniturechoice.co.uk



6. Серый и розовый

Сочетание розового и серого в интерьере считается почти классическим. Особенно красиво смотрятся нежные жемчужные и пастельные розовые оттенки на темно-сером фоне. Однако это сочетание довольно сложное и имеет секрет: весь интерьер придется выстраивать под эти цвета.