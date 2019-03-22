Яркий пример модернизма в интерьере четырехкомнатной квартиры

Как создать интерьер в стиле модернизм? ReRooms рассказывает на примере собственного дизайн-проекта для четырехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

Стиль модернизм зародился на рубеже XIX и XX столетий и с тех пор не теряет своей актуальности. В те времена он развивался на почве научного прорыва и страсти дизайнеров ко всему современному и функциональному, став альтернативой наскучившим интерьерным приемам.

Интерьер в стиле модернизм вы не спутаете ни с каким другим, поскольку он имеет множество особенностей. Среди них такие:

оригинальность форм, проявляющаяся в дизайне мебели, отделке стен и потолков;

активное использование стекла, бетона, пластика и металла;

многоуровневые потолки со сложной системой освещения;

легкая, воздушная цветовая гамма — светло-зеленые, бледно-лиловые, нежно-голубые, нежно-лиловые оттенки в отделке стен;

настенный декор в виде деревянных или металлических панелей;

минимальное количество бесполезных элементов интерьера — модернизм предполагает функциональность и рациональность в использовании пространства;

напольные ковры с геометрическим рисунком или абстрактной формы, в качестве напольного покрытия в гостиной часто используют паркет;

мягкая мебель оригинальной конструкции;

нейтральный текстиль в спокойных оттенках;

просторные помещения;

абстрактные аксессуары;

картины импрессионистов, футуристов, кубистов.

Яркий пример модернизма — дизайн-проект ReRooms для четырехкомнатной квартиры общей площадью 93 метра со спальней, детской и кабинетом.

Прихожая и коридор

Стиль модернизм узнается в этой квартире с порога благодаря обоям с характерным принтом в виде фигурной решетки. Похожие узоры нашли применение и в других комнатах.



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Еще одно решение, свойственное модернизму: шкаф в прихожей с зеркальной дверью. Ярким акцентом служит картина.

В интерьере присутствуют:

Флизелиновые обои Art of the Garden 7 020 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Kronospan Expert Choice 32 (Белый ясень) 886 руб.* Купить *Цена может измениться Встраиваемые светодиодные светильники 330 руб.* Купить *Цена может измениться Гардероб ПАКС от ИKEA 24 599 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухня-гостиная

Гостиная и кухня в этой квартире совмещены — модернизм приветствует функциональные решения, направленные на расширение пространства. Зонирование сделано при помощи барной стойки, отделяющей кухню от гостиной. Обратите внимание: она оформлена в основном цвете помещения.

Акцентная стена зоны гостиной оформлена при помощи обоев с цветочным паттерном в спокойных тонах — такое решение тоже свойственно модернизму. Самым ярким акцентом в помещении выступает ковер с принтом в виде фигурной решетки.



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Обеденная зона на четыре персоны разместилась в одном из свободных углов таким способом, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. Тем не менее модернизм нашел проявление и там: обратите внимание на стулья необычной формы.

Система освещения в кухне-гостиной состоит из нескольких светильников, каждый из которых отвечает за свою зону: над обеденным столом разместилась необычная люстра с прозрачными плафонами, рабочая поверхность в кухне тоже подсвечивается отдельно — настенными лампами под верхней частью гарнитура.

Интерьер кухни-гостиной был создан при помощи таких элементов:

Обои Pimpernel 8 927 руб.* Купить *Цена может измениться Краска Euro Extra 20 от производителя Tikkurila Купить Ламинат Kronospan Expert Choice (Белый ясень) 886 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник Megalight 24 401 руб.* Купить *Цена может измениться Барные табуреты от ИKEA 8 999 руб.* Купить *Цена может измениться Диван-кровать «Робуст Глосе», Бумстад белый 45 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стулья «Бильбао» 14 900 руб.* Купить *Цена может измениться

Детская комната

Одно из самых ярких мест в квартире — детская комната. В глаза сразу бросается акцентная стена с изображением тропических животных. Ковер с абстрактными узорами, полки для книг с письменным столом в зоне у окна, светлый паркет, кровать из массивного дерева с системой хранения — во всем этом угадывается классический модернизм.



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При оформлении детской дизайнеры решили использовать:

Матовая краска для стен 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться Светодиодная люстра с поворотными плафонами от Lampatron 19 900 руб.* Купить *Цена может измениться Настольная лампа Arte Lamp Junior 1 600 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник бра на штанге St luce 8 050 руб.* Купить *Цена может измениться Каркас кушетки с 3 ящиками от ИKEA 27 999 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба под ТВ ХЭМНЕС от ИKEA 11 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Спальня

Родительская спальня вполне способна конкурировать по яркости с детской: стена у изголовья кровати отделана обоями с реалистичным изображением цветов, остальные стены оформлены в характерном для модернизма фиолетовом оттенке. Кровать с массивным изголовьем изогнутой формы, аккуратные светильники и массивная белая люстра, натяжной потолок с подсветкой по краю — тоже дань выбранной стилистике интерьера.



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В интерьере спальни использовали:

Обои и панно, Каталог Exclusive part 1 32 420 руб.* Купить *Цена может измениться Матовая краска для стен Dulux Diamond Matt 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться Профиль для светодиодной подсветки KD 202 1 067 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочная люстра Donolux Tango 22 371 руб.* Купить *Цена может измениться Бра Globo 1 537 руб.* Купить *Цена может измениться Гардероб ПАКС от ИKEA 24 599 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба прикроватная Octava 6 999 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло-мешок DreamBag 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать Jazz Кровать Jazz 59 900 руб.* Купить *Цена может измениться

Кабинет

Кабинет выдержан в светлых тонах, акцентная стена оформлена при помощи обоев с анималистичным принтом. Рабочий стол, комод под телевизором, шкаф и стеллаж для книг подобраны в одной цветовой гамме, в их дизайне доминируют прямые линии. Самой яркой деталью интерьера кабинета стал зеленый велюровый диван с очаровательными подлокотниками-завитками.



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Для кабинета дизайнеры ReRooms подобрали такие решения:

Шведские обои Borastapeter 1 980 руб.* Купить *Цена может измениться Обои The Enchanted Garden 3 650 руб.* Купить *Цена может измениться Светодиодная люстра с поворотными плафонами от Lampatron 19 900 руб.* Купить *Цена может измениться Компьютерное кресло Chairman 289 4 550 руб.* Купить *Цена может измениться Гардероб ПАКС от ИKEA 24 599 руб.* Купить *Цена может измениться Ковер “ХОВСЛУНД от ИKEA 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник настенный бра AURORA 3 430 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник Sollum 3 990 руб.* Купить *Цена может измениться Стеллаж БИЛЛИ от ИKEA 17 970 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная и санузел

Ванная и санузел в этой квартире раздельные, но оформлены в одинаковом стиле — в сине-белых оттенках и акцентами в виде плитки с орнаментом печворк. Санузел расположился в помещении чуть меньше двух квадратных метров, а ванная — в помещении в два раза больше. Тем не менее все здесь в духе модернизма: в стенах предусмотрены ниши для полезных мелочей, стиральная машина встроена под столешницей с раковиной, подобрана сантехника нестандартной формы.

В интерьере ванной и санузла использовали: