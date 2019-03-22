Яркий пример модернизма в интерьере четырехкомнатной квартиры

Как создать интерьер в стиле модернизм? ReRooms рассказывает на примере собственного дизайн-проекта для четырехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.
Стиль модернизм зародился на рубеже XIX и XX столетий и с тех пор не теряет своей актуальности. В те времена он развивался на почве научного прорыва и страсти дизайнеров ко всему современному и функциональному, став альтернативой наскучившим интерьерным приемам.
Интерьер в стиле модернизм вы не спутаете ни с каким другим, поскольку он имеет множество особенностей. Среди них такие:
- оригинальность форм, проявляющаяся в дизайне мебели, отделке стен и потолков;
- активное использование стекла, бетона, пластика и металла;
- многоуровневые потолки со сложной системой освещения;
- легкая, воздушная цветовая гамма — светло-зеленые, бледно-лиловые, нежно-голубые, нежно-лиловые оттенки в отделке стен;
- настенный декор в виде деревянных или металлических панелей;
- минимальное количество бесполезных элементов интерьера — модернизм предполагает функциональность и рациональность в использовании пространства;
- напольные ковры с геометрическим рисунком или абстрактной формы, в качестве напольного покрытия в гостиной часто используют паркет;
- мягкая мебель оригинальной конструкции;
- нейтральный текстиль в спокойных оттенках;
- просторные помещения;
- абстрактные аксессуары;
- картины импрессионистов, футуристов, кубистов.
Яркий пример модернизма — дизайн-проект ReRooms для четырехкомнатной квартиры общей площадью 93 метра со спальней, детской и кабинетом.
Прихожая и коридор
Стиль модернизм узнается в этой квартире с порога благодаря обоям с характерным принтом в виде фигурной решетки. Похожие узоры нашли применение и в других комнатах.
Еще одно решение, свойственное модернизму: шкаф в прихожей с зеркальной дверью. Ярким акцентом служит картина.
В интерьере присутствуют:
Кухня-гостиная
Гостиная и кухня в этой квартире совмещены — модернизм приветствует функциональные решения, направленные на расширение пространства. Зонирование сделано при помощи барной стойки, отделяющей кухню от гостиной. Обратите внимание: она оформлена в основном цвете помещения.
Акцентная стена зоны гостиной оформлена при помощи обоев с цветочным паттерном в спокойных тонах — такое решение тоже свойственно модернизму. Самым ярким акцентом в помещении выступает ковер с принтом в виде фигурной решетки.
Обеденная зона на четыре персоны разместилась в одном из свободных углов таким способом, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. Тем не менее модернизм нашел проявление и там: обратите внимание на стулья необычной формы.
Система освещения в кухне-гостиной состоит из нескольких светильников, каждый из которых отвечает за свою зону: над обеденным столом разместилась необычная люстра с прозрачными плафонами, рабочая поверхность в кухне тоже подсвечивается отдельно — настенными лампами под верхней частью гарнитура.
Интерьер кухни-гостиной был создан при помощи таких элементов:
Детская комната
Одно из самых ярких мест в квартире — детская комната. В глаза сразу бросается акцентная стена с изображением тропических животных. Ковер с абстрактными узорами, полки для книг с письменным столом в зоне у окна, светлый паркет, кровать из массивного дерева с системой хранения — во всем этом угадывается классический модернизм.
При оформлении детской дизайнеры решили использовать:
Спальня
Родительская спальня вполне способна конкурировать по яркости с детской: стена у изголовья кровати отделана обоями с реалистичным изображением цветов, остальные стены оформлены в характерном для модернизма фиолетовом оттенке. Кровать с массивным изголовьем изогнутой формы, аккуратные светильники и массивная белая люстра, натяжной потолок с подсветкой по краю — тоже дань выбранной стилистике интерьера.
В интерьере спальни использовали:
Кабинет
Кабинет выдержан в светлых тонах, акцентная стена оформлена при помощи обоев с анималистичным принтом. Рабочий стол, комод под телевизором, шкаф и стеллаж для книг подобраны в одной цветовой гамме, в их дизайне доминируют прямые линии. Самой яркой деталью интерьера кабинета стал зеленый велюровый диван с очаровательными подлокотниками-завитками.
Для кабинета дизайнеры ReRooms подобрали такие решения:
Ванная и санузел
Ванная и санузел в этой квартире раздельные, но оформлены в одинаковом стиле — в сине-белых оттенках и акцентами в виде плитки с орнаментом печворк. Санузел расположился в помещении чуть меньше двух квадратных метров, а ванная — в помещении в два раза больше. Тем не менее все здесь в духе модернизма: в стенах предусмотрены ниши для полезных мелочей, стиральная машина встроена под столешницей с раковиной, подобрана сантехника нестандартной формы.
В интерьере ванной и санузла использовали:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники