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Яркий пример модернизма в интерьере четырехкомнатной квартиры


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Как создать интерьер в стиле модернизм? ReRooms рассказывает на примере собственного дизайн-проекта для четырехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

Содержание

Стиль модернизм зародился на рубеже XIX и XX столетий и с тех пор не теряет своей актуальности. В те времена он развивался на почве научного прорыва и страсти дизайнеров ко всему современному и функциональному, став альтернативой наскучившим интерьерным приемам.

Интерьер в стиле модернизм вы не спутаете ни с каким другим, поскольку он имеет множество особенностей. Среди них такие:

  • оригинальность форм, проявляющаяся в дизайне мебели, отделке стен и потолков;
  • активное использование стекла, бетона, пластика и металла;
  • многоуровневые потолки со сложной системой освещения;
  • легкая, воздушная цветовая гамма — светло-зеленые, бледно-лиловые, нежно-голубые, нежно-лиловые оттенки в отделке стен;
  • настенный декор в виде деревянных или металлических панелей;
  • минимальное количество бесполезных элементов интерьера — модернизм предполагает функциональность и рациональность в использовании пространства;
  • напольные ковры с геометрическим рисунком или абстрактной формы, в качестве напольного покрытия в гостиной часто используют паркет;
  • мягкая мебель оригинальной конструкции;
  • нейтральный текстиль в спокойных оттенках;
  • просторные помещения;
  • абстрактные аксессуары;
  • картины импрессионистов, футуристов, кубистов.

Яркий пример модернизма — дизайн-проект ReRooms для четырехкомнатной квартиры общей площадью 93 метра со спальней, детской и кабинетом. 

Прихожая и коридор

Стиль модернизм узнается в этой квартире с порога благодаря обоям с характерным принтом в виде фигурной решетки. Похожие узоры нашли применение и в других комнатах.


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Еще одно решение, свойственное модернизму: шкаф в прихожей с зеркальной дверью. Ярким акцентом служит картина.

Фото № 1: Яркий пример модернизма в интерьере четырехкомнатной квартиры

В интерьере присутствуют:

Фото № 2: Яркий пример модернизма в интерьере четырехкомнатной квартиры
Флизелиновые обои Art of the Garden
7 020 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Kronospan Expert Choice 32 (Белый ясень)
886 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Встраиваемые светодиодные светильники
330 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гардероб ПАКС от ИKEA
24 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухня-гостиная

Гостиная и кухня в этой квартире совмещены — модернизм приветствует функциональные решения, направленные на расширение пространства. Зонирование сделано при помощи барной стойки, отделяющей кухню от гостиной. Обратите внимание: она оформлена в основном цвете помещения.

Акцентная стена зоны гостиной оформлена при помощи обоев с цветочным паттерном в спокойных тонах — такое решение тоже свойственно модернизму. Самым ярким акцентом в помещении выступает ковер с принтом в виде фигурной решетки.


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Обеденная зона на четыре персоны разместилась в одном из свободных углов таким способом, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. Тем не менее модернизм нашел проявление и там: обратите внимание на стулья необычной формы.

Система освещения в кухне-гостиной состоит из нескольких светильников, каждый из которых отвечает за свою зону: над обеденным столом разместилась необычная люстра с прозрачными плафонами, рабочая поверхность в кухне тоже подсвечивается отдельно — настенными лампами под верхней частью гарнитура.

Интерьер кухни-гостиной был создан при помощи таких элементов:

Обои Pimpernel
8 927 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Краска Euro Extra 20 от производителя Tikkurila
Купить
Ламинат Kronospan Expert Choice (Белый ясень)
886 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесной светильник Megalight
24 401 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Барные табуреты от ИKEA
8 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Диван-кровать «Робуст Глосе», Бумстад белый
45 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья «Бильбао»
14 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Детская комната

Одно из самых ярких мест в квартире — детская комната. В глаза сразу бросается акцентная стена с изображением тропических животных. Ковер с абстрактными узорами, полки для книг с письменным столом в зоне у окна, светлый паркет, кровать из массивного дерева с системой хранения — во всем этом угадывается классический модернизм.


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При оформлении детской дизайнеры решили использовать:

Матовая краска для стен
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светодиодная люстра с поворотными плафонами от Lampatron
19 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настольная лампа Arte Lamp Junior
1 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник бра на штанге St luce
8 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Каркас кушетки с 3 ящиками от ИKEA
27 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба под ТВ ХЭМНЕС от ИKEA
11 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Спальня

Родительская спальня вполне способна конкурировать по яркости с детской: стена у изголовья кровати отделана обоями с реалистичным изображением цветов, остальные стены оформлены в характерном для модернизма фиолетовом оттенке. Кровать с массивным изголовьем изогнутой формы, аккуратные светильники и массивная белая люстра, натяжной потолок с подсветкой по краю — тоже дань выбранной стилистике интерьера.


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В интерьере спальни использовали:

Обои и панно, Каталог Exclusive part 1
32 420 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Матовая краска для стен Dulux Diamond Matt
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Профиль для светодиодной подсветки KD 202
1 067 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочная люстра Donolux Tango
22 371 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бра Globo
1 537 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гардероб ПАКС от ИKEA
24 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба прикроватная Octava
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло-мешок DreamBag
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать Jazz Кровать Jazz
59 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кабинет

Кабинет выдержан в светлых тонах, акцентная стена оформлена при помощи обоев с анималистичным принтом. Рабочий стол, комод под телевизором, шкаф и стеллаж для книг подобраны в одной цветовой гамме, в их дизайне доминируют прямые линии. Самой яркой деталью интерьера кабинета стал зеленый велюровый диван с очаровательными подлокотниками-завитками.


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Для кабинета дизайнеры ReRooms подобрали такие решения:

Шведские обои Borastapeter
1 980 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои The Enchanted Garden
3 650 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светодиодная люстра с поворотными плафонами от Lampatron
19 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Компьютерное кресло Chairman 289
4 550 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гардероб ПАКС от ИKEA
24 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер “ХОВСЛУНД от ИKEA
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник настенный бра AURORA
3 430 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник Sollum
3 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стеллаж БИЛЛИ от ИKEA
17 970 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная и санузел

Ванная и санузел в этой квартире раздельные, но оформлены в одинаковом стиле — в сине-белых оттенках и акцентами в виде плитки с орнаментом печворк. Санузел расположился в помещении чуть меньше двух квадратных метров, а ванная — в помещении в два раза больше. Тем не менее все здесь в духе модернизма: в стенах предусмотрены ниши для полезных мелочей, стиральная машина встроена под столешницей с раковиной, подобрана сантехника нестандартной формы.

В интерьере ванной и санузла использовали:

Светильник встраиваемый светодиодный
330 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Antique Sky
1 927 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Коллекция плитки Cersanit Santorini
1 099 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит VICTORIAN
911 руб.*
Купить
*Цена может измениться

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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специалист свяжется с вами.
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