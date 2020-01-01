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дизайн-проект14 990 ₽
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты для евро трехкомнатных квартир площадью 68 кв.м.

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квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
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44 990 ₽
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3-к квартиры
54 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 68.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 68.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 68.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 68.7 м²
Современный стиль, 68.7 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Скворцы": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.9 м²
Современный стиль, 67.9 м² Подробнее

Дизайн-проект интерьера евро трехкомнатной квартиры площадью 68 м2 в Москве по цене в среднем от 400 до 650 руб. за м2. В цену входит разработка индивидуального дизайн-проекта с учетом ваших пожеланий, подготовка чертежей и визуализации, помощь в покупке всего необходимого.

Наши дизайнеры создадут максимально уютное и практичное пространство евро трехкомнатной квартиры площадью 68 м2 под конкретные нужды и потребности. Посмотрите портфолио из 12 проектов дизайна интерьера евро трехкомнатной квартиры на rerooms.ru и закажите свой.

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.0 м²
Современный стиль, 65.0 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 69.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 69.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 69.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 69.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 69.7 м²
Современная классика, 69.7 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Лондон парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Лондон парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Лондон парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Лондон парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.06 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Лондон парк": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 67.06 м²
Современный стиль, 67.06 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.6 м²
Современный стиль, 65.6 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.44 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.44 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.44 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.44 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 70.44 м²
Современный стиль, 70.44 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 66.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 66.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 66.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 66.47 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 66.47 м²
стиль Современный, 66.47 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.54 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Солнечный район": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 65.54 м²
стиль Современный, 65.54 м² Подробнее
    стиль Модернизм, 66.14 м² Подробнее
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    Авторский
    дизайн-проект
    14 990 ₽
    за квартиру-студию
    Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
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