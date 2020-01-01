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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты евро трехкомнатных квартир в стиле модернизм площадью 66 кв.м.

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дом²
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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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Трехкомнатная квартира
49 990 ₽
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    стиль Модернизм, 66.14 м² Подробнее
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    Авторский
    дизайн-проект
    14 990 ₽
    за квартиру-студию
    Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
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