В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Дизайн-проекты для пятикомнатных квартир площадью 145 кв.м.

Площадь
отм²
дом²
39 990 ₽
59 990 ₽
69 990 ₽
79 990 ₽
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 145.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 145.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 145.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 145.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 145.83 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 145.83 м²
Современный стиль, 145.83 м² Подробнее
