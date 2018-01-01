Индивидуальные дизайн-проекты таунхауса

Создание стильного, функционального и практичного интерьера требует грамотно составленного дизайн-проекта. Нужно продумать планировку, подготовить чертежи и визуализацию. С этой задачей поможет справиться онлайн-сервис ReRooms. Наши дизайнеры разработают индивидуальный проект на заказ по фиксированной цене из расчета на количество помещений, а не квадратных метров.

Стоимость зависит от выбранного пакета услуг и в среднем варьируется от 400 до 650 руб. за м2. Можно недорого заказать проект в Москве и выбрать любой стиль интерьера. Мы разработаем красивый дизайн и поможем купить все необходимое для реализации.