В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Дизайн-проекты трехкомнатных квартир в стиле американская классика площадью 63 кв.м.

Площадь
отм²
дом²
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "ЗИЛАРТ DIAMOND": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 63.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "ЗИЛАРТ DIAMOND": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 63.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "ЗИЛАРТ DIAMOND": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 63.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "ЗИЛАРТ DIAMOND": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 63.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "ЗИЛАРТ DIAMOND": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 63.48 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "ЗИЛАРТ DIAMOND": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 63.48 м²
Стиль Американская классика, 63.48 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 60.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 60.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 60.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 60.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 60.91 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Американская классика". Площадь 60.91 м²
Стиль Американская классика, 60.91 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера 63 м2 в стиле американская классика в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры Rerooms создадут функциональный и практичный интерьер в стиле американская классика площадью 63 м2. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 2 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на Rerooms

загрузить еще
