Квартира в стиле современной классики, преобладают теплые оттенки. Но за счет ярких цветовых желтых пятен в виде отдельных элементов мебели и текстиля и интересных обоев, нет ощущения обыденности. А классические детали мебели придают своеобразный шик в интерьере.

Гостиная комната получилась чуть меньше по площади, зато не такая вытянутая, и удалось вместить полноценную гардеробную (кладовую).

Такую же вытянутую детскую комнату разделили грамотно на две части: зона отдыха и непосредственно рабочая зона возле окна: для каждого ребенка, отдельно своя.

Чтобы избавиться от отдельно стоящих шкафов в спальне, их разместили по бокам от кровати, а саму кровать встроили непосредственно в этот шкаф, тем самым заняв только одну стену мебелью.