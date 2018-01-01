Дизайн-проект двухкомнатной квартиры реализован в стиле «Минимализм», где главным является свободное пространство и минимум мебели. Этот стиль направлен на освобождение от всего лишнего.

В проекте использованы теплые пастельные тона. Обои на флизелиновой основе, дерево и имитация камня делают интерьер утонченным, но в то же время удобным и функциональным. Многим придется по вкусу это простое, четко выстроенное направление в дизайне, которое так и манит своим легким незамысловатым вкусом.

Спокойный, не перегруженный стиль способствует расслаблению после трудного рабочего дня. Простая и лаконичная мебель создает в квартире скромность и покой. И не важно, где Вы находитесь, на кухне или в гостиной, атмосфера нежной гармонии проникнет в каждую частичку Вашего сердца и прольется чарующей песней вдохновения и домашнего уюта.