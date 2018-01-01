Максимум простора и естественного света, уют, тепло, спокойствие и безмятежность, мягкие пастельные тона, функциональная мебель и натуральные материалы, если вы именно так представляете себе свою квартиру, то скандинавский стиль для вас. Интерьер детской очень лаконичный, простой и домашний . В этом стиле преобладающим оттенком/цветом конечно же является белый, но всегда можно добавить несколько ярких, гармонирующих цветовых акцентов за счет мебели, аксессуаров и прочих предметов интерьера, чтобы максимально оживить обстановку интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.