"Фьюжн" в интерьере подразумевает использование цитат из разных стилей. И в этом заключается его главная особенность. Такое направление очень подойдет творческим и экспрессивным людям. В комнате должны присутствовать только те вещи, которые вызывают у хозяина положительные эмоции.

Гостиная поделена на две части: зону для приема гостей и рабочую зону. Здесь можно не только отдохнуть с друзьями, но и поработать. Яркие акценты в виде желтого кресла и красного торшера создают настроение гостиной. Насыщенные цвета улучшают работоспособность человека и сохраняют ощущение бодрости в течение дня.

Этот стиль способен захватить вас целиком и полностью, отвлекая от негативных мыслей, которые неизбежно лезут в голову после тяжелого трудового дня. "Фьюжн" не только органично и причудливо смешивает разнообразные элементы чуждых друг другу интерьеров, но еще и является отражением натуры владельца дома. Здесь нет места однообразию и унынию. Креативный подход наполняет помещение солнцем и бесконечным позитивом. Находиться здесь - будто погрузиться в волшебный мир сладких грез, тот мир, который мы часто рисуем в своем воображении. Фантастическая и уютная атмосфера помещения наполнит вашу душу музыкой, которую вы услышите, едва переступив порог этой комнаты.