Центральным акцентом комнаты является кровать, которая задает стиль и форму всем остальным элементом спальни. Спальня сохраняет семейный уют и необходимую нотку уединения. Отчего создается ощущение, будто находишься на необитаемом острове.

Классику невозможно перепутать ни с чем другим, такие дизайны имеют свою историю, настроение и атмосферу покоя.