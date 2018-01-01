Первостепенная задача данного проекта - организация пространства для комфортного пребывания в данной квартире и в каждом помещении в частности, что достигнуто достаточно удобным зонированием. Прихожая не огорожена перегородками и является частью общего пространства. В гостиной есть все для комфортного пребывания и общения с друзьями. Здесь же барная стойка для легкого завтрака.

Проект выполнен в легких тонах, что визуально расширяет пространство и делает помещение уютным и комфортным.