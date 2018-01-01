Детская комната в скандинавском стиле – отличное интерьерное решение. Характерные для него натуральные материалы, красивые цветовые тона и функциональная мебель отлично подойдут и непременно понравятся вашему ребенку.

В данном дизайн-проекте тон задает цвет. Сочетание различных оттенков зеленого, бежевого и розового идеально дополняет глубокий коричневый цвет пола. Белый потолок и одна из стен, а также большое зеркало визуально расширяют пространство, наполняя его воздухом и светом.

Лаконичная мебель соответствует выбранному стилю. Простые геометрические формы, сглаженные углы, приятные на ощупь материалы – все это создает неповторимую атмосферу уюта и гармонии.

Должное внимание в проекте уделено освещению. В комнате размещено несколько источников света – люстра круглой формы и торшер в классическом скандинавском стиле. Одна из стен декорирована постерами.