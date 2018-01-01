Детская комната в скандинавском стиле – отличное интерьерное решение. Характерные для него натуральные материалы, красивые цветовые тона и функциональная мебель отлично подойдут и непременно понравятся вашему ребенку.
Тон в помещении задают характерные для скандинавской стилистики цвета: серый и сливочно-белый. Лаконичная мебель соответствует выбранному стилю. Простые формы, приятные на ощупь материалы – все это создает в комнате неповторимую атмосферу уюта и гармонии.
Дизайн-проект необходим так как:
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