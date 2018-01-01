Интерьер комнаты для маленькой девочки получился очень нежным и красивым. Основная цветовая гамма, основанная на розовом и белом, дополнена натуральным древесным. Особое внимание в пространстве привлекают две акцентные стены с рисунками. Так в изголовье кровати свое место нашел симпатичный кролик, а на противоположной стене раскинулся настоящий цветник. Изюминка интерьера - светильник в виде воздушного шара, который так и зовет маленькую хозяйку комнаты полетать.
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