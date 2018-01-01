Дизайн-проект комнаты для девочки выполнен в современном стиле. Интерьер сочетает в себе черты всеми любимого сканди и стиля модернизм. Отделка помещения основана на игре контрастов. Так светлые стены отлично скомбинировали с полом цвета венге. Лаконичная белая мебель смотрится очень легко и совсем не утяжеляет пространство. Особое внимание в интерьере привлекает подвесное кресло в футуристическом стиле. В нем можно устроится с любимой книгой или за просмотром кино.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.