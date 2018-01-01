Стиль "фьюжн" в интерьере позволяет выходить за общепринятые рамки, дает возможность творчески проявить себя, поэкспериментировать с фактурами, материалами, декором. Особенность стиля – сочетание несочетаемого, смелость идей и новизна их воплощения. При этом дизайн интерьера в стиле "фьюжн" выглядит стильно и со вкусом.

Детская комната — не просто место для сна ребенка. Помещение может совмещать в себе рабочее место для школьника, игровую зону, хранилище машинок и кукол вашего малыша и, наконец, место для мечтаний, где ребенок может побыть наедине с собой. Разрабатывая дизайн детской комнаты в стиле "фьюжн", необходимо функционально и эргономично спланировать пространство для ребенка, создать теплую и уютную атмосферу. Детская является маленьким островком, отделенным от большого мира, где каждый ребенок должен чувствовать себя максимально комфортно. Так почему же не подарить своим детям оригинальную и красивую комнату, которая будет радовать и вдохновлять на новые идеи.

Комната получилась нестандартной и веселой, однозначно придется по вкусу не только детям, но и их родителям.