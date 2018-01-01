Интерьер этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Грубые деревянные поверхности, отделка под бетон, кирпичная кладка и современные индустриальные светильники придают помещению брутальный дух фабричного пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, коричневый, черный, терракотовый. Главная особенность квартиры - спальня, расположенная на втором уровне. Неординарное обустройство пространства придало интерьеру необычайно стильный и современный вид.
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