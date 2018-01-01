Комфортное, функциональное и стильное пространство для жилья. Уютный, просторный дизайн помещений. Максимально просторный интерьер.
Современный интерьер квартиры включает в себя элементы модернизма, использование современных строительных материалов, функциональность и практичности. Придание пространству легкости и воздушности – подчеркивается светлыми, пастельными тонами стен, а так же декоративной штукатуркой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.