Интерьер детской комнаты выполнен в скандинавской стилистике. Получившийся дизайн очень функционален и эстетически привлекателен. Кровать с выдвижными ящиками, большой удобный стол, расположенный у окна, вместительные шкафы - все это полностью соответствует концепции скандинавского дизайна. Светлая цветовая гамма в дополнение к двум большим окнам, визуально увеличивает пространство комнаты.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.