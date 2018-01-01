Шведский стиль - уютный, спокойный и простотой в интерьере. Он создает свежесть и простор в помещении, говорит о хорошем вкусе хозяев. Человек интуитивно стремиться от урбанизации в лоно природы, к натуральным материалам, к очищению и здоровью. Именно это привлекает многих– натуральность и простота.
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