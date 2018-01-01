Квартира-студия для солидных людей. Выполнена в спокойном классическом стиле. Светлая пастельная гамма и классические формы мебели-это всегда актуально! В такой квартире будет комфортно жить людям любого возраста. Удобная зона кровати оделена от гостиной интересной деревянной конструкцией, позволяющей психологически сделать более уютной зону сна. Деревянные фасады мебели – очень четко передают качество интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.