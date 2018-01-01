Демократичный и естественный скандинавский стиль интерьера предназначен для людей с современными взглядами на жизнь. Гармония простых линий и форм, большие пространства, функциональность и комфорт – это все составляющие скандинавского стиля, который в последнее время приобретает все большую популярность.

Эта чарующая и уютная квартира никого не оставит равнодушным. Интересная отделка завораживает и впечатляет. Графическая спальня и фотообои расширяют пространство. Кухонный гарнитур переходит в барный язык, что позволяет разграничить зону кухни и гостиной. Общее настроение квартиры светлое и позитивное, скорее понравится творческим натурам. Огромным преимуществом является наличие гардероба. Это позволяет отказаться от лишней мебели и оставить простенки свободными для аксессуаров.

Природа скандинавских стран определила требования к скандинавскому стилю: жители этих мест стремились всегда сделать свое жилище максимально уютным, светлым и теплым, чтобы противостоять суровым условиям климата. Свежий и милый скандинавский стиль угодит и современному, и традиционному вкусу. Его краски дают замечательную возможность прибавить света и простора вашему жилью. Скандинавский стиль в интерьере – это прекрасный выбор для современных квартир и домов.