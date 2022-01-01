Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в современном стиле. Цветовая гамма, построенная на контрастах, делает помещение более интересным и стильным, а сочетание различных текстур и оригинальный световой сценарий работают на поддержание общей концепции интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.